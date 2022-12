Emma Watson Hermione oggi: com’è cambiata

Com’è cambiata oggi Emma Watson attrice che ha interpretato il ruolo di Hermione nell’amatissima saga di Harry Potter

Tra i protagonisti più amati della saga di Harry Potter c’è naturalmente Hermione Granger, la migliore amica del maghetto, la brillantissima strega interpretata da Emma Watson. Aveva appena 11 anni l’attrice quando, nel 2001, ha fatto il proprio debutto sul grande schermo, vestendo i panni di quella che sarebbe diventata una delle streghe più amate dell’intera storia del cinema. Emma Watson, al tempo, è arrivata al provino per la parte di Hermione nella saga di Harry Potter grazie al suo insegnante di teatro, che spinse l’allora bambina di nove anni a tentare di prendere parte alle audizioni per la parte. Una scelta evidentemente azzeccata, perché come ben sappiamo Emma Watson non solo ha ottenuto la parte, ma è diventata una vera e propria icona nei panni di Hermione Granger.

Abbiamo visto la crescita di Emma Watson al cinema, di anno in anno nel ruolo di Harry Potter. Dall’intelligente e sveglissima bambina che era in Harry Potter e la pietra filosofale fino alla giovane donna di Harry Potter e i doni della morte: l’avventura nel mondo creato da J.K. Rowling è durato ben dieci anni, dal 2001 al 2011. Quando ha esordito al cinema, quindi, Emma Watson aveva 11 anni e quando ha abbandonato il ruolo di Hermione, ne aveva 21: in mezzo, naturalmente, l’attrice è cambiata tantissimo. Crescendo, Emma Watson è diventata un vero e proprio modello di bellezza, un’attrice universalmente apprezzata per la sua eleganza. Anche da grande, l’attrice ha mantenuto molti tratti che aveva da bambina, dalla raffinatezza del viso al suo incredibile portamento. Emma Watson ha anche cambiato progressivamente look, abbandonando, soprattutto dopo Harry Potter, l’abbondante capigliatura per tagli via via sempre più corti. Già durante i vari film della saga di Harry Potter ovviamente abbiamo potuto vedere questi cambiamenti, con i folti capelli ricci che sono divenuti via via sempre più chiari e corti. Per il resto, non si segnalano evidenti cambiamenti se non quelli dovuti alla crescita, sicuramente ogni cambiamento nell’attrice della famosissima saga è stato naturale.

Per ciò che riguarda il suo impegno cinematografico, dopo aver terminato la sua avventura a Hogwarts l’attrice che interpreta Hermione in Harry Potter è stata protagonista di tanti altri film di grande successo. Nel 2012 l’abbiamo vista in Noi siamo infinito, poi un anno dopo Emma Watson è tra le protagoniste di Bling Ring di Sofia Coppola. Il ruolo più celebre dell’attrice britannica, dopo naturalmente quello di Hermione Granger, è senza dubbio quello di Belle nel live action del classico Disney La Bella e la bestia nel 2017, un’interpretazione molto apprezzata, che ha dato nuova linfa a una delle principesse più amate di sempre. Negli ultimi tempi, poi, Emma Watson ha decisamente rallentato il suo impegno a Hollywood, allontanandosi dopo l’esperienza di Piccole Donne del 2019 sotto la regia di un mito come Greta Gerwig.

Emma Watson oggi

Oggi Emma Watson ha 32 anni e, come detto, si è un po’ allontanata dal mondo del cinema. Proprio di recente l’abbiamo vista con un clamoroso ritorno alle origini, tornando sul set di Harry Potter per il ventesimo anniversario della saga con uno speciale che ha riunito i principali protagonisti degli 8 film. Al di là di queste occasioni, però, Emma Watson non si vede sul grande schermo da un po’. La sua attività artistica, però, si è tutt’altro che esaurita, ha semplicemente preso una piega diversa dagli ambienti e i canali mainstream. Emma Watson oggi si dedica infatti a moltissimi progetti indipendenti e ad altre attività collaterali, che hanno scopi ben precisi. Negli ultimi anni, infatti, l’attrice di Hermione in Harry Potter si è distinta per il suo attivismo, diventando una delle principali ambasciatrici delle Nazioni Unite per tematiche come la parità di genere e i diritti delle donne nel mondo. A corredo di questo impegno sociale e politico, Emma Watson ha anche realizzato molti progetti educativi, di cui possiamo rinvenire le tracce anche su Instagram, sfruttando la sua notorietà e la sua grande versatilità.

Nel 2014 Emma Watson è stata nominata Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite del mondo e in questi anni si è impegnata in moltissimi progetti umanitari. Oltre che una star del cinema e un modello di stile, Emma Watson è diventata una vera e propria icona femminista, potando il suo lavoro in giro per tutto il mondo. Molti fan, soprattutto di recente, si sono chiesti se Emma Watson si fosse ritirata dalle scene, ma in realtà non ha mai dato un addio ufficiale. Da tempo ormai manca, ma chissà che presto non possa tornare per qualche progetto.

Al momento, comunque, la sua vita viaggia su binari diversi. Sicuramente, oggi Emma Watson è molto cambiata rispetto ai tempi di Harry Potter. Non solo nell’aspetto, ma anche negli interessi e nelle attività. Da bambina prodigio Emma Watson è diventata una delle principali giovani attrici della scena cinematografica, per poi cambiare rotta e affermarsi come un’attivista di fama mondiale. Così è cambiata oggi Emma Watson, che mette tutto il suo impegno per rendere il mondo un posto migliore.