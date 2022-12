GF Vip chi è stato eliminato ieri sera 26 dicembre: preferito e nomination

Chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip puntata 26 dicembre. Le polemiche per il voto, la lite Soleil Onestini

Alta tensione per il verdetto del televoto su chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip nelle puntata del 26 dicembre non si tratta di Luca Salatino che ha deciso di lasciare la Casa per scelta. Alfonso Signorini ha infatti subito escluso Antonino Spinalbese e Sarah Altobello annunciando che chi è uscito ieri sera era una vippona tra Antonella e Oriana. Inoltre il conduttore ha fatto lasciare la Casa alla Fiordelisi e alla Marzoli per dare l’esito dell’eliminazione in studio alle due Vippone. Non sono mancate le lacrime di Edoardo Donnamaria con l’ennesimo chiarimenti dei Donnalisi che avevano litigato poco prima della chiusura del televoto. In crisi anche Giaele grande amica della bionda venezuelana entrata come nuova concorrente da cui è inseparabile. Arrivate in studio Antonella e Oriana ad un passo dallo scoprire chi delle due è stata eliminata ieri sera al Gf Vip si sono comportate in maniera totalmente differente. La Marzoli era disperata e senza parole perché non voleva l’eliminazione a tutti i costi, la Fiordelisi è invece apparsa tranquillissima e molto sicura di sè. Alfonso Signorini ha fatto i complimenti alle due gieffine per il loro percorso all’interno della Casa: due grandi protagoniste di questa edizione che non si sono mai risparmiate, hanno dato il massimo per il reality. Il conduttore ha dato poi il verdetto: chi è uscito ieri dal Gf Vip nelle puntata del 26 dicembre è Antonella Fiordelisi con il 46% dei voti, una percentuale molto alta si pensa che al televoto erano in quattro. Oriana è apparsa incredula che chi è uscito ieri sera non è lei e ha ringraziato gli italiani per averla votata per poi tornare dai gieffini. In studio Signorini ha chiesto agli opinionisti per una sera in cosa avrebbe sbagliato per loro l’ex schermitrice. Per Soleil Sorge ha esagerato con le reazioni, per Pierpaolo Pretelli ha sbagliato molto nel rapporto con Edoardo Donnamaria. Per Orietta Berti è stata troppo arrogante. All’improvviso il colpo di scena: erano opinioni fake per fare uno scherzo ai vipponi. Ieri sera chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip è nessuno, il televoto era per il preferito. Dunque Antonella è la preferita del pubblico con la percentuale del 45% seguita a ruota da Oriana con il 37%. Distaccati Antonino Spinalbese e Sarah Altobello rispettivamente con il 13% e il 5%. Una nota di colore, ieri sera in puntata nessuno dei concorrenti del Gf Vip ha creduto minimamente al bluff di Signorini a tal punto che il conduttore ha dovuto costringere Antonella a non entrare in Casa e convincere Edoardo Donnamaria in confessionale che la sua fidanzata era stata eliminata.

GF Vip cosa è successo ieri sera 26 dicembre

Ieri sera nella puntata del 26 dicembre del Gf Vip Antonella Fiordelisi dopo il bluff dell’eliminazione è entrata in Casa con il freeze. L’ex schermitrice si è tolta molti sassolini dalle scarpe: con il latinismo Alea Iacta Est ha detto a Tavassi che non deve essere sicuro di sapere tutto, a Micol Incorvaia che le ha messo mezza casa contro e a Giaele che non è cattiva ma superficiale. Belle parole per Patrizia Rossetti, invece, che è un po’ una seconda mamma per lei nella Casa poi ha scambiato un bacio appassionato con il suo Edoardo Donnamaria che l’aspettava nella Casa. Mentre su Twitter molti utenti si scatenavano gridando illazioni sul televoto truccato e l’utilizzo di bot, Antonella si godeva il risultato di preferita del pubblico. La Fiordelisi senza alcun dubbio ha scelto di mandare in nomination direttamente Oriana.

Grande protagonista della puntata di ieri sera del Gf Vip è stata Nikita. Prima nel blocco di apertura della diretta con le polemiche con Luca Onestini poi per il caso lavoro di Sarah Altobello. La Pelizon ha infatti avuto un duro scontro con l’ex Tronista di Uomini e Donne, è convinta che lui l’abbia illusa per il gioco. Dal canto suo Onestini ha negato ogni parola, non l’ha mai toccata quando le telecamere non erano attive ma nessuno gli crede. Nemmeno la sua ex fidanzata Soleil che ha infiammato le polemiche in studio accusando Luca di essere un grande giocatore di reality e di aver messo tutta la Casa contro Nikita. L’opinionista per una sera ha attaccato l’ex anche per il caso lavoro di Sarah. Onestini ha riferito all’Altobello che la Pelizon ha detto di lei che è un arrampicatrice sociale. Nikita si è scusata a prescindere anche se le sue parole sono state travisate. È dello stesso avviso Soleil, nasce così un litigo con il suo ex che la definisce prevenuta. Onestini si è anche sfogato non in onda dicendo che non dovrebbe essere lei ad avercela con lui dopo averlo lasciato con una lettera al Grande Fratello Vip per mettersi con Marco Cartasegna, ma il contrario.

Ieri sera due le sorprese al Gf Vip nella puntata del 26 dicembre. La prima di Matthias De Donà alla sorella Giaele che ha raccontato della storia della loro madre e le ha consigliato di non ferire il marito Bradford Beck come sta facendo in questi ultimi mesi. L’altra sorpresa è stata a Patrizia Rossetti che ha ricordato ai telespettatori del suo rapporto con sua mamma e ha rivisto il suo adorato papà in video. È stato poi il turno di Dana e i suoi primi giorni nella Casa ricchi di scontri e litigi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Inoltre Soleil ha sostenuto la sua amica Dana convinta che qualcuno l’abbia caricata contro Patrizia, Micol e gli altri gieffini “Non farti influenzare troppo da Antonella Dana mia perchè ti ha già fatto abbastanza”. Subito dopo arriva il momento di Luca Salatino che dopo numerosi tira e molla ha deciso definitivamente di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, un percorso davvero complicato per l’ex tronista che spesso è in lacrime perché lontano dalla sua fidanzata Soraya. Prima di uscire ha ceduto lo scettro di chef della casa a Davide Donadei, un ultimo gesto prima di andare via e salutare tutti i concorrenti.

GF Vip chi è stato nominato 26 dicembre

Nella puntata di ieri sera del 26 dicembre del Gf Vip è arrivato il momento delle nomination. I preferiti sono Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Orietta Berti ha scelto di dare l’immunità a Antonino Spinalbese, mentre Soleil e Pierpaolo scelgono Patrizia Rossetti. Non sono ancora nominabili i nuovi entrati e così il cerchio delle nomination si restringe. Oriana vota Wilma perché non hanno mai legato, Nikita nomina Giaele perché non le è stata vicino in un momento difficile, Sarah sceglie Nikita per le accuse da lei ricevuta, Attilio nomina invece Wilma. Quest’ultima sceglie Nikita per lo scontro con Nikita, George vota Sarah perché c’è poco feeling tra loro, Edoardo Donnamaria sceglie a malincuore Wilma perché ha parlato male di Patrizia. Micol sceglie Sarah, mentre Giaele ricambia la nomination a Nikita, infine Alberto vota Attilio per pareggiare i conti. Tavassi nomina Sarah perché stanco della sua presenza, Antonino sceglie come sempre Donnamaria, Patrizia vota Wilma perché rimasta male per le sue parole in confessionale, Luca Onestini fa il nome di Nikita. Daniele nomina Sarah perché la persona con cui ha meno rapporto, Antonella invece sceglie Micol. Al Grande Fratello Vip chi è in nomination e rischia l’eliminazione nella prossima puntata sono Oriana, Sarah, Nikita e Wilma.