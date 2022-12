Cosa fa stasera in tv 25 dicembre

Cosa vedere stasera in TV a Natale, domenica 25 dicembre: film e serie TV tra Rai, Mediaset e streaming con Disney+, Netflix e Amazon Prime Video

Il 25 dicembre, Natale, è un giorno da trascorrere in assoluta serenità in famiglia. Dopo il cenone della Vigilia, è tempo di relax, regali a vicinanza. Scopriamo quindi cosa ha in serbo il palinsesto Rai e quello Mediaset per questa particolare giornata. Con quali film, classici e non, sarà accompagnata la classica riunione in famiglia o tra amici. Vi è un ottimo mix di classico e moderno, ma soprattutto una mescolanza di generi che consente a tutti di trovare il titolo più adatto ai propri gusti. Si va infatti da un appuntamento culturale molto intrigante al romanticismo, dal fantasy all’azione. A ciò aggiungiamo anche una selezione di titoli da vedere in streaming attraverso le principali piattaforme attive in Italia.

Cosa vedere stasera: Rai

Rai 1 offre un nuovo appuntamento con la serie di Alberto Angela, che si cimenta in visite al di fuori dei canonici orari, nel cuore della notte. Nasce così Stanotte a Milano, che mira a raccontare storia e attualità del capoluogo lombardo, passando in rassegna i suoi luoghi più significativi e ospitando volti che hanno un punto di vista particolare sulla città. Romanticismo su Rai 2 con Natale a Castle Hart. Si tratta di una prima TV, per un film tipicamente natalizio del 2021, che vede come protagoniste Brooke e Margot. Le due sorelle hanno da poco perso amore e lavoro. Decidono così di volare in Irlanda alla scoperta delle radici della propria famiglia. Commedia su Rai 3 con Non c’è più religiose, che vede un ricco cast con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro alla guida. Si parla dei conflitti tra le diverse comunità religiose nel Mediterraneo. Litigi che esplodono quando non si trova il bambino per il presepe vivente. Ecco che il sindaco e Suor Maria chiedono aiuto alla comunità musulmana. Su Rai 4 viene invece proposto il primo capitolo della saga remake di Planet of the Apes. Si tratta de L’alba del pianeta delle scimmie. Si racconta la nascita di Cesare, sottoposto a svariati esperimenti e cresciuto in cattività, destinato a guidare la marcia delle scimmie contro gli uomini oppressori. Su Rai 5 va invece in onda la replica del Concerto di Natale Assisi 2022.

Cosa vedere stasera: Mediaset

Tempo di commedia su Canale 5, che vede trionfare Ficarra e Picone con il loro film Il 7 e l’8. Al centro della vicenda vi sono due ragazzi scambiati in culla alla nascita. Hanno vissuto l’uno la vita dell’altro e oggi si ritrovano a scoprire la verità, andando a caccia delle prove e di un padre perduto. Italia 1 punta sul classico con Miracolo nella 34° strada, che continua ad avere un enorme fascino sul pubblico. Una favola moderna ricca di bontà, che dal 1994 a oggi racconta la venuta del vero Babbo Natale nella vita dei protagonisti. Remake del film omonimo del 1947. Un classico anche per Rete 4, che manda in onda uno dei film più importanti della carriera di Kevin Costner. Si tratta de Gli Intoccabili, che racconta in maniera romanzata la storia dell’arresto di Al Capone, con Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia a completare il cast. Spazio al fantasy su Mediaset 20, che prosegue la messa in onda della Trilogia di Peter Jackson. In programma il secondo capitolo, Il Signore degli Anelli – Le due torri. In questo film la Compagnia è ormai divisa e Boromir ha perso la vita. Frodo prosegue il suo cammino disperato con Sam, mentre Aragorn e gli altri sono alle prese con il disperato tentativo di raccogliere tutte le forze possibili per prepararsi alla guerra contro Sauron, ormai inevitabile.

Cosa vedere stasera in streaming

Dando uno sguardo al mondo streaming, non mancano di certo le alternative da vedere a Natale, dati gli ampi cataloghi a disposizione. L’unica uscita prevista il 25 dicembre rappresenta un appuntamento imperdibile per i fan di The Witcher, serie Netflix con protagonista Henry Cavill, almeno per un’altra stagione. Si tratta di The Witcher: Blood Origin, prequel ambientato 1200 anni prima di Geralt di Rivia, al tempo della nascita del primo witcher, quando i mondi di uomini, elfi e mostri si sono uniti. Tra le novità della piattaforma vi sono titoli per tutti i gusti, dal murder mistery con Daniel Craig Knives Out 2 – Glass Onion, alla seconda parte del documentario Harry & Meghan, dalla terza stagione di Emily in Paris al Pinocchio di Guillermo del Toro, in stop motion. Vi è poi la seconda stagione di Alice in Borderland, così come l’intera saga di Harry Potter e la serie italiana Odio il Natale.

Amazon Prime Video ha un catalogo talmente ricco e vario da poter soddisfare le esigenze di tutti gli amanti del Natale. Se si è a caccia di qualcosa a tema, vi sono titoli classici come Love Actually, il Grinch e i principali cinepanettoni con Christian De Sica, fin dal primissimo. Per ridere tutti insieme vi è poi lo speciale natalizio di LOL e per una buona dose d’azione la terza stagione di Jack Ryan con John Krasinski. Chi cerca un po’ di romanticismo potrebbe puntare sulla commedia romantica La scelta del destino, così come Il tuo Natale o il mio? Spazio poi per il remake della celebre storia del Cyrano, che stavolta vede Peter Dinklage nel ruolo da protagonista.

Le proposte di Disney+ sono davvero tantissime. A Natale si potrebbe dare una chance al nuovo film d’animazione Strange World, così come al secondo capitolo di Come d’Incanto. Come lasciarsi scappare un ritorno al passato con i due film di Mamma, ho perso l’aereo, o godersi delle risate assicurate con Il primo Natale di Ficarra e Picone. Chi reputa Die Hard un film natalizio, contrariamente a quanto ripete Bruce Willis da anni, potrà recuperare tutti i film della saga. La piattaforma ha raccolto in un elenco tutti i film e le serie TV suggeriti per i giorni di festa, comprendendo Nuovo Santa Clause Cercasi, sequel del celebre film con Tim Allen, lo speciale natalizio de I Guardiani della Galassia, la serie TV Hawkeye, film e corti di Frozen e molto altro ancora.