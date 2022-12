Torna stasera 19 dicembre il Gf Vip con anticipazioni clamorose: sorpresa per Antonino della figlia, Antonella nei guai per una frase su Edoardo

Le anticipazioni del GF Vip della puntata di stasera 19 dicembre partono con i Donnalisi, tema caldo naturalmente in questo momento. Antonella ed Edoardo sono reduci da una settimana molto intensa, in cui il loro rapporto è arrivato quasi a un punto di non ritorno a causa dei soliti noti problemi di gelosia. Poi, nella puntata di sabato sera c’è stato un confronto, guidato anche da Signorini, in cui i due si sono ribaditi l’amore reciproco, ma anche le incompatibilità caratteriali che li riguardano. Faticosamente, i due hanno trovato un punto d’incontro, tornando a confrontarsi dopo la puntata di sabato sera. Edoardo ha raccontato quanto è stato male, sentendo davvero tantissimo la mancanza di Antonella. La gieffina ha replicato che lei si è comportata così per fare un torto a Edoardo, ma anche lei è stata male. I due si sono ribaditi ancora una volta il loro amore, ma rimangono le incomprensioni. Tuttavia, un chiarimento c’è stato e come indicano le anticipazioni nella puntata di stasera del 19 dicembre al GF Vip si tornerà a parlare di loro, per capire se la storia d’amore dei Donnalisi potrà ripartire dopo i problemi degli ultimi tempi. Le buone intenzioni sembrano esserci, i due sono stati davvero male nei momenti di lontananza, ma come abbiamo visto il loro equilibrio è spesso molto precario. La Fiordelisi si è messa però nei guai, nella Casa ha utilizzato senza dolo due espressioni forti. La prima che ha fatto soffrire volutamente Edoardo, la seconda sugli psicologi. Donnamaria ha consigliato all’ex schermitrice di andare dal suo psicologo e lei ha replicato piccato che se è lui ad andare da questo specialista non è lei che deve farsi curare. Il mondo Twitter è insorto con l’hastatag Antonella fuori e rendendo virale questo video.

Anticipazioni del GF Vip che continuano con Antonella, che si è confrontata con una nuova vippona entra in casa proprio sabato sera: Nicole Murgia. Le due hanno chiacchierato in sauna, con la Fiordelisi che ha chiesto un parere sul gioco e sui concorrenti a Nicole, la quale ha invece dato un consiglio ad Antonella. La Murgia le ha fatto intendere di dover cambiare atteggiamento, che forse è sbagliato e per questo le ha provocato molti scontri. Nicole le ha consigliato di mettersi maggiormente in discussione, di sentire anche il parere degli altri e di fare maggiore autoanalisi. Antonella ha risposto che il suo proposito è quello di lasciarsi tutto addosso, ma l’attrice di Tutti pazzi per amore le ha consigliato di imparare a disinnescare, di ragionare e di chiarire. Sicuramente al GF Vip di stasera si parlerà dell’atteggiamento di Antonella e dell’interessante impatto che sembra aver avuto Nicole in casa. Secondo le anticipazioni del GF Vip, inoltre, stasera 19 dicembre potrebbero esserci delle sorprese per Antonella, che può così magari riprendersi dalle polemiche che la circondano. Commovente anche l’eventuale sorpresa per Antonino, per cui si attende un video o una foto con protagonista Luna Marì. Sappiamo quanto l’ex di Belen Rodriguez sia legato alla sua figlia e sicuramente questa potrebbe essere una sorpresa importante per lui in un momento delicato. D’altronde è stata la stessa show girl argentina a chiarire su Instagram che non ha mai negato che fosse mandato un video di Luna Marie al suo papà.

Anticipazioni Gf Vip Antonino e Giaele ai ferri corti

Al centro delle anticipazioni della puntata di stasera 19 dicembre del GF Vip c’è ancora una volta anche Antonino, uno dei concorrenti sempre più discussi. Mentre si avvicina l’uscita di scena di Ginevra, Spinalbanese deve fare i conti con le ostilità di Oriana e Giaele. Con la venezuelana Antonino si è scontrato sabato sera in puntata, sostenendo di essersi pentito di averla avvicinata. Poi, però, Antonino ha suscitato anche la rabbia di Giaele, infastidita anche lei dall’atteggiamento dell’hair stylist. I due stavano parlando di Alberto e secondo Giaele Antonino stava raccontando una storia non completamente vera, edulcorando il suo punto di vista. Quando Giaele glielo ha fatto notare, Spinalbanese ha sbottato, accusando Giaele di volerlo sempre far far pace con chi litiga. La vippona si è infastidita molto soprattutto perché, quando Ginevra le ha dato lo stesso consiglio su Alberto, lui non le ha risposto male.

Giaele si è poi confrontata con Oriana, che mantiene altissimo il risentimento nei confronti di Antonino. Stando alle anticipazioni, stasera 19 dicembre si prospetta una puntata incandescente per Antonino, sicuramente al centro delle discussioni al GF Vip. L’ex di Belen dovrà fare i conti anche con l’addio di Ginevra, la persona che visibilmente lo attrae di più, anche come ha confermato lui. Vedremo come si evolveranno, senza di lei, i suoi rapporti con. Giaele e Oriana. Chi invece ha vissuto un momento difficile, secondo le anticipazioni del GF Vip, è Milena Miconi. L’ex soubrette è entrata da poco in casa, ma già sta sentendo la nostalgia e le difficoltà, avvertendo la mancanza della famiglia. Così, Milena ha avuto un momento di crisi, con Antonella che ha cercato di risollevarla. In puntata, sicuramente, si parlerà del suo momento e magari Alfonso Signorini proverà a tirarla un po’ su, come fatto con tutti i concorrenti che inevitabilmente, a un certo punto, hanno sentito qualche difficoltà nella casa e magari per lei ci sarà anche una sorpresa per superare questo momento complicato.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi televoto 19 dicembre

Le anticipazioni del Gf vip di stasera 19 dicembre ruotano, naturalmente, anche sul televoto, che a differenza di quello di sabato sera porterà a un’eliminazione dalla casa del Grande Fratello. Sulla graticola ci sono molti vipponi: Sarah, finita al televoto a causa di Daniela, l’immune di sabato sera, che l’ha scelta da mandare in nomination, poi Antonino, che ha ottenuto più voti di tutti, e insieme a loro ci sono Attilio, Charlie, Patrizia e Giaele. Un televoto importante per delle nomination molto affollate, con ben sei vipponi che rischiano l’eliminazioni. Stando ai sondaggi del televoto del GF Vip, stasera 19 dicembre il più indicato a uscire sembra essere Charlie, che ha raccolto appena il 9%. Attenzione, però, perché l’equilibrio è incredibile in questo televoto. Nei sondaggi, infatti, le percentuali del televoto di Sarah e Attilio sono di poco più alte rispetto a Charlie, appena intorno al 10%. Meglio Antonino e Patrizia, che con il 19% e il 20% si contendono il secondo posto dietro a Giaele, la favoritissima del pubblico, con circa il 29% di percentuale televoto raccolto. Insomma, stando ai pronostici, sembra essere una lotta a tre tra Charlie, Attilio e Sarah, con gli altri invece più tranquilli di rimanere nella casa. Gnocchi è il favorito a uscire dei sondaggi televoto stasera 19 dicembre, ma la sfida è aperta.

Sicuramente, tra i nominati Antonino e Giaele hanno vissuto delle giornate più complicate, considerando il loro momento di tensione, ma non è stata facile nemmeno per Attilio, che nella scorsa puntata ha dovuto fare i conti con la dura lettera di Mimma. Anche Sarah è sembrata abbastanza scossa, con gli strascichi del caso con Attilio che stanno ormai per essere assorbiti, ma ancora presenti, mentre Patrizia si è di nuovo scontrata con Wilma. Attende il suo destino Charlie, che ha già assaporato l’eliminazione, col ripescaggio col bussolotto, e quindi è consapevole delle sue difficoltà. Infine le anticipazioni del GF Vip di stasera 19 dicembre parlando anche del caso presepe che c’è stato con Antonella che ha messo la sua statua e quella di Edoardo davanti a tutti, non un modo sicuramente per spegnere le polemiche.