Lucrezia Lante della Rovere figlie chi sono le gemelle Malagó FOTO

Chi sono Ludovica e Vittoria, le due gemelle figlie di Lucrezia Lante della Rovere e di Giovanni Malagò

Ludovica e Vittoria Malagò 33 anni sono le due figlie della nota attrice ed ex modella Lucrezia Lante della Rovere, discendente della nobile famiglia dei Della Rovere, in particolare figlia del duca Alessandro meno noto di sua madre Marina Ripa di Meana. Lucrezia ha avuto le due gemelle insieme a Giovanni Malagò, imprenditore romano oggi famoso per essere uno dei volti principali dello sport italiano, ovvero il presidente del Coni. Le due gemelle Ludovica e Vittoria sono nate il 2 ottobre del 1989 e hanno, quindi, 33 anni. Le due somigliano moltissimo alla madre, ma non hanno scelto di percorrere la sua stessa via. Sia Ludovica che Vittoria, infatti, vivono lontane dal mondo dello spettacolo e tengono molto riservate le loro vite.

Ludovica Malagò, come si legge sul suo profilo Instagram, di lavoro fa l’architetta e ha fondato lo studio Malia, una realtà nata a Parigi, città dove dovrebbe vivere la figlia di Lucrezia Lante della Rovere, e che opera anche a Milano e Roma. Ludovica è inoltre sposata con Gregorio Gaudenzi, il matrimonio tra i due dovrebbe essere avvenuto nel settembre del 2019 e insieme a lui Ludovica ha avuto due figlie: Livia e Guia, di cui possiamo vedere molti scatti proprio sui social. Per quanto riguarda Vittoria, sempre da Instagram possiamo notare come la figlia di Lucrezia Lante della Rovere sia un’illustratrice e realizza le sue opere con la Vittoria Malagà Miniature Art, realizzando miniature illustrate veramente molto belle. Lei ha sposato il conte Luca Lucheschi e i due insieme hanno avuto due figli: Lorenzo e Beatrice, anche loro molto presenti sui social della donna.

Lucrezia Lante della Rovere Giovanni Malago

Molto più famosa nel mondo dello spettacolo mamma Lucrezia Lante della Rovere, ex modella e attrice protagonista di molti film noti. Lucrezia ha, come detto, avuto le due gemelle Ludovica e Vittoria insieme a Giovanni Malagò, oggi numero uno del Coni. I due sono stati insieme per quattro anni, quando erano giovani: alla nascita di Vittoria e Ludovica, Lucrezia aveva 23 anni, Giovanni invece ne aveva 30. A Oggi è un altro giorno, il presidente del Coni ha raccontato che all’epoca era una persona diversa, sentiva il richiamo della vita e voleva occuparsi già allora di sport, quindi non è riuscito a pensare in pieno alla sua relazione e così Lucrezia è fuggita via.

Così, la storia d’amore tra Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò si è interrotta, ma tra i due i rapporti sono rimasti molto pacifici. Al tempo i genitori di Ludovica e Vittoria erano giovani, non sono riusciti ad andare avanti, ma sono rimasti entrambi presenti nelle vite delle loro figlie, tanto che oggi entrambi mantengono un legame molto forte con tutte e due, come si evince dai molti scatti che si vedono sui social. In seguito Lucrezia Lante della Rovere si è legata a Luca Barbareschi, suo compagno per sette anni. Dopo la rottura, la figlia di Marina Ripa di Meana si è presa tempo per se e ha ritrovato l’amore, finite le relazioni con il pittore Tirelli e il regista Toscari, con Emiliano Liuzzi. Il giornalista è morto tragicamente d’infarto nel 2009.