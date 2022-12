Bloody Mary Lady Gaga perché è canzone del ballo Tiktok di Mercoledì

Bloody Mary di Lady Gaga è la canzone di Mercoledì su TikTok ma non nella serie TV: perchè è stata scelta

Continua a essere virale sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga il ballo TikTok di Mercoledì, serie TV Netflix. La canzone scelta per il remix e il trend online non è però la stessa usata nell’episodio in questione, che vede il personaggio di Jenna Ortega ballare secondo una coreografia inventata dall’attrice. Gli utenti hanno infatti premiato un vecchio brano, tornato a nuova vita e divenuto ben più amato, virale e celebre di quanto non fosse stato al tempo. Parliamo di Bloody Mary di Lady Gaga, che ormai chiunque ha avuto modo di ascoltare, almeno in minima parte. Stare lontani dai video della canzone diMercoledì su TikTok e Instagram è infatti davvero impossibile. Scegliere di guardarli è tutt’altra questione, ma i creator che hanno fatto leva su questo trend sono così tanti da trovare spazio in ogni feed. Viene però da chiedersi perché Bloody Mary di Lady Gaga sia la canzone di Mercoledì Addams, almeno sui social. Il motivo è molto semplice e riguarda la coordinazione di testo e coreografia. Il brano non viene fatto partire dall’inizio, bensì dalla frase “I’ll dance, dance, dance”. Queste parole danno il via al ballo dell’attrice, che inizia poi a muovere le mani in maniera particolare, il che si adatta alla frase “With my hands, hands, hands”. Eccola poi muovere la testa all’indietro, mentre Lady Gaga canta: “Above my head, head, head”.

Testo e significato

Tutti cercano online Dance dance dance credendo sia questo il titolo della canzone di Mercoledì usata su TikTok nell’ormai celebre remix. Il titolo è invece Bloody Mary ed è un brano di Lady Gaga, neanche troppo recente. L’editing accelerato che è ormai virale come audio, utilizzato da tutti per le proprie versioni del balletto di Jenna Ortega, è diffuso in tutto il mondo. Alla sfida non si è sottratta neanche la tessa Lady Gaga, che è tornata a muoversi sulle note di questa hit del suo secondo disco, Born This Way, risalente al 2011. Considerata l’improvvisa notorietà ritrovata dalla canzone, così come accaduto per Running up that hill di Kate Bush, grazie a Stranger Things 4, in molti hanno iniziato a chiedersi quale sia il significato del testo di Lady Gaga. Nessuna versione ufficiale della canzone del ballo Tiktok del trend di Mercoledì è stata fornita dall’artista. Vi sono quindi due versioni ufficiose, proposte dai fan e dai critici nel corso del tempo. Si guarda alla figura di Maria sotto una duplice lente, quella di donna e di star. Qualcuno ha poi ipotizzato un riferimento storico alla base dell’ispirazione. Il riferimento andrebbe a Maria I Tudor, detta la sanguinaria, cugina e rivale di Elisabetta I. In rappresentanza della Chiesa, ha avuto come scopo l’eliminazione di calvinisti e luterani. L’immagine perfetta di una spietata killer, celata sotto gli abiti di una bigotta.

Il testo di Bloody Mary:

Money

Oh

Love is just a history that they may prove

And when you’re gone

I’ll tell them my religion’s you

When Punktious comes to kill the king upon his throne

I’m ready for their stones

I’ll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I’m gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he’s dead, because

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do

I won’t cry for you

See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Love

We are not just art for Michelangelo to carve

He can’t rewrite the aggro of my furied heart

I’ll wait on mountain tops in Paris, cold

J’veux pas mourir toute seule

I’ll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I’m gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he’s dead, because

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do

I won’t cry for you

See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Love

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do, do, do

I won’t cry for you

See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Líberate, mi amor