Vincitori Ballando con le Stelle 2022: chi ha vinto la finale

Ieri sera la finale di Ballando con le Stelle 2022 ha visto il trionfo di una coppia inaspettata che ha avuto la meglio dopo due mesi di sfide

Una coppia tra Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ema Stokholma e Angelo Madonia e Alessandro Egger e Tove Villfor ha vinto Ballando con le Stelle 2022. Le tre coppie sono arrivate all’atto finale dopo una lunga serata ricca di sfide e soprattutto di infuocate polemiche con Selvaggia Lucarelli che ha minacciato di alzarsi e andarsene via e con Guillermo Mariotto che l’ha accusata di odiare una concorrente e Carolyn Smith che non ha degnato nemmeno di una risposta la giurata giornalista. La prima a esibirsi ieri sera nella finale di Ballando con le Stelle 2022 è stata la vincitrice dei pronostici Ema Stokholma in coppia con Angelo Madonia, nella vita e in pista. Dopo la clip che ha riassunto il loro percorso soprattutto sentimentale, hanno messo in scena un quick step da autore. A sorpresa la loro esibizione non ha convinto la giuria che l’ha ritenuta ben fatta ma non degna della finale che deve avere un tocco in più, da segnalare il 6 propinato alla speaker radiofonica da Selvaggia Lucarelli. Spazio alle polemiche tra la giornalista e Luisella Costamagna. Ieri sera alla finalissima la coppia frutto del ripescaggio formata dalla conduttrice di Agorà e Pasquale La Rocca ha stupito con un tango passionale e coinvolgente. Complimenti a iosa sono arrivati da Carolyn Smith seguita da Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che si è complimentato per l’intesa vista in pista. Subentra qui il giudizio foriero di polemiche di Selvaggia Lucarelli su Luisella Costamagna, in maniera tendenziosa chiede a Pasquale La Rocca quante edizioni di Ballando con le Stelle abbia vinto in carriera. Il ballerino ne ha vinte tre su tre edizioni e questo è stato l’assist giusto per la giornalista per dire che la sua bionda collega balla bene ma il merito è praticamente tutto del maestro che ha carisma, sorriso magico e grande capacità di fare coreografie.

Finale Ballando con le stelle 2022 cosa è successo

Le accuse di Selvaggia Lucarelli destano la furia di Guillermo Mariotto “la qualità non conta, balla come una dea e non ti va giù” replica il giurato stilista. Anche Alberto Matano, principe del tesoretto, dice che è una delle migliori performance mai viste nel programma. Luisella Costamagna non si abbassa al livello delle polemiche e preferisce non commentare dicendo però che di certo non si è riposata in questi mesi replicando sempre alla Lucarelli che ha detto che chi è stato ripescato non è giusto che arrivi in finale e men che meno che vinca perché non ha partecipato alle puntate e allo stress che ne consegue. Risultato tutti 10 e 7 di Selvaggia che le abbassa di molto la media. Ieri sera a Ballando con le Stelle Alessandro Egger è sembrato nostalgico della finale però ha detto che la sua grande vittoria è stata quella di portare con sé empatia e amicizia che ha trovato sia davanti alle telecamere che dietro le quinte. Scende in pista insieme a Tove Villfor con un elegantissimo valzer apprezzato ma non fino in fondo da Carolyn Smith e Fabio Canino perché la presidentessa di giuria sottolinea una pecca: un fuori tempo nella parte centrale della coreografia. Per la Lucarelli Alessandro Egger è stato perfetto, per Simone Di Pasquale merita la sfida per la vittoria finale. Gli unici 10 sono della Lucarelli e di Mariotto. Un pizzico di amarezza per il quick step di Rosanna Banfi e Simone Casula. Per Zazzaroni sono stati divertenti ma non di più, a Canino sono piaciuti ma non è rimasto estasiato, per Selvaggia Lucarelli hanno fatto troppo il compitino che rispecchia anche il pensiero di Mariotto. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno voluto osare ieri sera nella finale di Ballando con le Stelle sul fronte sensualità. Nella clip non hanno nascosto le loro esibizioni e finalmente hanno avuto il coraggio di proporre un’esibizione ad alto tasso di passionalità.

Una bachata sulle note di Propuesta Indecente: a Fabio Canino sono piaciuti molto e si è commosso nell’ammettere che non ha voluto fare loro favoritismi per la causa che portavano in pista. Sulla stessa linea Mariotto che dice di non voler aggiungere altro perché un’esibizione normale come le altre bachate viste in pista. Anche Zazzaroni è rimasto convinto ma le polemiche arrivano ancora una volta quando a dare il giudizio su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu è Selvaggia Lucarelli. Il pubblico inizia subito a zittire la giornalista, come già accaduto in diverse occasioni in precedenza, e così perde la testa prima minacciando di alzarsi e andarsene e poi accusando la produzione di avere una persona che incita il pubblico a fare smorfie quando parla lei. Milly Carlucci la invita a esporre il suo pensiero ma la giurata si zittisce. Alla fine il voto più basso arriva da Mariotto che dà 7 alla coppia. A chiudere le esibizioni della finalissima di Ballando con le Stelle è stata Iva Zanicchi con Samuel Peron che hanno optato per un paso doble. La Lucarelli attacca la giuria dicendo che ha portato avanti una concorrente che non meritava di essere finalista, Mariotto si commuove perché la vede come esempio di vitalità a 82 anni, Rossella Erra la definisce una star. Selvaggia le dà uno 0 tondo tondo, mentre lo stilista alza la media dell’Aquila di Ligonchio con un 10. Ieri sera la Zanicchi saluta il pubblico con una barzelletta per i bambini. Niente da fare per Gabriel Garko che dopo l’infortunio al braccio ha dovuto fare i conti con il problema al polpaccio che lo ha costretto purtroppo a gettare la spugna. Un ritiro inatteso per l’attore che però nonostante le poche esibizioni è riuscito a conquistare due premi, uno per la migliore performance e un altro per l’esibizione più emozionante. Dopo l’arrivo del Ballerino per una notte, Riccardo Cocciante che ha interpretato Notre Dame De Paris, è stata annunciata la classifica tecnica che vedeva primi Alessandro Egger e Tove Villfor con 71 punti, secondi Ema Stokholma e Angelo Madonia 68 punti, terzi Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a 64, quarti Rosanna Banfi e Simone Casula a 49, quarti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 47 punti e ultimi Iva Zanicchi e Samuel Peron con 41 punti. La classifica è stata ribaltata completamente dalle votazioni social con Ema Stokholma e Angelo Madonia al primo posto, secondi Egger e Villfor, terzi a pari merito Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, quinta Rosanna Banfi con Simone Casula e ultima Iva Zanicchi con Samuel Peron.

Finale Ballando con le stelle 2022 polemiche e classifica

Ieri sera nella finale di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha spiegato che la classifica diramata dai voti social e tecnici ha portato a tre sfide per stabilire il podio come da tabellone sportivo. Chi è stato eliminato si è classificato quarto. La prima sfida ha visto di fronte Ema Stokholma e Angelo Madonia, primi, contro Iva Zanicchi e Samuel Peron, ultimi. A vincere è stata la coppia composta dalla speaker radiofonica e il ballerino di origini siciliana che hanno totalizzato sia il parere favorevole della giuria che quello da casa superando gli avversari con il 76% dei voti. Una nota simpatica è stato il tentativo di abbraccio di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli che è stata l’unica ironicamente a votarla. La seconda sfida di ieri sera nella finale di Ballando con le Stelle ha visto la coppia Alessandro Egger e Tove Villfor con un contemporaneo sfidare Rosanna Banfi e Simone Casula con un tango. Per la giuria vince quest’ultima coppia non senza polemiche con Selvaggia Lucarelli che ha sottolineato come volessero scaricare Egger, commento fatto anche dopo la sua prima esibizione per tutelare il loro preferito. Sara Di Vaira ha dato ragione alla giuria perché guardando le due coreografie anche lei avrebbe votato Rosanna Banfi. A vincere la sfida è la coppia Alessandro Egger Tove Villfor con il 58% dei voti grazie alla spinta social che ha ribaltato il verdetto della giuria. Terza e ultima sfida tra Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con un paso doble contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con un altro paso doble. Prima della votazione Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come il voto non sia equo perché Luisella Costamagna ha ballato solo per poche puntate rispetto a Alex Di Giorgio. Per la giuria vince la sfida Luisella Costamagna, ma le polemiche proseguono con Selvaggia Lucarelli che continua a criticare la posizione della collega giornalista e con ironia consiglia ai prossimi concorrenti di ballare solo alla prima puntata, fingersi infortunati e giocarsela al ripescaggio. Mariotto sottolinea l’odio di Selvaggia Lucarelli per Luisella Costamagna che è una sua collega giornalista. Scintille con Carolyn Smith che preferisce non rispondere alla sua collega giurata. Rossella Erra infuoca ulteriormente la situazione citando Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, eliminato alla settima puntata, una in più rispetto a Luisella Costamagna. La giornalista giurata però chiude le polemiche dicendo “che volgarità”. Anche per i social Luisella Costamagna vince con il 51% dei voti in una sfida davvero serrata. Alex Di Giorgio non ci sta e da vero sportivo non accetta di uscire in questo modo, ha ringraziato tutti ma ha precisato che avrebbe voluto ballare almeno altre due volte visto che è lì dall’8 ottobre. Prima di passare alla sfida finale, a vincere il premio Aiello per il maggior numero di spareggi effettuati è stata la coppia Dario Cassini e Lucrezia Lando. Il comico ha ringraziato il pubblico perché conquistato anche grazie ai 35 anni di carriera.

Ieri sera alla finale di Ballando con le Stelle 2022 è la volta dell’ultima manche che prevede i tre finalisti rimasti Alessandro Egger, Ema Stokholma e Luisella Costamagna sfidarsi sugli stessi balli e sui cavalli di battaglia con la giuria a scrutinio segreto. I primi ad esibirsi sono Ema Stokholma e Angelo Madonia con un valzer sulle note di A mano a mano, Alessandro Egger e Tove Villfor rispondono con un tango sulla canzone Roxanne. Chiudono la prima manche Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con uno showdance sulle note di All That Jazz. Durante il giro dei commenti, nonostante lo scrutinio segreto, Selvaggia Lucarelli prosegue con le polemiche dichiarando di aver votato per Alessandro Egger. Passano alla seconda e ultima manche, il ring, Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca e Alessandro Egger con Tove Villfor. Terzo posto per la favorita della vigilia Ema Stokholma in coppia con Angelo Madonia: dopo la premiazione con le coppe consegnate, la speaker radiofonica ha rivelato che convive con il suo maestro che ha detto di essere fiero della sua compagna. Arriva il momento del duello finale, le coppie finaliste che si sfidano per decretare il vincitore sullo stesso ballo. Si parte con un boogie poi è il turno della bachata e successivamente del paso: si chiude con tre balli la sfida tra le due coppie. Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2022 è la coppia Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 57% dei voti, fermi al 43% Alessandro Egger e Tove Villfor che arrivano così secondo. I vincitori di Ballando con le Stelle 2022 alzano così la coppa e il maestro La Rocca prosegue con il suo record personale vincendo la quarta edizione dello show dancing su quattro partecipazioni in tutta Europa. Questa la classifica finale:

1 Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

2 Alessandro Egger e Tove Villfor

3 – Ema Stokholma e Angelo Madonia

4 – Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

4- Rosanna Banfi e Simone Casula

4- Iva Zanicchi e Samuel Peron