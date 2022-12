Rupert Grint Ron oggi com’è cambiato

Uno dei personaggi principali della saga di Harry Potter è Ron Weasley, interpretato da Rupert Grint: com’è cambiato e com’è oggi l’attore

Al fianco di Harry Potter, in ogni sua avventura, c’è stato sempre il suo fedelissimo migliore amico: Ron Weasley. Iconico con i suoi capelli rossi, Ron è uno dei personaggi più amati della saga e Rupert Grint, l’attore che ha interpretato il personaggio in tutti gli 8 film, è di conseguenza diventato un attore famosissimo grazie alla saga del maghetto più nota al mondo. Quando ha esordito nel ruolo di Ron Weasley l’attore aveva 13 anni e ha ottenuto la parte con un’audizione mitica, girando una scena rap vestito da professore. Così, con questo simpatico video e tutte le prove superate, Rupert Grint ha esordito nel 2001 in Harry Potter e la pietra filosofale e per dieci anni ha interpretato il ruolo di Ron, ottenendo una fama mondiale. Mentre era impegnati nei film di Harry Potter, l’attore britannico di origini irlandesi ha anche preso parte ad altri progetti, nessuno comunque nemmeno lontanamente paragonabile a quello dell’adattamento dei romanzi di J.K. Rowling.

Come tutti i giovani protagonisti della saga, abbiamo visto Rupert Grint crescere e cambiare di anno in anno. Il suo marchio di riconoscimento è rimasto sempre l’arancione dei capelli, un tratto che tradisce in pieno le origini irlandesi dell’attore. Dal bambino con l’atteggiamento sbarazzino che era nei primi film, l’attore è diventato via via un adolescente, adottando anche nel quarto film, Il Calice di fuoco, una capigliatura particolarmente abbondante. Per tutti i film successivi il suo taglio è rimasto abbastanza lungo, con i capelli a cadergli in faccia poco sopra gli occhi e progressivamente ha fatto la sua comparsa anche una barba arancione, ad accompagnare i capelli, che oggi è un altro suo marchio distintivo.

Per quanto concerne invece la carriera cinematografica, i primi anni dopo Harry Potter sono stati più complicati per l’attore, che forse ha fatto fatica a togliersi l’etichetta di Ron Weasley da dosso. Il protagonista della saga del maghetto con la cicatrice è apparso in qualche film dopo l’uscita de I doni della morte parte 2, ma con nessuna interpretazione memorabile. Anche in televisione ha preso parte a qualche progetto, come Snatch e Sick Note, ma la svolta è arrivata nel 2019, quando è tra i protagonisti della serie di Apple Tv Servant e torna finalmente in auge a quasi dieci anni dalla fine di Harry Potter.

Rupert Grint oggi

A lungo Rupert Grint, dopo l’addio al personaggio di Ron Weasley, è rimasto parzialmente lontano dalle scene, ma ora il suo nome sta tornando prepotentemente in auge. Abbiamo parlato di Servant, fortunatissima serie girata da un maestro come M. Night Shyamalan, il regista de Il sesto senso, con cui Rupert Grint tornerà a lavorare anche nel 2023 nell’attesissimo Bussano alla porta. Di recente, l’attore di Ron in Harry Potter è anche stato tra i protagonisti della serie di Guillermo del Toro su Netflix Cabinet of Curiosities. Insomma, Rupert Grint oggi ha ripreso alla grande la sua marcia, oggi ha 34 anni ed è al centro di diversi progetti molto importanti.

Nel frattempo, Rupert Grint si è anche costruito la sua famiglia, sposando l’attrice inglese Georgia Groome. I due si sono conosciuti nel 2011, proprio quando davanti all’attore si apriva il futuro senza più Ron in Harry Potter. Dopo tanti anni di relazione, la coppia ha avuto nel 2020 una figlia, Wednesday G Grint, e Rupert ha rivelato, alla sua nascita, di avere subito iniziato l’educazione magica della figlia, regalandole immediatamente la sua prima bacchetta magica. Chissà, magari Rupert Grint spera che sua figlia cresce sulla falsariga della splendida e intelligente Hermione Granger.

Oggi, dunque, l’attore di Ron vive con serenità la sua vita familiare e lavorativa. Ne è passato di tempo dal 2001, da quando abbiamo visto per la prima volta quel ragazzino con i capelli arancioni che tante avventure avrebbe vissuto insieme al suo amico Harry Potter. A più di 20 anni di distanza, l’attore somiglia ancora a quel bambino, è cresciuto ed è diventato uomo, ma quello sguardo sbarazzino che ha fatto innamorare milioni di spettatori è sicuramente rimasto, così come i suoi immancabili capelli arancioni.