GF Vip Edoardo Donnamaria lacrime disperate: il motivo VIDEO

Edoardo Donnamaria in lacrime al GF VIP: cos’è successo. Piange disperata anche Nikita, consolata da Patrizia: l’amore fa male

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è ai minimi storici. I due sono ancora una coppia ma la situazione sembra vacillare non poco. Svariati gli scontri, con la gelosia spesso al centro dei duri confronti. L’influencer campana ha deciso di sfogarsi con l’amico Charlie, sempre ben disposto ad ascoltarla e darle consigli, come farebbe con una figlia. Le telecamere hanno poi indugiato su Edoardo in lacrime. Il GF VIP non è soltanto una grande festa e i concorrenti hanno spesso sottolineato come le emozioni vengano amplificate in maniera incredibile tra le mura della casa di Cinecittà. L’ultimo litigio riguarda l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria con Oriana Marzoli. Un abbraccio di troppo e, in generale, una certa confidenza dimostrata, hanno mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi. La giovane è convinta che l’influencer venezuelana si comporti in maniera ben precisa con gli uomini della casa, i giovani almeno. Instaura una certa intimità e poi passa al contatto fisico, creando un bel po’ di tensioni. Tutto questo ha fatto esplodere Edoardo, stanco di queste dimostrazioni di gelosia, ma soprattutto del fatto che Antonella sembrava intenzionata, per sua stessa ammissione, ad attuare delle chiare strategie, gettandosi tra le braccia di altri ragazzi, solo per ottenere delle reazioni piccate del suo fidanzato. Al termine della puntata di lunedì sera c’è stato l’ultimo duro scontro, che ha poi avuto un seguito tra Antonella e Oriana, con la prima intenzionata a riprendersi il suo letto, in caso di allontanamento definitivo da Donnamaria. Lacrime sofferte di quest’ultimo, con i fan che sul web si stanno dividendo. In tanti sembrano fare il tifo per lui, tornando a lanciare Antonella Fiordelisi nell’occhio del ciclone, parlando di relazione tossica.

GF VIP Nikita in lacrime: cos’è successo

Edoardo Donnamaria non è il loro a piangere nella casa del Grande Fratello VIP. Le telecamere del reality di Alfonso Signorini hanno infatti mostrato anche Nikita in lacrime. La Pelizon è stata mostrata in uno stato davvero disperato, avvolta in una coperta e con Patrizia Rossetti al suo fianco a rassicurarla, offrendole parole di conforto. A spingerla a questa reazione emotiva è il suo rapporto con Luca Onestini. La giovane è sempre più presa da lui e sembrava convinta che questo rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di serio. È arrivata anche a dichiararsi all’ex tronista, scoprendo però d’essere la sola, tra i due, a provare dei veri sentimenti. Onestini le ha in breve spiegato di vederla soltanto come un’amica. Non vede la possibilità di una relazione, il che le ha infranto il cuore, come dimostrano le immagini del suo pianto a dirotto. Importante che in una fase del genere, così delicata, abbia al suo fianco un’amica come Patrizia Rossetti, che si è comportata da madre in questo caso. Mentre la giovane si definiva scema per sentirsi in questo modo, lei le ha spiegato come stia semplicemente provando sentimenti ai quali non era preparata, soprattutto durante questo folle gioco. L’amore, però, può anche far star male, oltre a regalare gioie immense.