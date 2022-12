Filumena Marturano 2022 cast chi sono gli attori che fanno i figli

Chi sono i figli di Filumena Marturano: gli attori del cast dell’adattamento Rai con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Una grande sfida, quella di Massimiliano Gallo e Vanessa Scaleta, calatisi nei panni di Don Domenico Soriano e Filumena Marturano, nell’adattamento Rai del celebre capolavoro di Eduardo De Filippo. Confrontarsi con un capolavoro di tale portata, ancora oggi amatissimo e decisamente conosciuto al pubblico, potrebbe essere un azzardo. I due, però, sono forti un’alchimia evidente e hanno deciso di proporre la loro versione, che aiuta in qualche modo anche a tener vivo il ricordo di un artista senza tempo come Eduardo, che i più giovani potrebbero conoscere soltanto di nome e fama, senza aver di fatto mai apprezzato il suo genio in scena in alcun adattamento teatrale. Il rischio di cui parliamo, è reale per tutti gli attori del cast. Sguardo rivolto, così, ai tre figli di Filumena Marturano, di cui soltanto uno è di Don Mimì. Scopriamo, quindi, chi sono gli attori che hanno prestato volto e talento per portare in scena i tre ragazzi che la sconosciuta madre tenta di proteggere a ogni costo.

Il figlio maggiore, Michele, è interpretato da Francesco Russo. Nato a Caserta nel 1993, è un giovane attore già particolarmente noto in ambito televisivo, avendo recitato ne L’amica geniale, il cui successo è stato internazionale. Ha oggi 29 anni ed è laureato presso l’Accademia d’arte Drammatica Silvio D’Amico. La sua carriera si è mossa principalmente in ambito teatrale, dov’è ancora oggi molto attivo. È stato al centro della pellicola A Classic Horror Story, distribuita in Italia da Netflix e candidata ai David di Donatello per gli effetti visivi. Un titolo da recuperare, inserito dal New York Times nella top 5 dei migliori horror da vedere in streaming nel 2021. Il pubblico ha potuto apprezzarlo, poi, anche in Tuttapposto, così come in una piccola parte in Freaks Out! Di Gabriele Mainetti.

Filumena Marturano chi sono Riccardo e Umberto

Il secondo dei figli di Filumena Marturano, Riccardo, è Massimiliano Caiazzo, 26 anni, nato a Vico Equense il 28 agosto 1996. Ha preso la decisione di dedicarsi al mondo della recitazione dopo aver concluso il suo percorso al liceo scientifico. Si è quindi iscritto alla scuola di cinema Melies. Si è poi trasferito a Roma, dove ha proseguito gli studi e preso parte ai suoi primi cortometraggi, Il simposio di Platone e Sorrentum. Il timore per il futuro lo spinge e iscriversi alla facoltà di Biotecnologie, così da avere un’alternativa nella vita. Decide però di abbandonare dopo poco, dal momento che il suo pensiero fisso erano i copioni da studiare. Ha esordito nella fiction Furore nel 2016, recitando con Rosalinda Cannavò. Nel 2018 il suo talento era ormai sotto gli occhi di tutti, venendo infatti selezionato come uno dei 10 talenti da Officine Lab al Festival di Venezia. Due anni dopo ha ottenuto il premio Giovani Rivelazioni al Festival di Venezia e nel 2021 il premio Meno di Trenta per la miglior interpretazione in una serie TV con Mare Fuori. Proprio il ruolo di Carmine in questa fiction gli consente d’essere apprezzato dal grande pubblico.

Il terzo figlio, Umberto, è interpretato da Giovanni Scotti, giovane attore talentuoso che ha alle spalle già numerose collaborazioni di successo. In Rai si è messo in mostra nei panni di Nicola nella fiction Sirene. Un successo tanto in TV quanto al cinema, dov’è stato scelto da Rupert Everett per il film The Happy Prince, biopic su Oscar Wilde. Ha poi esordito anche su Netflix con la serie TV The Alienist, al fianco di Dakota Fanning, Luke Evans e Daniel Bruhl. Si è cimentato nel mondo dell’arte da giovanissimo, studiando pianoforte a soli 6 anni. Prosegue il percorso in conservatorio, aggiungendo poi la passione per la recitazione. Ha così seguito i primi corsi per diventare un attore, lavorando enormemente alle medie e alle superiori. Riesce ad affiancare il tutto, tra studio al liceo clssico, conservatorio e un laboratorio teatrale professionale con Nando Paone. Un talento enorme e una carriera che è soltanto agli albori.