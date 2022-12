A che ora fa il Concerto di Natale e su che canale

Dove vedere il Concerto di Natale Assisi 2022: su che canale va in onda l’appuntamento presso la Basilica di San Francesco

Per la 37esima edizione si celebra il Concerto di Natale Assisi 2022. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che hanno la possibilità di recarsi presso la splendida Basilica Superiore di San Francesco o, in alternativa, seguire l’evento di caratura internazionale comodamente da casa. Come ogni anno, infatti, il Concerto di Natale Assisi è una produzione Rai, il che vuol dire totale copertura da parte della rete nazionale. Nel corso di questo splendido appuntamento, saranno proposti brani tratti dal repertorio sinfonico e altri relativi alla tradizione natalizia. Basti pensare a melodie come Silent Night e Adeste Fidele. Sul fronte classici, invece, si passerà tra Dvorak a Strauss, fino a Mendelssohn. Il Concerto di Natale è tenuto, come sempre, dai frati del Sacro Convento di Assisi, che accolgono nelle proprie stanze l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Protagonista all’interno delal Basilica di San Francesco sarà il mezzosoprano gallese Katherine Jenkins, nota per essere una delle cantanti più popolari al mondo in tale amito. Una voce sognante, che ha ammaliato i grandi della Terra, come ad esempio la famiglia reale britannica, per la quale si è spesso esibita. Da lei ci si attende l’interpretazione di Joy to the World, di Handel, così come Cantique de Noel di Adam, Silent Night, The Herald Angels sing di Mendelssohn, Adeste Fidele e Hark. Ad affiancare la Jenkins vi sarà anche il Coro Maghini, guidato da Claudio Chiavazza, con le prime parti dell’Orchestra Rai rappresentate da Enrico Maria Baroni, al clarinetto, e Alessandro Milano, al violino. Il Coro sarà impegnato, tra le altre cose, nell’esecuzione dell’Ave Verum Corpus di Mozart. A dirigere l’Orchestra Rai è lo spagnolo David Gimenez, e proporrà anche la Danza Slava n. 8 di Antonin Dvorak, la Romanza di Richard Strauss, l’Ouverture dell’operetta Der Zigeunerbaron di Strauss, l’intermezzo sinfonico Meditation di Messenet e pagine di autori argentini. Chiunque voglia seguire la magia dello splendore del Concerto di Natale Assisi 2022 potrà farlo collegandosi su Rai 1. L’appuntamento è fissato per domenica 25 dicembre alle ore 12,25. Il tutto sarà trasmesso in Eurovisione, il che rende l’intera manifestazione artistica e religiosa internazionale. Il tutto dopo la benedizione Urbi et Orbi del Papa. Chi invece non potrà seguire la diretta, avrà modo di recuperare il tutto in due maniere. La prima, seguendo il palinsesto regolare, su Rai 5 a partire dalle ore 21,15, quando andrà in onda la replica. In qualsiasi momento, anche nei giorni successivi, si potrà recuperare senza alcun ostacolo in streaming. Basterà accedere a RaiPlay, che offre l’intera panorama Rai.