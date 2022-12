Il Volo fidanzate 2022: la vita sentimentale di Piero, Gianluca e Ignazio

Chi sono le fidanzate nel 2022 di Piero, Gianluca e Ignazio, i tre componenti del Volo: la vita sentimentale dei cantanti

Sale la curiosità su chi sono le fidanzate dei tre tenori de Il Volo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i tre componenti del gruppo reso celebre da Antonella Clerici con Ti lascio una canzone. Famosissimi sin dai propri esordi, i tre si sono consacrati vincendo il Festival di Sanremo nel 2015 con la mitica Grande amore e, prendendo in prestito il loro nome, hanno letteralmente spiccato il volo, ottenendo un grande successo anche fuori dai confini nazionali. Amatissimi e conosciutissimi, i tre sono però molto riservati sulla loro vita privata, di cui lasciano trapelare pochissime informazioni. Andiamo a scoprire quello che sappiamo.

Partiamo da Piero Barone, il quale durante una puntata di Verissimo ha raccontato di essere single. Il cantante ha ammesso candidamente di non aver ancora mai trovato l’anima gemella, anche se in passato ha avuto una fidanzata importante, ovvero Valentina Allegri, la figlia di Max, allenatore della Juventus. Dopo quella rottura però dovuta soprattutto, a quanto si dice, dalla distanza, Piero non ha avuto storie importanti. Si è parlato di un flirt con la iena Veronica Ruggeri, ma non c’è mai stata una conferma ufficiale. Oggi, quindi, nel 2022 Piero Barone del Volo dovrebbe essere single.

Continuiamo la rassegna delle fidanzate nel 2022 de Il Volo con Gianluca Ginobie. Le notizie arrivando ancora Verissimo, dove il cantante ha rivelato di essere fidanzato di una ragazza di nome Eleonora, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dai social possiamo conoscere meglio la fidanzata di Gianluca Ginoble: si chiama Eleonora Venturini Storaro ed è una fashion designer. Sul profilo Instagram della ragazza possiamo trovare un link con i suoi progetti e lei ha anche posato come modello. Grandissima appassionata di moda, la fidanzata del cantante del Volo si è laureata in Fashion e Costume all’Università La Sapienza di Roma e poi in Fashion e Design all’istituto Marangoni di Milano. Oltre alla passione per la moda, Eleonora coltiva anche quella per lo sport e sembra felicissima al fianco del suo fidanzato Gianluca.

Infine, la vita sentimentale di Ignazio Boschetto è più un mistero. Fino a inizio anno sicuramente, come si può vedere dai social, il cantante è stato fidanzato con Ana Paula Guedes, una ballerina e coreografa brasiliana molto famosa in Sudamerica. La donna, infatti, è stata la protagonista di Dança dos Famosos, ovvero la versione brasiliana di Ballando con le stelle, per ben cinque edizioni, tra cui l’ultima nel 2021. Inoltre Ana Paula Guedes è una professoressa di ballo e coreografa per Band Tv, oltre che essere laureata in ingegneria civile. Come dicevamo, però, la situazione sentimentale di Boschetto è misteriosa perché da gennaio non compaiono più foto insieme alla brasiliana, che quindi non è sicuro sia ancora la fidanzata nel 2022 del cantante del Volo. Secondo molte indiscrezioni i due si sono lasciati, ma manca la conferma ufficiale.

Il Volo chi sono: origini

Come si è formato Il Volo: il trio si è costituito nel 2009, per una scelta esterna. I tre cantanti, infatti, si erano presentati per partecipare in quell’anno nella seconda edizione di Ti lascio una canzone e lì furono assemblati dal regista Roberto Cenci. Piero, Gianluca e Ignazio, infatti, prima di allora non si conoscevano, ma dopo quell’esperienza a Ti lascio una canzone abbastanza casuale hanno deciso di continuare insieme il loro percorso artistico.

Quando hanno partecipato a Ti lascio una canzone, Piero aveva quasi 16 anni e Ignazio e Gianluca ne avevano 14. Da quel momento ne sono passati di anni e i tre ragazzini di allora sono diventati delle stelle del panorama musicale, continuando ad affermarsi sulla scena musicale e televisiva, fino alla vittoria di Sanremo e alle straordinarie tournée in tutto il mondo. Oggi Il Volo è un trio amatissimo, con un seguito enorme soprattutto negli Stati Uniti.