Perché Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per due puntate

Sonia Bruganelli è assente nello studio del Grande Fratello VIP al suo posto Soleil Sorge: il motivo

Sonia Bruganelli è assente e lascia lo studio del Gf VIP. L’allarme ha fatto il giro dei social quando la moglie di Paolo Bonolis non è stata vista dai telespettatori sul suo scranno accanto a Orietta Berti. Al posto di Sonia Bruganelli come opinionista c’è Soleil Sorge e lo sarà per due puntate quella del 26 dicembre e quella del 2 gennaio del Gf VIP. In realtà bastava prestare attenzione alle parole di Alfonso Signorini quando ha dato l’annuncio dell’assenza della moglie di Paolo Bonolis al Gf VIP sia la scorsa puntata che in questa. In studio d’altronde è presente anche Pierpaolo Pretelli accanto a Giulia Salemi e non è una questione di fidanzamento . I Prelemi lavoreranno fianco a fianco per due puntate del reality e insieme sceglieranno e leggeranno i tweet più divertenti sui concorrenti e i commenti più peccati.entrambi, Soleil sorge e Pierpaolo Pretelli sono stati promossi dal Gf VIP parti allo studio perché è assente Sonia Bruganelli il motivo è presto detto Paolo Bonolis è diventato nonno e per questo insieme a sua moglie è volato in America per festeggiare le vacanze natalizie con il suo nuovo nipotino.dunque nessuna scelta dovuta a problemi con gli autori, non c’è stato alcuno screzio con il conduttore Alfonso Signorini. Come è già accaduto l’anno scorso, quando l’imprenditrice è andata in vacanza a Dubai per il Natale, anche in questa stagione del reality ha rinunciato al cachet preferendo due puntate di stop accanto alla sua famiglia. Soleil Sorge ha sostituto Sonia con grande personalità facendosi subito notare per competenza e presenza scenica.

Perché Soleil in studio e non Laura Freddi

Anche lo scorso anno Sonia Bruganelli aveva deciso di non fare parte come opinionista della nuova stagione del reality, salvo poi cambiare idea con l’annuncio su Chi quest’estate. Chissà se il prossimo anno in coppia con la stessa imprenditrice o al suo posto Soleil Sorge potrà avere la possibilità di essere ufficialmente in questo ruolo che ha ricoperto al Gf Vip per le due puntate natalizie. Dunque non bisogna porsi la domanda perché la Bruganelli lascia il Gf Vip. È solo per trascorrere le vacanze con Paolo Bonolis nonno per la seconda volta. Una piccola curiosità al Grande Fratello 6, edizione dello scorso anno vinta da Jessica Selassiè e con Solei Sorge concorrente, a sostituire Sonia Bruganelli c’era Laura Freddi. Nessun caso e nessuna bocciatura per l’ex fidanzata di Bonolis, attualmente la storica velina lavora in Rai. La Freddi è infatti un affetto stabile del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Molto probabilmente c’è stata incompatibilità ed inoltre è giusto premiare chi già lavora al reality condotto da Alfonso Signorini. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono infatti i conduttori della trasmissione Gf Vip Party in onda su Mediaset Infinity. Prepararsi per questo programma appendice della diretta su Canale 5 dello show prevede ovviamente vedere quotidianamente il daily e conoscere alla perfezione le dinamiche che nascono all’interno della Casa ogni giorno. Chi meglio di loro può stanare il gieffino che bluffa in puntata, nessuno. Così in attesa del ritorno di Sonia Bruganelli che lascia momentaneamente lo studio come opinionista non resta che godersi la simpatia e la preparazione di Soleil e Pierpaolo.