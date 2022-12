Guido Zaccagnini chi era: causa morte

Chi era Guido Zaccagnini, docente di musica e voce di Radio 3: la causa della sua morte a 70 anni

Grave lutto nel mondo musicale: si è spento nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022 Guido Zaccagnini a 70 anni, uno dei massimi esperti in Italia di Storia della Musica. La notizia della causa della sua morte è stata data da Rai Radio3, emittente con cui il professore ha collaborato per tantissimi anni e con cui ancora stava lavorando prima del decesso, tramite un tweet, in cui l’emittente radiofonica ha annunciato che il docente è venuto a mancare nella notte. Guido Zaccagnini era un uomo amato e ammirato da tantissime persone. Nato a Roma nel 1952, il professore morto oggi è stato un grandissimo conoscitore della musica. Diplomato al Conservatorio a Napoli, l’ex speaker di Rai Radio3 si è poi laureato al Dams a Bologna e ha quindi lavorato a lungo nella musica, diventando docente di Storia della Musica presso il prestigioso Conservatorio Santa Cecilia di Roma e in generale un grande punto di riferimento per questo mondo. Le sue esperienze come professore sono state diverse: Guido Zaccagnini ha insegnato anche al Conservatorio di Perugia e all’Università di Roma Tre. Nella sua lunga carriera il professore ha dato un contributo fondamentale alla storia della musica lavorando anche a molte pubblicazioni riguardanti compositori storici come Beethoven e Hector Berlioz, di cui ne ha curato una monografia molto importante. Come detto, il docente di Storia della Musica è stato anche una delle voci più riconoscibili e amate di Rai Radio3, con cui ha portato avanti un connubio trentennale, curando parecchi programmi molto amati. Zaccagnini ha anche collaborato con moltissime riviste come critico musicale e ha fondato Spettro Sonoro, un collettivo con cui ha registrato ed eseguito tutto il corpus compositivo di Friedrich Nietzsche e che l’ex speaker radiofonico ha diretto per dieci anni. Non risulta se Guido Zaccagnini abbia moglie e figli, la sua vita privata é sempre stata stretta nel massimo riserbo.

Guido Zaccagnini causa morte

La causa della morte di Guido Zaccagnini professore di storia della Musica sembra essere un malore improvviso. Nel dettaglio come é morto non é stato reso noto ma non risulta comunque, dalle ricerche sul web, che Zaccagnini fosse affetto da qualche malattia. Il musicologo sarà ricordato da Rai Radio3 con una programmazione ad hoc durante la giornata, un modo per omaggiare un uomo legato in maniera indissolubile all’emittente e per celebrare l’enorme lascito che porta con sé la sua morte. Al tweet dell’emittente si sono immediatamente uniti i messaggi di addio di moltissimi amici e fan e tra i messaggi più sentiti c’è senza dubbio quello dello scrittore Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, che sul suo profilo Facebook ha ricordato Zaccagnini con un lunghissimo post, raccontando aneddoti ed esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico. Da ogni angolo dei social sono arrivati tantissimi messaggi di addio e di cordoglio per il docente di musica morto oggi , amato e apprezzato in maniera davvero universale per la sua enorme caratura.