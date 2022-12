Achille Lauro in concerto: date e biglietti tour 2023

Le date dell’inedito tour 2023 di Achille Lauro, che vede l’artista esibirsi in una veste del tutto nuova, e i prezzi dei biglietti

Tra gli artisti che saranno protagonisti a inizio 2023 c’è Achille Lauro, pronto a dare vita a un tour davvero inedito. L’artista romano, reduce dall’uscita dell’ultimo singolo Che Sarà, darà vita a un tour completamente inedito, in cui per la prima volta presenterà in acustico i più grandi successi della sua discografia. Per l’occasione, Achille Lauro ha deciso di esibirsi nella splendida cornice dei teatri e degli auditorium, sicuramente strutture più indicate per un tipo di concerto più intimo come quello che viene proposto nelle tappe dell’Achille Lauro Unplugged. Originariamente, il cantante di Rolls Royce aveva programmato di esibirsi solo a Roma e Milano, poi ha raddoppiato le date in queste due città, per poi estendere il tour ad anche altre tappe come Napoli, Firenze e Torino e addirittura triplicare i concerti che si terranno a Milano e a Roma. Così, dal 22 gennaio al 23 febbraio per quasi un mese preciso Achille Lauro sarà grande protagonista di concerti attesissimi. Per ciò che concerne i biglietti, come di consueto questi sono acquistabili tramite i circuiti ufficiali e i prezzi chiaramente variano a seconda delle date e dei posti scelti, con un minimo di spesa che parte da 39 euro. Di seguito le date del tour 2023 di Achille Lauro:

22 GENNAIO 2023 – ROMA: Auditorium Parco della Musica

24 GENNAIO 2023 – MILANO: Teatro degli Arcimboldi

25 GENNAIO 2023 – MILANO: Teatro degli Arcimboldi

26 GENNAIO 2023 – ROMA: Auditorium Parco della Musica

2 FEBBRAIO 2023 – NAPOLI: Teatro Augusteo

3 FEBBRAIO 2023 – BARI: Teatro Team

13 FEBBRAIO 2023 – BOLOGNA: Europauditorium

14 FEBBRAIO 2023 – MILANO: Teatro degli Arcimboldi

17 FEBBRAIO 2023 – ROMA: Auditorium Parco della Musica

20 FEBBRAIO 2023 – TORINO: Teatro Colosseo

23 FEBBRAIO 2023 – FIRENZE: Teatro Verdi

Achille Lauro: la scaletta dei concerti

Questo tour 2023 di Achille Lauro sarà un inedito e l’artista non ha annunciato la scaletta dei brani scelti. Sicuramente troveranno spazio moltissime delle canzoni più famose della lunga discografia del rapper, da successi del passato come Scelgo le stelle alle recenti hit sanremesi Rolls Royce e Me ne frego. Spazio, molto probabilmente, anche a quei brani che Achille Lauro ha già presentato in versione unplugged, su tutti chiaramente la struggente La bella e la bestia, uno dei brani più intensi e intimi di tutta la produzione di Achille Lauro. Il cantante romano porterà in scena anche molte altre ballate molto melodiche, da C’est la vie a l’ultimissima Che Sarà, canzoni che si prestano benissimo all’arrangiamento unplugged che Achille Lauro intende proporre. Sarà interessante anche scoprire come il cantante di Stripper riarrangerà in chiave acustica brani più energici come appunto Rolls Royce o pezzi più rap, da Thoiry a Penelope. Insomma, saranno molte le novità da scoprire nel tour di Achille Lauro.

Per farci un’idea dei brani che l’artista potrebbe portare in scena, andiamo a ripercorrere la scaletta dei concerti estivi di Achille Lauro, che potrebbe ricalcare in parte quella dei concerti del 2023 nei teatri:

Delinquente

Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde

Ullallà

Thoiry

Zucchero

Stripper

Fuori rosa

Sabato sera

Lauro

Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema

Mamacita

Amore mi

BVLGARI

Roma

Bam bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte +

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Scusa

C’est la vie