Chi esce stasera dal Gf Vip 19 dicembre sondaggi televoto

Chi esce stasera dal GF Vip secondo i sondaggi del televoto: si profila una lotta apertissima tra i tre vipponi

Torna stasera 19 dicembre con una nuova puntata il Gf vip e tra i momenti più importanti ci sarà sicuramente l’esito del televoto, che vede sfidarsi ben sei vipponi in nomination e che, a differenza dell’ultimo appuntamento, costerà al meno preferito del pubblico l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello. Le anticipazioni della puntata di stasera fanno prevedere una serata scoppiettante, così come ricco di emozioni sarà il televoto che vale l’eliminazione. I vip in nomination sono Attilio, Sarah, Patrizia, Charlie, Giaele e Antonino e secondo i sondaggi del televoto questa sera sarà una volta a tre per salvarsi dall’eliminazione. Vedendo i pronostici, Giaele sembra essere quella maggiormente a riparo dall’eliminazione dal GF Vip, con una percentuale televoto del 29% che la incorona come la preferita dal pubblico secondo i sondaggi in rete. Seguono Patrizia e Antonino, che raccolgono circa il 20% e il 19% delle percentuali televoto e anche loro sembrano essere destinati a rimanere in casa. Discorso molto diverso per gli altri tre vipponi.

Quello che secondo si sondaggi del televoto del GF Vip di stasera 19 dicembre sembra essere il favorito a uscire è Charlie. Il fratello di Gene Gnocchi era già andato incontro all’eliminazione, ma è tornato nella casa grazie al biglietto di ritorno nel bussolotto. Dopo una settimana, però, Charlie è di nuovo sulla graticola e anche stavolta sembra destinato a perdere. Gnocchi ha raccolto dai sondaggi solo il 9% delle percentuali televoto, mentre sono riusciti a fare poco meglio Attilio e Sarah. Il primo ha raccolto circa l’11% delle preferenze del pubblico, la seconda si ferma poco sopra, al 12%. Come possiamo ben vedere, la forbice tra Charlie, Sarah e Attilio è davvero molto stretta: Charlie Gnocchi è il favorito per l’eliminazione di stasera 19 dicembre secondo i sondaggi televoto del Gf vip, essendo il meno favorito del pubblico secondo le percentuali, ma anche Attilio e Sarah rischiano molto e ogni nodo sarà sciolto solo al momento della lettura del verdetto.

GF Vip: la settimana dei nominati

Sono passati appena due giorni dall’ultima puntata, andata in onda sabato sera, ma queste due giornate sono state comunque intense nella casa del GF Vip. Tra i nominati, paradossalmente il più tranquillo è stato Charlie, che forse, avendo già provato l’eliminazione, sente di meno la pressione. Attilio e Sarah proseguono nel loro percorso di chiarimento, ma Romita è alle prese con moltissime difficoltà, derivanti soprattutto dalla lettera che ha ricevuto sabato sera da Mimma, che gli ha intimato di non tornare a casa una volta fuori dal Gf Vip. Giornate complesse anche per Antonino e Giaele, che sono stati protagonisti di una dura lite. L’ex di Belen si è risentito con l’amica, che le ha suggerito di chiarire con Alberto dopo una lite: Spinalbanese ha replicato che lei vuole sempre fargli fare pace con chi discute, attaccandola in maniera abbastanza viva, e Giaele si è letteralmente infuriata quando ha visto che invece Antonino non ha replicato a Ginevra quando gli ha fatto lo stesso discorso che ha fatto lui.

Ultimamente sembrava essere tornata la pace tra Giaele e Antonino, ma questa lite li ha riallontanati, con la vippona che sta facendo fronte con Oriana, visibilmente ostile con Spinalbanese. Giornate movimentate anche per Patrizia, che ha nuovamente discusso con Wilma e, come spesso le è capitato quando è finita in nomination, si è dimostrata un po’ più nervosa del solito. Stasera, il televoto scioglierà ogni dubbio intorno ai sei nominati e sancirà l’eliminazione di uno di loro dalla casa del GF Vip.