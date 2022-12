Dulce Pontes chi è l’ospite di Meraviglie prima puntata

Dulce Pontes 53 anni chi è l’ospite della prima puntata di Meraviglie, la serie di Alberto Angela che esplora le bellezze d’Europa

Nella prima puntata della nuova stagione di Meraviglie Stelle d’Europa Alberto Angela esplorerà diversi luoghi mozzafiato, tra cui la splendida Lisbona, dove sarà in compagnia della grande cantante portoghese Dulce Pontes 53 anni d’età. Il suo vero nome è Dulce José da Silva Pontes, nata l’8 aprile del 1969 a Montijo, paese situato nel distretto di Setubal in Portogallo, non troppo lontano da Lisbona. Sin da piccola, l’ospite di Alberto Angela nella prima puntata di Meraviglie si è avvicinata alla musica, prima studiando pianoforte e poi dedicandosi al canto quando ha raggiunto la maggiore età. La sua carriera musicale ha iniziato, di fatto, nel 1988, nel 1991 ha preso parte all’Eurovision Song Contest dopo aver vinto il festival della canzone portoghese e nel 1992 è arrivato il primo disco della cantante iberica: Lusitana. Da quel momento, fino al 2017, Dulce Pontes ha inciso dieci dischi, affermandosi come una delle più peculiari artiste del panorama portoghese.

La musica della cantante lusitana, infatti, si rifà al fado, la musica popolare portoghese, contaminata con sonorità più moderne, pop e folk, e anche da musiche etniche di altre tradizioni, come quella araba o quella africana o ancora brasiliana. Dulce Pontes è diventata un’artista di fama mondiale, arrivando a collaborare con alcuni dei più grandi artisti del mondo come Andrea Bocelli ed Ennio Morricone, con cui ha collaborato nell’album Focus. Durante la prima puntata di Meraviglie, Dulce Pontes si esibirà proprio sulle note del compianto compositore italiano. Oggi, la cantante portoghese ha 53 anni ed è una delle esponenti più famose della world music: sul suo profilo Instagram possiamo vedere molti video delle sue esibizioni e sulle sue frequenti attività. Ha preciso così il via mercoledì 28 dicembre Meraviglie Stelle d’Europa, la serie di Alberto Angela che da questa stagione esplora le bellezze dell’intero continente europeo. Finora siamo stati abituati a vedere il grande divulgatore accompagnare gli spettatori in giro per l’Italia, ma ora lo vedremo illustrare e raccontare le meraviglie di tutto il territorio europeo.

Meraviglie prima puntata ospiti

Dulce Pontes è, dunque, una delle ospiti della prima puntata di Meraviglie di Alberto Angela e accompagnerà il noto conduttore televisivo nel suo viaggio alla scoperta di Lisbona, ma non sarà l’unica protagonista della serata di mercoledì 28 dicembre. Al fianco di Alberto Angela infatti ci sarà anche Riccardo Cocciante, che si esibirà in uno dei luoghi iconici della città di Verona, il balcone di Giulietta, interpretando un brano tratto proprio dalla sua opera dedicata ai due amanti protagonisti della tragedia di Shakespeare. Sempre a Verona, Alberto Angelo sarà affiancato anche da Roberto Bolle, uno dei ballerini più famosi d’Italia. Bolle sarà protagonista nella tappa dedicata a un altro monumento simbolo di Verona, ovviamente l’Arena. Questi, dunque, gli ospiti della prima puntata di Meraviglie Stelle d’Europa, a cui poi nelle prossime settimane si aggiungeranno altri attesissimi protagonisti ancora da svelare. C’è però un dettaglio già svelato dalla Rai. Tutte le puntate del programma sono state girate in risoluzione 4K con droni altamente specializzati che hanno reso in la bellezza dei luoghi solcati da Alberto Angela. D’altronde è lo stesso figlio di Piero ad aver scritto la docusaga con altri autori . La regia di Meraviglie Stelle d’Europa è invece di Gabriele Cipollitti.