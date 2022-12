Anticipazioni Uomini e Donne Federico scelta: lascia il trono per lei

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Federico. Cosa succede tra Federico Nicotera, Carola e Alice: triangolo complicato

Federico ha scelto lascia il trono stando alle anticipazioni di Uomini e Donne dell’ultima registrazione che arrivano da Lorenzo Pugnaloni. Andiamo con ordine il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà più in onda nel corso del 2022. L’ultima trasmissione è stata quella di mercoledì 21 dicembre. Un po’ di meritate vacanze per Queen Mary. Ciò non vuol dire, però, che manchino le anticipazioni di Uomini e Donne Classico e Over, che lancia importanti notizie in merito a ciò che accadrà alla ripresa, ovvero nelle puntate del nuovo anno. Quello che è stato registrato quest’oggi, 21 dicembre, ha dell’incredibile. Finalmente stando agli spoiler ci sarà la scelta di Federico Dainese a Uomini e Donne, che lascerà senza parole tutti gli spettatori. Il tronista del 2022 ed ex corteggiatore andando nel dettaglio ha preferito non scegliere e così Dainese lascia il trono senza avere al fianco una nuova fidanzata.

Nessuna voglia di sfruttare al massimo la visibilità del dating show e grande onestà da parte dell’ormai ex protagonista seduto sul trono. Viene però da chiedersi, naturalmente, perché mai Federico abbia preferito rinunciare alla chance di trovare il grande amore. Avrebbe potuto attendere l’arrivo di una nuova corteggiatrice che facesse maggiormente al suo caso. La decisione di non scegliere e lasciare il trono lascia basiti. C’è però una spiegazione, anche se per il momento non è ufficiale. Si tratta infatti di anticipazioni di Uomini e Donne, per questo non abbiamo ancora informazioni complete ma possiamo fare delle ipotesi. Tutto lascerebbe pensare che Federico Dainese ha lasciato il trono perché magari dopo la sua ex fidanzata non è pronto a trovare il vero amore. Una storia ormai finita, che ha però lasciato una profonda ferita dentro di lui. Dopo quel grande sentimento, infatti, Fede potrebbe non essere mai riuscito a provare le stesse sensazioni. Oppure la batosta per Noemi che aveva un ragazzo fuori è stata cocente. I fan di Uomini e Donne dovranno attendere un bel po’ prima di scoprire perché Federico Dainese, tronista del 2022, ha lasciato il trono.

Anticipazioni Uomini e Donne Federico e Carola

Stando alle anticipazioni il trono classico di Uomini e Donne regala grandi emozioni nell’ultima registrazione prima di Natale. Federico Nicotera ha scelto di portare Alice in esterna. I due hanno preso parte al concerto di Alessandra Amoroso. Sotto quest’aspetto Maria De Filippi ha giocato di certo in casa, considerando il gran rapporto d’amicizia e stima che ha con l’ex concorrente di Amici. I biglietti sono stati un regalo gradito da parte di lei per Federico. Un appuntamento romantico che si è concluso nel migliore dei modi. In studio, però, Alice si è lamentata per alcune cose viste in onda, riguardando la puntata. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne su Federico e Carola di Lorenzo Pugnaloni c’è però da penare. La bionda corteggiatrice non era affatto intenzionata a entrare in studio. Il litigio con Federico Nicotera nell’ultima registrazione ha lasciato il segno. È dovuta intervenire Maria De Filippi per convincerla a mettere piede dinanzi alle telecamere. La rabbia di Carola stando agli spoiler non si è però placata ed è sua intenzione non prendere più parte a questa dinamica. Una situazione a dir poco delicata. Lo stato emotivo di Carola ha colpito Federico Nicotera, che non se l’è sentita di ignorare la situazione. Le ha così chiesto di ballare nello studio di Uomini e Donne. Lei ha accettato e questa scena ha mandato su tutte le furie Alice, che si è alzata inferocita.

Anticipazioni Uomini e Donne 2023

Tante le cose accadute anche per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne. Restando per un attimo concentrati su quello classico, però, aggiungiamo soltanto un dettaglio. Lavinia è uscita con Alessio Corvino e non solo. Doppia esterna per lei, che ha scelto di portare fuori anche Alessio Campoli. Per quest’ultimo ha organizzato una cena all’interno di un ristorante francese. Grande romanticismo nell’aria, ma soprattutto ricordi. Un luogo non scelto a caso o in base alla sua fama. Proprio qui i genitori di lei si sono corteggiati. Un messaggio ben chiaro che lei ha voluto mandargli. Concludiamo con il trono over. Gemma ha deciso di parlare chiaro con Agostino e concludere la loro conoscenza.

Poco tempo fa gli aveva chiesto di restare, sottolineando poi come questo non precludesse altri incontri. Dimostra, in realtà, come non fosse mai stata realmente interessata. Ha però voluto esserne certa, beccandosi più di qualche critica. Come visto al momento della sua presentazione, Alessandro ha fatto colpo sulla Galgani e ha accettato di uscire con lei. Paola aveva però chiesto il suo numero, intenzionata a conoscerlo meglio e magari farsi corteggiare. Doppia esterna per il nuovo arrivato, quindi. Aperitivo con Gemma ma l’appuntamento più emozionante è stato con Paola, come prevedibile. Le cose però sono finite malissimo in studio. Lui ha dichiarato che i due si sono dati un bacio a stampo. Parole che hanno fatto infuriare Paola, uscita piangendo dallo studio. Pare ci sia stato ben altro. Accuse reciproche e grande confusione, con Gemma che prova a difenderlo e, che novità, si scontra con Tina. Alla fine, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo che Riccardo ha sottolineato la fine della frequentazione con Gloria. Per lei arriva un nuovo cavaliere. Si chiama Umberto e la donna decide di farlo restare.