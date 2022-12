GF Vip chi è uscito ieri sera 17 dicembre: eliminato e nominati

GF Vip chi è in nomination dopo la puntata di ieri sera 17 dicembre e chi è uscito: il gioco delle coppie e arrivano nuovi concorrenti

Il televoto del Gf Vip ieri sera 17 dicembre è stato un testa a testa questa settimana tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. L’ultimo eliminato è stato Charlie Gnocchi rientrato con il biglietto di ritorno e dunque ieri chi è uscito è nessuno si votava per l’immunità. Signorini ha fatto recare i 4 vipponi in nomination, Sara, Attilio, Edoardo e Dal Moro, in superled. Prima dell’esito del verdetto ha chiesto a loro di scrivere il nome di uno degli altri nominati da mandare al televoto, il quale porterà all’eliminazione. Poi il conduttore è passato a leggere il verdetto elencando prima chi non è stato il preferito. La prima è stata Sarah, che ha poi svelato di aver indicato Daniele nella busta perché è quello con cui ha condiviso in meno tra i vipponi in nomination. Sarah ha specificato di non aver votato Attilio in virtù del percorso su sé stessa che ha fatto e del perdono che gli ha concesso dopo la lite della scorsa settimana. Il secondo nome che ha fatto Signorini è stato quello di Attilio, il quale nella busta da mandare al televoto ha scelto Donnamaria in virtù di tutte le liti che ci sono state tra loro. Poi Signorini ha svelato che ieri sera al Gf Vip il preferito è stato Daniele, che ha ottenuto il 45% delle preferenze, contro il 40% di Edoardo, l”11% di Sarah e il 4% di Attilio. L’ex Tronista ha mandato al televoto Sarah, spiegando che Attilio è un grande amico e nessuno va condannato per un errore e anche Donnamaria è un suo grande amico e sta vivendo un momento complicato. Sarah Altobello è stata quindi la prima vippona a finire al prossimo televoto, nessun eliminato al Grande Fratello Vip, invece, nella puntata di ieri sera 17 dicembre, ma un grande eliminazione ci sarà nella prossima puntata stando ai nominati top di questa settimana e da ieri sera sono in nomination in vista della puntata di lunedì. Ieri sera al Grande Fratello Vip non sono mancate le polemiche per la puntata pro Antonella poco gradita su Twitter mentre due nuovi ingressi hanno già fatto scintille per la loro popolarità.

GF Vip cosa è successo ieri sera 17 dicembre

Solita girandola di emozioni al GF Vip, in onda ieri sera 17 dicembre con un altro appuntamento speciale di sabato sera. Si comincia col caso Riccardo Fogli, con l’ex cantante dei Pooh che è stato incredibilmente squalificato dopo meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa per una bestemmia. Dopo aver comunicato la decisione e aver saluto l’ex concorrente, ribadendo la stima nei suoi confronti, Signorini è andato avanti con il grande tema della serata: i Donnalisi. La relazione tra Antonella ed Edoardo sembra essere giunta al capolinea: negli scorsi giorni abbiamo visto come i due si siano scontrati a più riprese, con Donnamaria arrabbiato per il siparietto di Antonella che, imitando Oriana, ha ballato con Antonino e lei che si è infuriata a causa della complicità tra la venezuelana ed Edoardo. I due si sono allontanati e ieri sera hanno affrontato l’argomento, con la partecipazione anche delle altre persone coinvolte. Antonino, ad esempio, si è detto molto dispiaciuto per Antonella, ma non per Edoardo. Edo e Antonino si sono scontrati, l’ex di Belen ha sottolineato come lui non faccia nulla per fare un torto a Donnamaria, ma il volto di Forum ha risposto che a dargli fastidio è stato l’atteggiamento di Antonella. I Donnalisi poi, chiamati in superled, sono stati invitati al chiarimento e dopo le diffidenze iniziali di Donnamaria hanno avuto un confronto, con entrambi che hanno ribadito l’amore che provano, ma hanno anche sottolineato le grandissime incompatibilità caratteriali. Antonella ha accusato Edoardo di farsi condizionare dagli altri e di essere cambiato, al punto da non sentirlo più il suo ragazzo. Dopo aver fatto tante cose per lui, Antonella ha detto di voler pensare un po’ a lei. Edoardo ha invece ribadito di aver sempre difeso Antonella, anche quando era indifendibile, e di averla sempre sostenuta, ma di essersi arrabbiato perché l’unica cosa che le ha chiesto era di limitare i suoi atteggiamenti con Antonino e lei invece non lo ha fatto. I due, comunque, hanno riconosciuto di essere ancora innamorati e di stare ancora male. Qualche passo incontro, ma il clima è rimasto comunque teso tra i Donnalisi.

La puntata di ieri sera 17 dicembre del GF Vip è andata poi avanti con Attilio. Prima si è parlato della situazione con Sarah, dopo le dure parole della scorsa puntata i due si sono chiariti. Guai da fuori, però, per Romita, che ha ricevuto una lettera dal legale chiamato da Mimma, la sua compagna. Al suo interno, la donna ha chiesto che non si parli più di lei e annuncia di non voler continuare la convivenza con il giornalista, invitandolo a non tornare a casa dopo la fine del GF Vip. Molto scosso, Attilio ha replicato duramente, annunciando che anche lui si rivolgerà al suo legale una volta fuori dalla casa, anche perché la casa da cui è stato invitato ad andare via, o meglio a non tornare, è sua, e ha sostenuto che evidentemente quello di Mimma non era vero amore visto il suo comportamento. A margine di questo passaggio, sui social Mimma Fusco ha condiviso un post, spiegando che ha fatto scrivere la lettera all’avvocato solo per tutelare la sua immagine e per chiedere il diritto all’oblio, ma non intendeva chiudere la storia con Romita, che ama profondamente. Mimma ha spiegato di voler solo un confronto prima di riaccogliere in casa Attilio, non di voler rompere e questa interpretazione è stata data dagli autori del Grande Fratello Vip per ragioni di audience. Mimma si è detta profondamente rammaricata per questa scelta, ma al post ha voluto rispondere per le rime Signorini, convocando Attilio in confessionale e leggendole integralmente la lettera recapitatagli dal legale di Mimma. Il giornalista ha voluto chiedere scusa al conduttore da parte di Mimma, sottolineando come Signorini non c’entri nulla. Sostanzialmente, dunque, Attilio ha dato ragione a Signorini, andando contro al post di Mimma, con Signorini che ha quindi ottenuto la replica che desiderava. Spazio poi in serata a Wilma Goich, che ha sentito le dichiarazioni dell’ex marito Edoardo Vianello, ovvero che lei si sarebbe concessa delle scappatelle durante la loro relazione. La donna ha risposta che durante il matrimonio è stata fedele, ha avuto le sue storie solo dopo, ma da vent’anni ormai è sola. Dopo le sue parole, Wilma ha incontrato nel Cortiletto i nipoti Ugo e Gianlorenzo. Terminata la sorpresa per la cantante, è stato tempo di un nuovo ingresso nella casa: si tratta di Davide Donadei, che prima si è presentato a Oriana, poi ha fatto il suo ingresso nella casa.

Si è andati avanti, poi, ieri sera 17 dicembre con il punto sugli Incorvassi. Vengono rimostrati i momenti della settimana di Micol e Tavassi, che hanno avuto una dura lite dopo che la Incorvaia non è voluta andare nel van con Edoardo e lui è andato a sfogarsi con Antonella, che ha detto a Tavassi che Micol non è attratta da lui. È andato in scena poi un duro scontro tra Antonella e Micol, facendo volare anche diverse parolacce, tanto che Signorini ha dovuto riprendere le due per il loro linguaggio. Parola a Tavassi, poi, che si è scusato per aver parlato della situazione con Micol con Antonella, dicendo di non aver pensato che parlare con la Fiordelisi avrebbe ferito la Incorvaia. Edoardo ha detto che voleva parlare con Donnamaria, ma in mezzo c’era anche Antonella, che però secondo Tavassi non era attendibile perché mirava solo a sminuire Micol. Antonella ha sostenuto che a Micol piaccia realmente Daniele, che tirato in mezzo ha sviato il discorso. Signorini ha poi chiesto agli Incorvassi come sia andata nel van e Micol ha risposto “bellissimo”. Terminata questa discussione, la puntata del GF Vip di ieri sera è andata avanti con una sorpresa per Tavassi. Signorini ha raccontato come i suoi genitori si sono separati quando erano piccoli, con Edoardo che è andato a vivere con la madre, mentre la sorella Guendalina con il padre. A trovare Edoardo è venuta proprio sua madre, che ha consigliato al figlio di essere più dolce con Micol e soprattutto di non andare a spiattellare le loro cose a “certe persone”. Un riferimento nemmeno troppo velato ad Antonella. La donna ha poi voluto conoscere Micol, la quale si è fiondata nel cortiletto e tra le due è scattata subito una bella intesa, con Emanuela, la madre di Tavassi, che ha detto che non ha mai visto il figlio guardare nessuno come ha visto Micol. Signorini ha poi chiesto alla donna se volesse conoscere Antonella, ma lei ha rifiutato, alimentando ancora di più il nervosismo della vippona.

Terminato l’emozionante e simpatico momento tra Tavassi e sua madre, tutti i vipponi sono stati invitati a lasciare il salotto e sono rimasti solo Antonino e le sue tre donne: Ginevra, Oriana e Giaele. Ieri sera, quindi, al GF Vip spazio a Spinalbanese e alle tre donne che nel corso di questa edizione gli sono orbitate intorno. Oriana ha detto che si vede che ad Antonino piace Ginevra, ma non sa se anche a lei piace il gieffino. Antonino risponde che se anche non piace a Ginevra e le piacerà e che dal rapporto che c’è tra loro secondo lui non si può parlare di amicizia. Antonino si è sbottonato, palesando il suo interesse per la Lamborghini, a questo punto viene interpellata lei che ha risposto di stare bene con Antonino, ma senza dare una risposta precisa, sottolineando che non può definire quello che sente. Orietta e Sonia avanzano l’idea che Ginevra abbia una persona fuori, ma Antonino non le è indifferente e quindi rimane sul filo del rasoio. Anche Giaele ha rimarcato l’impressione che tra i due ci sia qualcosa, ma credendo che qualcosa può nascere fuori dal programma. Oriana ha voluto aggiungere che potrà nascere solo dopo che Antonino potrà riferire tutto quello che è successo nella casa. La venezuelana si è espressa in maniera abbastanza dura contro Spinalbanese, che ha anche sostenuto che tornando indietro non si riavvicinerebbe a Oriana, definendosi pentito di averla conosciuta, mentre non rinnega nulla di quello che c’è stato con Giaele. In chiusura della discussione, Oriana ha detto ad Antonino che fa schifo e ha messo in guardia Ginevra sul provarci con lui. Dopo questo momento di tensione, la serata di ieri 17 dicembre è andata avanti con un nuovo ingresso nella casa del GF Vip Signorini ha chiamato Luca Onestini, Luca Salatino, Tavassi, Antonino e Daniele per presentargli in anteprima Nicole Murgia, la nuova concorrente che entrata ufficialmente nel programma. La nuova entrata ha subito svelato di avere una passione sfrenata per Luca Salatino, soprattutto per la sua carbonara, poi è stata presentata a tutti gli altri concorrenti nella Casa.

GF Vip chi è stato nominato il 17 dicembre

Ieri sera, prima di cominciare le nomination Alfonso Signorini ha annunciato gli immuni scelti dalla casa al GF Vip: Tavassi, Onestini e Salatini. Sonia ha poi scelto Antonella, mentre Orietta ha optato per Oriana. Sono cominciate poi ieri sera 17 dicembre le nomination palesi con Sarah, che ha nominato Giaele perché tra loro non c’è dialogo. Alberto ha optato Antonino con cui sta comunicando sempre meno e Spinalbanese ha risposto di non voler avere un rapporto con lui fuori dalla casa. Giaele ha nominato Patrizia perché l’ha definita imprevedibile, definizione ricambiata da Patty Lipstick, che ha rivelato in anticipo di aver ricambiato la nomination. George ha votato Antonino perché lo ha visto allontanarsi andando avanti nel tempo. Anche Donnamaria ha scelto Antonino per tutto quello che è successo tra loro. Attilio ha nominato Charlie perché si è sentito tra lui, il fratello di Gnocchi ha replicato che secondo lui è meglio se Romita uscisse dalla casa per sistemare i problemi che ha avuto. Tra i due è scattata un’accesa discussione, che ha coinvolto anche Sarah, che ha accusato il giornalista di averle lanciato uno sguardo negativo. Molto scosso Romita, che ha chiesto di andare avanti senza aggiungere altro. Micol ha nominato Charlie, sottolineando che ha scelto a malincuore solo perché è quello con cui ha meno rapporto tra i nominabili. Charlie ha ricambiato la nomination di Attilio, sottolineando di sperare che il giornalista possa uscire presto per risolvere i problemi con Mimma e che nella casa ormai non vede più un percorso per lui. Nessuna replica da Romita. Avanti con Patrizia, che ha confermato la nomination con Giaele, con cui ultimamente c’è stato meno rapporto. Nikita ha scelto Antonino, con cui c’è zero comunicazione. Wilma ha votato Attilio, confermando l’idea di Charlie che il giornalista debba uscire per risolvere i suoi problemi e smaltire la sua rabbia. Ha chiuso le nomination palesi Antonino, che ha nominato Donnamaria, facendo molta ironia definendolo “il più grande della casa” e ringraziandolo per gli aggettivi che gli ha affibbiato negli ultimi giorni.

Ieri sera al GF Vip è stato poi il turno delle nomination segrete. Ha iniziato Onestini, che ha nominato Antonino con cui non ha un rapporto. Ha continuato Antonella, che ha poi scelto Micol, sottolineando la falsità della vippona e accusandola di utilizzare spesso brutte parole per lei, che secondo lei sono ancora di più visto che spesso non usa il microfono. Salatino ha scelto Alberto, perché da quando sono cominciate le discussioni lo vede meno vero di prima. È stato poi il turno di Tavassi, che ha dato il suo voto a George, ma solo perché è quello con cui parla meno, chi avrebbe voluto votare purtroppo per lui era immune. Oriana ha nominato ovviamente Antonino, definendolo “poco uomo” e ancora molto arrabbiata per le sue parole di prima. Le nomination sono state chiuse da Daniele, che ha scelto Patrizia. Chiusi i voti, nella puntata di ieri sera 17 dicembre del GF Vip sono andati in nomination: Sarah, Antonino, Attilio, Charlie, Giaele e Patrizia. Un televoto molto ricco, quindi, che nella prossima puntata varrà l’eliminazione di uno dei concorrenti.