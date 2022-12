Ballando con le Stelle cosa è successo a Gabriel Garko dietro il ritiro

Ieri sera nella finale di Ballando con le stelle 2022 il ritiro di Gabriel Garko dopo l’infortunio al piede. Cosa è successo all’attore papabile vincitore

Un’esibizione di canto con La Fine di Tiziano Ferro e nessun passo di danza, era nell’aria ed è arrivato l’annuncio: Gabriel Garko si è ritirato da Ballando con le stelle 2022. Quello che è successo a Garko ha del clamoroso e ha il sapore di beffa: un doppio infortunio. Era il 1 novembre 2022 quando l’attore stava provando con Giada Lini un’esibizione si show dance ispirata a The Mask. Le urla in pista si traducono subito in panico alle prove generali perché da come stava il volto de L’onore e il Rispetto subito si era compresa la gravità dell’infortunio al braccio. A Gabriel Garko viene diagnosticata la rottura del tendine. L’operazione va a buon fine e complice anche la bravura di Giada Lini nel cucirgli addosso coreografie che prevedessero per il braccio con il tutore il minor sforzo possibile il percorso dell attore è proseguito alla grande. Nessun ballottaggio, tesoretto per merito e grandi esibizioni hanno portato Garko fino alla finale d’andata di sabato scorso che era anche serata del ripescaggio di Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca che di infortuni ne sanno purtroppo qualcosa. La gioia però è stata amara come un dejavu che si ripete. L’attore era alle prove con Giada Lini quando ha sentito un dolore acuto al piede che aveva messo male a terra. Cosi è successo a Gabriel Garko il secondo infortunio nel giro di un mese questa volta una slogatura al piede che ha reso impossibile la sua permanenza nel programma.

Gabriel Garko il ritiro alla finale di Ballando con le Stelle

Ieri sera durante la finale di Ballando con le Stelle 2022 è arrivata l’ufficialità per la tristezza dei fan: il ritiro di Gabriel Garko a causa dell’infortunio al piede. L’attore aveva anche totalizzato nella scorsa puntata 15 punti posizionandosi quarto in classifica e fin dalla sua prima esibizione, grazie alle sue evidenti capacità in fatto di danza, era tra i papabili vincitori. Quello che è successo a Gabriel Garko non gli ha però impedito di esibirsi anche se non in gara. Seppur limitato dal problema al piede ha voluto restare con gli altri finalisti in sala delle stelle e non solo. Ieri sera per la finalissima di Ballando con le Stelle 2022 ha preparato una performance di canto. Lo aveva d’altronde anticipato Milly Carlucci prima dell’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca. Quando la conduttrice ieri sera durante la finale di Ballando con le Stelle si è collegata per la prima volta con la sala d’attesa dei concorrenti aveva chiesto a Gabriel Garko di sorridere perché era già importante essere lì tra i finalisti e fare gruppo. Dopo la clip che ha riassunto cosa è successo al ballerino di Giada Lini in questi tre mesi ieri sera alla finale di Ballando con le Stelle l’attore non ha nascosto la commozione quando ha dichiarato il ritiro dalla competizione. Milly Carlucci ha detto di essere dispiaciuta perché è stato un concorrente esemplare, trasparente, ricco di entusiasmo e di gran rispetto. Dietro la decisione di Garko di lasciare il programma c’è stata grande sofferenza perché credeva molto nel suo percorso a Ballando e desiderava completarlo al meglio. Milly Carlucci ha strappato una promessa all’attore che se si farà una nuova Coppa di Campioni sarà tra i partecipanti. Giada Lini lo ha ringraziato per la sua grande umanità e si è commossa. Fabio Canino ha detto che Gabriel avrebbe vinto Ballando con le Stelle 2022, Mariotto ha detto che ballava benissimo ed era un grande talento perché le sue esibizioni sono sempre state di altissimo livello anche con un braccio solo. Così Milly Carlucci ha svelato senza aspettare il termine della finalissima i due premi che ha vinto Gabriel Garko, la miglior performance di questa edizione decisa dalla presidentessa di giuria Carolyn Smith, e il premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante, un premio dedicato alla memoria del grande calciatore che ha partecipato a Ballando con le Stelle. Il momento più toccante è stato indubbiamente la canzone che Gabriel Garko ha interpretato per salutare il suo pubblico, La Fine di Tiziano Ferro.