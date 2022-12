Oriana cosa ha fatto alla gamba perché è fasciata

Oriana Marzoli ha la gamba fasciata perché ha avuto un incidente. Cos’è successo al Grande Fratello VIP alla bella venezuelana

Incidente alla nella casa del Grande Fratello VIP. Il risultato è stato pessimo per Oriana Marzoli, costretta a doversi sottoporre a delle cure mediche. Nulla di particolarmente grave, sia chiaro, ma le cose sarebbero potuto andare molto peggio. La concorrente si è spaventata enormemente, ed è subito stata soccorsa dagli altri coinquilini, così come dallo staff della produzione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Ora porta una stretta fasciatura protettiva, che ha il compito di tutelare la pelle rovinata dopo la bruciatura subita. È infatti proprio questo che è accaduto. Un’ustione alla gamba per Oriana Marzoli, che ha subito gridato di dolore, tentando di capire la gravità della ferita riportata. Il tutto è successo nella parte della Casa dedicata al trucco e ai capelli. La concorrente del GF VIP, da subito una delle più chiacchierate, non si era resa conto di cosa vi fosse sullo sgabello sul quale si è seduta. Tutta colpa di una distrazione, avendo dimenticato d’aver poggiato la piastra bollente proprio sulla seduta. Non ha fatto in tempo Nikita ad avvertirla, che il danno era già fatto. Sono bastati pochi istanti e il contatto tra la pelle della coscia e la superficie incandescente le ha provocato una vistosa bruciatura. Abbiamo detto come Nikita fosse lì, quasi di fianco a lei. È stata proprio la giovane concorrente a intervenire e offrire il primo soccorso. Acqua gelida sulla ferita, così da alleviare il dolore. In seguito se l’è cavata con della crema apposita, ricoperta da una fasciatura.

Oriana e Antonino: spunta Daniele

Si è parlato molto di Oriana Marzoli fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Il suo fascino era destinato a travolgere alcuni concorrenti ed era in fondo anche l’augurio della produzione. Si è subito formata una coppia. Antonino Spinalbese ha iniziato a conoscerla meglio e in breve hanno raggiunto una fase in cui si scambiavano molti baci e coccole, di giorno e di notte. L’ex di Belen Rodriguez ha poi deciso di fare un passo indietro, in diretta, il che ha infastidito non poco la concorrente. Negli ultimi giorni, però, sembra aver spostato la propria attenzione su Daniele Del Moro. Pare che qualche bicchiere di troppo abbia facilitato l’avvicinamento. Si sono così lasciati andare a qualche abbraccio e bacio sulla guancia. Inizialmente in amicizia, per poi lasciar intravedere qualche barlume di speranza di un vero interessamento romantico. Alfonso Signorini ne ha hai discusso nel corso di diverse puntate del GF VIP, aprendo poi le porte della Casa a nuovi concorrenti. Riccardo Fogli è pronto a mettersi in gioco ma non con la bella venezuelana, mentre per Antonino e Oriana è già detta la parola fine.