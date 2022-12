Il Volo Natale a Gerusalemme scaletta concerto canzoni

La scaletta delle canzoni del concerto Natale a Gerusalemme de Il Volo: tutti i dettagli della serata

Tra i protagonisti della serata della vigilia di Natale ci saranno Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, comunemente noti come Il Volo. I tre tenori saranno al centro suggestivo Natale a Gerusalemme, il loro concerto che si tiene in Terra Santa e che verrà trasmesso da Canale 5 in prima serata il 24 dicembre 2022. Ad accompagnare Il Volo nel loro concerto di Natale a Gerusalemme ci sarà l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Oltre che in prima serata su Canale 5, il concertone sarà visibile anche in streaming sull’applicazione di Mediaset Infinity, utilizzabile gratuitamente previa registrazione.

I tre tenori porteranno sul palco, allestito in una delle zone più suggestive di Gerusalemme, sotto la Torre di Davide, alcune delle più famose canzoni della tradizione natalizia, con l’accompagnamento della prestigiosa orchestra. Spazio a brani amatissimi, quindi, come la celebre Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono, ma ci sarà ovviamente posto nella scaletta del concerto di Natale a Gerusalemme del Volo anche per i più famosi brani della carriera del trio, dalla Grande Amore che è valsa la vittoria a Sanremo alla cover di ‘O Sole mio. Non sono stati comunicati nel dettaglio tutti i brani della serata, ma come detto ci saranno tantissime canzoni natalizie ad arricchire uno show che si preannuncia imperdibile.

Il Volo tour 2023 dopo Natale a Gerusalemme

Il Volo è pronto a chiudere il 2022 alla grande con l’attesissimo Natale a Gerusalemme per poi prepararsi a un 2023 ancora più grande. A partire da marzo, infatti, il trio sarà protagonista di un attesissimo tour che vedrà Ignazio, Piero e Gianluca protagonisti di concerti in tutto il mondo. Si partirà dal Brasile, con la prima data l’8 marzo a San Paolo, per poi proseguire con una serie di concerti sudamericani fino al 18 marzo, quando per il Volo sarà tempo di tornare in Europa ed esibirsi, il 27 marzo a Cracovia, in Polonia. Queste date del 2023 saranno l’appendice dell’enorme tour che ha visto protagonisti i tenori del Volo in tutto il mondo: tante tappe italiana, ma che per tutta l’Europa, fino al Giappone e agli Stati Uniti. Per ultimo quello del 23 dicembre 2022 a Roma.

Questo tour ha seguito il rilascio dell’ultimo album del trio, Il Volo sings Morricone, uscito nel 2021 e che, come s’intuisce dal titolo, ha ripresentato alcuni dei brani storici dell’iconico musicista premio Oscar. Il 2023 potrebbe portare anche nuova musica per il trio che dopo i concerti in Brasile e a Cracovia potrà rimettersi al lavoro per regalare nuove emozioni ai fan. Intanto, in programma c’è per Il Volo Natale a Gerusalemme, un concerto imperdibile il 24 dicembre.