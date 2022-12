Ballando con le stelle chi è stato ripescato ieri sera 17 dicembre: classifica

Ieri sera nella prima finale di Ballando con le Stelle protagonista il ripescaggio di una coppia a sorpresa, tesoretto diviso e faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni

Ieri sera a Ballando con le Stelle tornata dopo la pausa mondiali è andata in onda la puntata più importante dell’anno, il ripescaggio e la finale di andata. Protagonisti sono state le coppie al ripescaggio con il ballottaggio finale che ha visto Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e a sorpresa Marta Flavi e Luca Urso che hanno totalizzato un punteggio molto alto. Chi ha vinto lo show condotto da Milly Carlucci verrà proclamato venerdì 23 dicembre ma nella diretta di ieri sera si è gareggiato per accumulare punti fondamentali per la classifica della finale di ritorno con l’aggiunta di un concorrente ripescato che potrà giocarsi il titolo di campione. La puntata dello show italiano ispirato a Dancing with the stars si è aperto con il vincitore di Ballando con Te Thomas Piaggi per poi partire subito con la prima manche dei finalisti che ha visto una scatenata Ema Stokholma e purtroppo l’infortunio al piede di Gabriel Garko che non ha potuto ballare se non seduto su una sedia. Si è passati poi al ripescaggio che si è aperto con il ritiro di Paola Barale per due costole incrinate, un colpo di scena inaspettato che ha lasciato dei dubbi considerando che la showgirl era vestita con un costume di scena pronta a scendere in pista e nella clip erano stati evidenziati degli attriti nella scelta della coreografia di Roly Maden. Specifichiamo che ieri sera a Ballando con le Stelle nella puntata del 17 dicembre non è uscito nessuno e non ci sono state eliminazioni.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera 17 dicembre

La puntata del 17 dicembre di Ballando con le Stelle è iniziata con le esibizioni dei finalisti che hanno avuto l’occasione di fare punteggio per la classifica. I primi a scendere in pista sono stati Rosanna Banfi e Simone Casula impegnati in uno show dance nei panni di Fred e Wilma dei Flinstones. Un ballo giudicato in maniera positiva da Carolyn Smith, mentre Canino ha detto che la coppia è pronta per uno spettacolo. L’esibizione non è piaciuta alla Lucarelli che non ha visto Rosanna Banfi agile, un commento che non è piaciuto al pubblico. Ancora più pesante il giudizio di Mariotto che ha parlato di numero orribile. Infine Ivan Zazzaroni lo ha trovato a tempo e appropriato ai Flinstones. Spicca nei voti il 9 di Carolyn Smith e il 5 di Guillermo Mariotto. La seconda coppia ad esibirsi nella puntata del 17 dicembre di Ballando con le Stelle è stata quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor con una rumba nei panni di Giulietta e Romeo. Atteggiamento strepitoso per Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith ha sottolineato un piccolo errore mentre l’esibizione non è piaciuta a Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nonostante i giudizi non entusiasti, tre i 7 della giuria con Carolyn Smith che ha invece dato un bel 9. È arrivato poi il momento di Iva Zanicchi e Samuel Peron nei panni di Rossella O’Hara e Rhett Butler e alle prese con un valzer. Nasce subito una delle prime polemiche della puntata di ieri sera 17 dicembre con Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che fanno notare come la coppia abbia più volte portato in pista il valzer. Un commento che Iva Zanicchi ha aggirato con la solita simpatia dando spazio al momento barzelletta, ormai appuntamento imperdibile di questa edizione di Ballando con le Stelle. Spazio successivamente a Ema Stokholma e Angelo Madonia alle prese con un contemporaneo che a detta di tutti i giudici è stata la migliore performance: 10 per Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, per Selvaggia Lucarelli voto 8 alla coppia ma sottolineando come l’esibizione sia stata bella e romantica.

Nella serata della prima finale di Ballando con le Stelle è stato poi il turno di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu impegnati in un Dune Buggy nei panni di Bud Spencer e Terence Hill. Carolyn Smith ha notato un’esibizione poco fluida, Ivan Zazzaroni l’ha vista distante dalla coppia storica del cinema italiano, per Canino mancava qualcosa, per la Lucarelli invece non ha funzionato ed era fuori tempo. Hanno chiuso le esibizioni dei finalisti la coppia composta da Gabriel Garko e Giada Lini: per l’attore in settimana è un altro infortunio al polpaccio che lo ha costretto a ritornare in ospedale e sottoporsi ad una risonanza magnetica. Lunedì avrà conferma della situazione ma Garko non si è arreso e anche ieri sera nella puntata del 17 dicembre si è esibito con il ballo del peperoncino per la sfiga. Ovviamente date le condizioni non ha potuto muoversi ma per restare in gara ha comunque fatto parte della coreografica. Selvaggia Lucarelli gli ha detto di non mollare e di vincere con la testa, Fabio Canino gli ha fatto i complimenti per essere sceso in pista. I voti sono bassi: Zazzaroni 2, Canino 3, Smith 5, Selvaggia Lucarelli 0.Guillermo Mariotto alza la media con un 10 perché Garko è un esempio che si batte e va premiato. Dopo la prima esibizione delle coppie in lizza per il ripescaggio, ieri sera nella puntata del 17 dicembre di Ballando con le Stelle è stato il momento della seconda esibizione per i finalisti. Come da tradizione è arrivato il ballo a sorpresa con una persona importante nella vita dei concorrenti. La prima a scendere in pista è stata Rosanna Banfi che ha trovato il marito Fabio Leone e padre dei suoi due figli. I due si sono esibiti in un valzer che ha emozionato tutti i presenti in studio. Il secondo concorrente nella prova a sorpresa è Alessandro Egger che incontra sua nonna Jasminka e hanno ballato un twist appassionato.

Tocca poi a Iva Zanicchi che ritrova in pista il marito Fausto, detto anche Pippi e la nipote Virginia. L’Aquila di Ligonchio si è esibita in un valzer con il compagno e poi in un balletto sulle note di Bam Bam Twist di Achille Lauro con l’amata nipote. Per Ema Stokholma invece è arrivato il fratello Gwendal, unica persona della famiglia con il quale è profondamente legata. I due hanno ballato un accenno di salsa intervallato da tanti abbracci. Alex Di Giorgio ha trovato in pista il padre scatenato nel jive con cui ha accolto il figlio. Ultimo a ricevere la sorpresa è l’infortunato Gabriel Garko che viene avvolto dall’amore delle tre sorelle. Proprio a causa dei due infortuni, le tre sorelle e la nipote hanno ballato per lui un charleston. Il tesoretto affidato a Rossella Erra viene diviso tra Iva Zanicchi e Alex Di Giorgio che hanno così 10 punti in più in classifica. A guidare dall’alto è Ema Stokholma e Angelo Madonia con 47 punti, ultima Rosanna Banfi con 17 punti. Al secondo posto Alex Di Giorgio con 42 punti, Egger terzo con 40 punti, Iva Zanicchi 22 punti e Garko 20 punti. La somma dei voti tecnici, del tesoretto e dei social ha prodotto una classifica che si lega al ripescaggio, una gara avvincente e ricca di polemiche una su tutte Selvaggia Lucarelli che ha rinfacciato i commenti negativi della giuria a Lorenzo Biagiarelli con Zazzaroni che ha replicato con maestria come vi abbiamo detto in seguito nel nostro articolo dettagliato su cosa è successo ieri sera a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle ieri sera 17 dicembre chi è stato ripescato

Dopo le esibizioni dei finalisti, nella puntata di ieri sera 17 dicembre di Ballando con le Stelle è stato il turno delle coppie impegnate con il possibile ripescaggio. I primi a scendere in pista sono stati Paola Barale e Roly Maden che però in realtà non si sono esibiti. Dopo numerose discussioni come si è potuto notare dalla clip, la coppia aveva deciso di portare per il ripescaggio un charleston anche se Paola Barale non è sembrata molto convinta. Al momento di ballare però la showgirl annuncia il ritiro per infortunio perché sette giorni prima le era stato diagnosticato di avere due costole incrinate e con questo problema il medico le ha proibito di ballare. Nonostante gli inviti da parte del pubblico e di Sara Di Vaira a ripensarci anche dopo l’esempio di Gabriel Garko, Paola Barale non ha cambiato perché voleva portare in pista una coreografia che la rappresentasse in pieno. Ieri sera a Ballando con le stelle è sceso in pista Dario Cassini che di fatto ha aperto le danze del ripescaggio. Nella clip del percorso con Lucrezia Lando ha ribadito il suo dispiacere per il telefonata gate e la difficoltà di coppia nel ballare insieme dopo lo scandalo che lo ha coinvolto con le accuse della Lucarelli. Ora il comico e la bionda maestro hanno chiarito e l’obiettivo era divertirsi. Dario Cassini e Lucrezia Lando hanno scelto per provare ad essere ripescati un valzer sulle note de I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. L’esibizione è piaciuta alla giuria, è stato decoroso per la Smith e per la Lucarelli. Rossella Erra si è definita stupita perché ha visto il sorriso è più leggerezza in pista. Mariotto ha visto il comico dimagrito. Tutti 6 per Cassini e Lando eccetto il 7 di Carolyn e il 5 di Mariotto.

Ieri sera al ripescaggio di Ballando con le stelle che ha infiammato la prima finale è stata poi la volta di Gianpiero Mughini e Vera Kuneen. Il giornalista è partito agguerrito già dalla sala delle stelle ma a sorpresa le polemiche sono state soppiantate dalla coreografia l’hully gully in versione cha cha. Simone di Pasquale lo ha definito un Maestro che ha aggiunto cultura alle sue esibizioni, Rossella Erra ha detto che fa danzare parole e sentimenti. Alberto Matano si è divertito e Mughini ha replicato con ironia. A smorzare un possibile litigio è stato Guillermo Mariotto che ha sottolineato come il giornalista ieri sera non fosse arrabbiato ma era il suo modo di essere. A rendere pepata l’atmosfera è stata Selvaggia Lucarelli che con una frecciata ha chiesto a Mughini di autovotarsi e si è dato un 6 di incoraggiamento. La giuria gli ha dato ragione con l’eccezione di un 8 di Mariotto. Agguerrita più che mai Marta Flavi che si sentiva brava ma fatta fuori alla terza puntata con un pizzico di cattiveria della giuria, in particolare da Mariotto che a suo dire la trova antipatica. Frecciata della ex moglie di Maurizio Costanzo anche per il suo vecchio maestro Simone Arena bloccato a Londra. A sostituzione è arrivato Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli, che ha definito il suo miracolo di Natale. Per il ripescaggio di ieri sera a Ballando con le Stelle del 17 dicembre Marta Flavi ha scelto una rumba sulle note di l’importante è finire. Le polemiche della conduttrice non sono mancate, prima nei confronti del suo vecchio maestro quando le hanno fatto i complimenti, poi replicando a Mariotto che ha commentato le sue gambe. Anche Carolyn senza criticare nessuno ha ribadito la sintonia di coppia. Voti alti per Marta Flavi e Luca Urso compreso il 10 di Mariotto. A sorpresa fuori dalla prima finale di Ballando e con la voglia di essere ripescati Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina hanno rivelato che l’eliminazione gli ha regalato leggerezza, prima ballavano per vincere ora solo per danzare. In pista il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha portato un valzer. Ci penda Sara di Vaira a regalare le prime vere polemiche della serata. Fa i complimenti a Lorenzo Biagiarelli e ha detto che l’unico limite è stato Selvaggia Lucarelli. Più delicato è stato Simone di Pasquale che pensa che lo chef non sia in finale per essere il fidanzato della giornalista ma non perché lei abbia sbagliato nel suo lavoro di giurata, anzi. Matano si accoda al parere che Biagiarelli meritava la finale e Canino ha replicato che allora avrebbe dovuto utilizzare meglio il tesoretto.

Non meno severa Carolyn che ha definito il valzer la migliore esibizione ma si è adirata perché Biagiarelli mentre lei parlava guardava la sua dolce metà, al cellulare, e non lei. Selvaggia Lucarelli è d’accordo con Simone di Pasquale ma ha aggiunto che il percorso di Lorenzo è stato penalizzato dalla giuria e si è preparata un foglietto rinfacciando agli altri giurati tutti i commenti negativi nei confronti del suo fidanzato concludendo che si è preferito “un ragazzo pulito ad una che racconta barzellette sporche”. Ivan Zazzaroni aveva con sè un’arma segreta e ha elencato, segnato su un foglio, i voti dati da Selvaggia Lucarelli agli altri concorrenti sottolineando come in molti casi abbia dato voti bassi rispetto alle esibizioni lasciando intendere che l’abbia fatto per favorire Biagiarelli. La giornalista ha negato di aver agito in questo modo. I voti sono stati ottimi per lo chef che ha ottenuto un 9 da Carolyn Smith e un 7 dalla fidanzata. L’ultima coppia tra i possibili ripescati della puntata di ieri sera 17 dicembre di Ballando con le Stelle è stata quella formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che tornano finalmente in pista dopo l’infortunio della giornalista che ha costretto la coppia a ritirarsi. Nella clip precedente alla esibizione è stato raccontato l’infortunio story e la forza di volontà di Luisella. La coppia ha eseguito uno straordinario paso doble che ha incantato il pubblico e la giuria senza esitare ha celebrato il ritorno con il botto di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ad eccezione di Selvaggia Lucarelli che facendo complimenti al maestro e non citando la collega ha voluto sminuire l’esibizione. Per la Costamagna arrivano quattro 10 e il 9 della Lucarelli.

Ballando con le stelle classifica 17 dicembre

Ballerina per una notte ieri sera 17 dicembre a Ballando con le Stelle la splendida Valeria Fabrizi con un cha cha improvvisato a causa dell’assenza di Francesca Chillemi bloccata dal Covid. L’ex Miss Italia è intervenuta da remoto svelando che nel cast di Che Dio Ci Aiuti 7 arriverà Suor Teresa di cui non è stata svelata l’identità. Tesoretto da 50 punti guadagnato dall’attrice di Suor Costanza accolta da una standing ovation dopo la straordinaria partecipazione nella scorsa edizione del dancing show in cui è arrivata in finale. Dopo una serie di esibizioni spazio al secondo ospiti ballerino per una notte: l’intero cast principale di Il Paradiso delle Signore 7, un’esibizione corale che aveva come filo conduttore l’eleganza essendo la soap di Raiuno ambientata nel settore moda. Secondo tesoretto da 10 punti come da tradizione che così permette a Alberto Matano e Rossella Erra di gestire un totale di 60 punti. Il principe del tesoretto decide di dare 60 punti a Luisella Costamagna, Rossella Erra è d’accordo ma decide di tendere una mano alla coppia Biagiarelli-Kuzmina e quindi dà 30 punti alla coppia. Questa la classifica provvisoria delle coppie che sono state impegnate nel possibile ripescaggio:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 79 (+30 punti dal tesoretto)

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 71 (+30 punti dal tesoretto)

Marta Flavi e Luca Urso 41

Giampiero Mughini e Veera Kunninen 31

Dario Cassini e Lucrezia Lando 30

Ieri sera nella puntata del 17 dicembre di Ballando con le Stelle la prima coppia ad essere eliminata è stata quella composta da Dario Cassini e Lucrezia Lando seguiti da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. L’ultima coppia ad essere eliminata prima del ripescaggio è stata quella di Marta Flavi e Luca Urso. Allo spareggio sono andati così Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca e Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina. Al termine delle rispettive esibizioni è stata annunciata la coppia ripescata che ha conquistato la finale. Chi è stato ripescato ieri sera 17 dicembre a Ballando con le Stelle è la coppia Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 62% dei voti. Nulla da fare Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina fermi al 38%. La coppia ripescata sarà in finale partendo da 0 punti mentre tutte le altre coppie partono da un determinato voto che è la somma dei voti social, tecnici e tesoretto. Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle si partirà quindi da questa classifica:

Ema Stokholma e Angelo Madonia 30

Alessandro Egger e Tove Villfor 25

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 20

Gabriel Garko e Giada Lini 15

Iva Zanicchi e Samuel Peron 10

Rosanna Banfi e Simone Casula 5

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 0