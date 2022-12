Pinguini Tattici Nucleari in concerto: date e biglietti tour 2023

I Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti di un ricco tour nel 2023 negli stadi: le date dei concerti e i prezzi dei biglietti

Dopo un grandissimo 2022, il 2023 si prospetta ancora più emozionante per i Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca è stata protagonista di un doppio emozionante tour nel 2022, una prima parte indoor e una seconda all’aperto, con quasi tutte le date andate sold out e spettacoli che hanno fatto emozionare i fan. Il 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari si è concluso, poi, alla grande, col rilascio del nuovo album del gruppo di Ringo Starr. Fake News ha seguito l’uscita dei singoli Giovani wannabe, una delle grandi hit dell’estate, Dentista Croazia e la intensissima Ricordi. Il nuovo cd dei Pinguini Tattici Nucleari sarà protagonista dell’attesissimo tour della band che si terrà nell’estate 2023 e che vedrà il gruppo protagonista negli stadi di tutta Italia. Il tour è nato a poco a poco, prima è stata annunciata la data di Milano, a San Siro, poi i Pinguini hanno concesso il bis all’Olimpico di Roma e poi hanno esteso il tour, raddoppiando le date di Roma e Milano e annunciando altre tappe. Il tour parte da Venezia il 7 luglio, poi si estende in tutta Italia passando da Milano, Firenze, Roma per poi dirigersi al sud a Bari e Messina e completare la sua corsa a Olbia il 13 agosto 2023. I biglietti sono andati letteralmente a ruba, alcune date sono già sold out, per altre sono rimasti pochi tagliandi. Questi sono acquistabili mediante i soliti circuiti ufficiali come TicketOne e i prezzi oscillano dai 43 euro fino alle cifre a tre zeri dei vip package.

Di seguito l’elenco dei concerti del tour 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari:

7 LUGLIO 2023: VENEZIA – Parco San Giuliano

11 LUGLIO 2023: MILANO – Stadio San Siro

12 LUGLIO 2023: MILANO – Stadio San Siro

15 LUGLIO 2023: FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

19 LUGLIO 2023: TORINO – Stadio Olimpico Grande Torino

23 LUGLIO 2023: ROMA – Stadio Olimpico

24 LUGLIO 2023: ROMA – Stadio Olimpico

27 LUGLIO 2023: BARI – Stadio San Nicola

30 LUGLIO 2023: MESSINA – Stadio San Filippo

13 AGOSTO 2023: OLBIA – Red Valley Festival

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta dei concerti

Manca ancora diverso tempo all’inizio del tour 2023 negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, ma l’attesa è già alle stelle. Considerando comunque il tempo che manca, è chiaro che ancora non ci sono informazioni precise sulla scaletta precisa dei concerti negli stadi di quest’estate. Tuttavia, sicuramente troveranno ampio spazio i brani dell’ultimo album della band bergamasca: Fake News. Oltre ai tre singoli sopracitati, Giovani Wannabe, Dentista Croazia e Ricordi, sicuramente i Pinguini porteranno sul palco tante altre canzoni del loro cd, dall’intensa Hikikomori a Zen, fino a Stage Diving, scritta proprio come omaggio alla città di Roma, come annunciato quando è stata rivelata la data dei Pinguini all’Olimpico.

Insieme alle canzoni di Fake News ci saranno ovviamente i grandi successi del passato dei Pinguini Tattici Nucleari, dalle più vecchie Irene e Tetris fino al successo sanremese Ringo Starr e alle più recenti Pastello Bianco e Ridere. Andiamo, quindi, a leggere la scelta del precedente tour dei Pinguini Tattici Nucleari, per farci un’idea di ciò che verrà portato in scena nell’estate 2023 negli stadi, con l’aggiunti delle canzoni di Fake News:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Verdura

Sciare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Fuori dall’hype

Pastello bianco