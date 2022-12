Meraviglie stelle d’Europa prima puntata luoghi dove è stato Alberto Angela

Tutti i luoghi in cui Alberto Angela è stato nella prima puntata di Meraviglie stelle d’Europa

Alberto Angela torna alla conduzione di Meraviglie con luoghi speciali per la prima puntata di stasera mercoledì 28 dicembre, ma lo fa in una veste inedita, visto che sarà protagonista di un viaggio che non si fermerà ai confini nazionali, ma si estenderà all’Europa intera. Così, oltre alla tappa italiana il viaggio toccherà anche diverse zone del continente europeo, alla scoperta delle tante meraviglie che si trovano anche fuori dal nostro paese. Per la prima puntata di Meraviglie Stelle d’Europa Alberto Angela ha compiuto un viaggio che attraversa luoghi in Francia e in Portogallo, passando ovviamente per l’Italia. Come prima tappa il conduttore televisivo è stato a Mont Saint-Michel, un celebre isolotto posto nel nord della Francia, in Normandia, nei pressi del canale della Manica. Spicca qui il famoso santuario che troneggia sull’isolotto, uno dei siti turistici più frequentati di tutta Europa e patrimonio UNESCO dal 1979. Dopo aver visitato Mont Saint-Michel e il suo famoso monastero benedettino, Alberto Angela nella prima puntata di Meraviglie stelle d’Europa è stato a Lisbona, la celebre capitale del Portogallo, una delle città più visitate in tutta Europa. Qui, il divulgatore ha visitato i principali punti d’interesse della città, dalla torre di Belem fino alla chiesa del Carmo, dove la puntata si arricchisce della splendida presenza della celebre cantante Dulce Pontes, che regalerà agli spettatori un’interpretazione capace di portare nelle case degli italiani la musica tradizionale portoghese: il Fado.

Lasciata Lisbona, Alberto Angela ha fatto ritorno in Italia, inserendo tra i luoghi della prima puntata di Meraviglie la splendida città di Verona. Qui, chiaramente, il conduttore ha fatto tappa all’Arena di Verona e poi al balcone di Giulietta, i due punti più visitati della città scaligera, accompagnato anche da due grandi nomi dello spettacolo italiano come il cantante Riccardo Cocciante e il ballerino Roberto Bolle. Lasciata Verona, l’ultima tappa del viaggio di Alberto Angela nei luoghi di Meraviglie stelle d’Europa è Chartres. In questa quarta location ritorno in Francia, il divulgatore scientifico ha visitato la cittadini che accoglie la più antica cattedrale gotica d’Europa. La Cattedrale di Chartres è uno degli edifici religiosi più famosi al mondo, conservato in uno stato praticamente perfetto e al centro del cammino di Santiago di Compostela, in grado quindi di accogliere migliaia di visitatori ogni anno. Qui in Francia termina il viaggio nei luoghi della prima puntata di Meraviglie stelle d’Europa di Alberto Angela. Dunque il noto divulgatore scientifico ha scelto di ambientare questa sera il suo programma in tre Nazioni diverse. Con la troupe ha girato in Italia, Francia e Portogallo.

Dove vedere la prima puntata di Meraviglie stelle d’Europa

La prima puntata di Meraviglie Stelle d’Europa va in onda mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. L’episodio è quindi visibile in diretta televisiva, ma naturalmente anche tramite l’applicazione di Rai Play, il cui uso è gratuito e subordinato alla semplice registrazione. Nelle prossime settimane, poi, andranno in scena le prossime puntate di Meraviglie stelle d’Europa, in cui Alberto Angela visiterà altri luoghi dell’Europa e d’Italia, portando nelle case degli italiani le bellezze più mozzafiato che sa offrire il vecchio Continente. Come detto, nel suo viaggio Alberto Angela sarà accompagnato anche da diversi ospiti che si avvicenderanno nel corso delle puntate e che daranno, con le loro esibizioni, un sostanzioso contributo alla serata. Per questa prima puntata di Meraviglie stelle d’Europa gli ospiti sono Dulce Pontes, pronta a esibirsi a Lisbona, e Roberto Bolle e Riccardo Cocciante, che invece incroceranno le loro strade con quella di Alberto Angela a Verona.