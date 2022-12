Stanotte a Milano location: dove è stato girato luoghi scelti

Stanotte a Milano dove è stato girato: le location scelte da Alberto Angela per il programma di Natale su Rai 1 in prima serata

Quali sono le location di Stanotte a Milano è la curiosità che viene ai telespettatori al primo sguardo. È infatti il capoluogo lombardo con la sua storia antica e la sua magia da metropoli contemporanea ad essere questa sera protagonista della saga di Alberto Angela dedicata alle città italiane. Il programma è stato girato mesi fa e il conduttore ha deciso di mixare per il suo programma di Natale strade meno conosciute ma fulcro del Rinascimento lombardo fino ad arrivare ai luoghi più frequentati della movida della City, raccontando una storia che terrà ancorati gli spettatori di Rai 1. Per le location di Stanotte a Milano lo sguardo storico si mescola a quello della città odierna. Nella prima scena d’apertura girata la tramonto Alberto Angela è al Duomo di Milano precisamente dalla guglia maggiore ai piedi della Madonnina, dove è stato ambientato anche il fortunato film Ma che bella giornata di Checco Zalone. Una scelta simbolica quanto suggestiva, un luogo che unisce l’intero capoluogo lombardo come in un abbraccio. Il programma in onda stasera è stato girato in 5 giorni in modalità 4K con l’ausilio di droni sofisticati che dall’alto regalano un’immagine della città unica. Impossibile che un turista riesca a godere di un’atmosfera così suggestiva che solo il documentario grazie all’intera macchina organizzativa che c’è dietro riesce a riprodurre sullo schermo.

Stanotte a Milano: i luoghi

Stanotte a Milano con i suoi luoghi vuole far conoscere un fascino della città che va oltre il concetto di una metropoli solo ricca di opportunità. Come ha sottolineato anche il sindaco Sala, la City è bella e Alberto Angela percorre volutamente le strade dove ha girato Stanotte a Milano quasi in solitudine, accompagnato dai rumori di una placida notte lombarda. Muovendosi dalla guglia maggiore del Duomo si cimenta poi nella scoperta di tesori più o meno nascosti, come il palco del Teatro della Scala, ammirato da tanti a una certa distanza e mostrato nel dettaglio. Con le location del programma di Natale di Alberto Angela dedicato al capoluogo lombardo si passa poi alla Basilica di Sant’Ambrogio, percorrendo la strada che intercorre con la Pinacoteca di Brera, per poi raggiungere la Biblioteca Ambrosiana. Stanotte a Milano mostra così un luogo insolito, proprio qui vi è un tesoro dal valore inestimabile: il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Un lungo cammino, che non si interrompe di certo qui. Lo spettatore avrà modo di ritrovarsi virtualmente dinanzi al Cenacolo Vinciano, raggiungendo l’installazione artistica di Anselm Kiefer nel Pirelli Hangar Bicocca, non prima d’essere giunto tra i Sette Palazzi Celesti, però. Dove è stato girato Stanotte a Milano porta poi i telespettatori ai futuristi presso il Museo del Novecento, avvicinandosi nel racconto a un’epoca moderna.

Non mancano ospiti d’eccezione per arricchire il racconto di Alberto Angela in grado di descrivere Milano grazie al loro sguardo specifico, frutto di esperienze particolari lavorative. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, Javier Zanetti e Dolce e Gabbana, ovvero Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Come sempre, però, Stasera a Milano è anche una rappresentazione teatrale, oltre che un cammino nella storia condotto da Alberto Angela. Immancabile la presenza di Giancarlo Giannini, che interpreta stavolta il poeta Alessandro Manzoni. Sonia Bergamasco offre invece voce e viso alla poetessa Alda Merini. Per quanto insolita come location, i primi ballerini del Teatro della Scala si esibiranno presso i laboratori di scenografia degli ex stabilimenti Ansaldo. Si tratta di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Spazio poi a Elio e le Storie Tese che omaggia Enzo Jannacci e Malika Ayane che si è esibisce in Galleria.