Sissi 1 come è finita serie su Canale 5: riassunto

Com’è finita la prima stagione di Sissi, fiction che racconta la vita drammatica della celebre principessa: riassunto ultimi episodi

Sissi 2 promette scintille e per seguire al meglio le 6 puntate è necessario un riassunto di come è finita la prima stagione della serie di Canale 5. Nel 2021 è andata in onda per la prima volta Sissi, fiction amatissima che ha come protagonista la celebre principessa dalla vita ricca di sofferenze. Amore e morte si mescolano negli episodi andati in onda con il finale della prima stagione. A interpretare i protagonisti sono Dominique Devenport e Jannik Schumann. I due tornano nella seconda stagione, proposta in prima TV su Canale 5 da mercoledì 28 dicembre. A fare da sfondo alle loro vicende personali nella seconda stagione vi è una condizione politica terribilmente vacillante. A ciò si aggiunge la presenza del conte Andrassy, perdutamente innamorato di Sissi. L’imperatore è riuscito a sopravvivere all’attentato alla sua vita.

L’uomo che ha provato a ucciderlo è ungherese. Il clima politico si fa sempre più complesso e, dopo la guarigione, Franz va in guerra, recandosi in Lombardia. Sissi è invece impegnata in un ospedale in Laxenburg, dove dà il suo contributo nell’apportare le cure necessarie ai feriti. Proprio qui è presente anche il conte Grunne, ferito in maniera grave e costretto a vedersi recidere parte del braccio. Ritrovatisi nuovamente, Sissi svela a Franz d’essere nuovamente incinta. Lui sospetta, però, che il figlio posa essere del conte Andrassy. Infine, seguendo i consigli di sua moglie, Franz si reca a Budapest e firma un trattato di pace con l’Ungheria. In quest’occasione, però, il suo attentatore viene avvistato. Intenzionato a uccidere l’imperatore, viene fermato e fatto fuori dal conte Andrassy. Poco dopo, la coppia scopre che la figlia Sophie è gravemente malata.

Sissi 1 riassunto

Continuiamo con il riassunto di Sissi 1 e il recap di come è finita questa appassionante prima stagione. Le condizioni della bambina peggiorano, fino alla sua morte. Sissi è devastata e la riporta a Vienna per seppellirla. L’imperatrice dà alle fiamme i suoi abiti e veste unicamente di nero. Franz si allontana da lei, gettandosi nel lavoro, dovendo far fronte alle pretese territoriali di Napoleone III. Il conte Grunne, intanto, sospetta che l’attentatore fosse in contatto con Fanny. Il tutto a causa di un amuleto ritrovato. Informa Sissi di tale sospetto. La donna viene così prelevata dalle guardie e rapidamente impiccata. Prima di morire, però, chiede a Sissi di prendersi cura di Marie. La situazione sentimentale per lei precipita. Sorprende infatti Franz a letto con un’altra donna. Ormai distrutta dal dolore, pretende dal marito che trovi la via della pace con Napoleone. Interviene anche lei in questo faccia a faccia, minacciandolo di schierargli contro la Confederazione tedesca, grazie all’intervento della madre Ludovica. Il riassunto di Sissi 1 finisce con l’imperatrice che ottiene ciò che vuole, infine, con la prima stagione che si conclude con lei che prende in cura la piccola Marie.