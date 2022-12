Ballando con le stelle polemiche voto: su scandalo bot interviene Milly

Ieri sera alla finale di Ballando con le stelle 2022 è scoppiata la polemica per i presunti voti social non validi, Milly Carlucci chiarisce

Su Twitter si è gridato allo scandalo voto truccato subito dopo la finale di Ballando con le stelle 2022. Il vincitore è la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca, ultimi nelle card social, ma che hanno battuto al ring Alessandro Egger e Tove Villfor. Una vittoria a sorpresa per la bionda giornalista che si è ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata di Ballando ed è stata ripescata sabato scorso. Cocente l’amarezza per il terzo posto di Ema Stockolma ed Angelo Madonia, vincitori per i sondaggi dopo il ritiro di Garko. Ricordiamo come si vota a Ballando con le stelle: i voti della giuria palesi (o segreti nel caso della terza manche e del ring della finale) vengono sommati ai voti social dei telespettatori. Va anche specificato che nessuno conosce il peso specifico dei giudizi della giuria e dei like social, dunque con che percentuale viene elaborato il verdetto finale tenendo conto di entrambi i meccanismi di votazione. È proprio sui voti social che si è creato un vero e proprio caso, brogli. Molti utenti hanno notato like sospetti ad un concorrente in particolare provenienti dall’Europa dell’Est e dallo Sri Lanka. È intervenuta sul voto gate nel corso della finale di ieri sera di Ballando con le Stelle anche Andrea Delogu, volto Rai e migliore amica di Ema Stokholma.

Mentre su Twitter si fomentava la polemica sui voti sospetti, probabilmente lo staff del programma avrà avvisato Milly Carlucci delle voci riguardo brogli e i dubbi di diversi telespettatori che facevano riferimento ai cosiddetti bot, sono software automatizzati che se attivati permettono di creare profili e ricevere un numero specifico di like e di follower. In questo caso questo strumento sarebbe stato usato per aumentare le votazioni social così da permettere ad un concorrente di poter superare le varie sfide.

Ballando con le Stelle la task force di Milly

Uno scandalo dunque se il voto per provare a decretare il vincitore di Ballando con le Stelle fosse andato così. A chiarire il tutto ci ha pensato prontamente Milly Carlucci che preso il microfono ci ha tenuto a specificare che il voto non può essere truccato. Il programma ha istituito una task force che in tempo reale verifica la veridicità del like messo da un profilo Instagram, Twitter o Facebook alla scheda del proprio beniamino. Così vengono conteggiati solamente i voti ritenuti validi perché provenienti da utenti reali e non fake, come sono appunto i like generati dai famosi bot. Dunque se scorrendo sui like di Twitter, Instagram o Facebook di un concorrente si vedono like di profili fake, la task force non li conteggia. I telespettatori che da 17 anni seguono Ballando con le Stelle possono stare tranquilli a detta di Milly Carlucci perché ieri sera nel corso della finale sono stati considerati solo voti reali. Selvaggia Lucarelli ha ironizzato su Instagram con una storia con sfondo nero e la scritta “la task force” e successivamente con la frase “Ora Pasquale La Rocca va in Ucraina e vince la guerra”.