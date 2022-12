Frozen 2 doppiatori italiani chi sono voci di Elsa e Anna

Frozen 2 chi sono i doppiatori del secondo capitolo del famoso cartone animato della Disney con protagoniste Elsa e Anna

Nel 2019 con doppiatori italiani d’eccezione ha visto la luce Frozen 2 Il segreto di Arendelle, il sequel del fortunatissimo cult Disney uscito nel 2013. Il primo capitolo del cartone animato con le sorelle Elsa e Anna è stato campione di vendite, diventando il film d’animazione col più alto incasso nella storia del cinema e portandosi a casa ben due premi Oscar. Sei anni dopo rispetto a Frozen è uscito quindi il sequel che ha visto il ritorno di moltissimi personaggi amati, dalle sorelle Elsa e Anna, fino al divertentissimo pupazzo di neve Olaf. Con loro hanno fatto il proprio ritorno anche le voci dei personaggi del primo film, con l’aggiunta di nuovi protagonisti inediti nel secondo.

Per ciò che riguarda i doppiatori italiani di Frozen 2 nei ruoli di Anna ed Elsa ci sono nuovamente due grandissime attrici: Serena Autieri presta la voce alla sorella maggiore, Elsa, mentre Serena Rossi alla più piccola Anna. Le due, come nel primo capitolo, sono anche le voci delle canzoni tradotte in italiano che si susseguono all’interno del film. Le due doppiatrici protagoniste di Frozen hanno bisogno di poche presentazione. Serena Autieri, classe 1976, è nota per moltissimi film, da Il principe abusivo a Notte prima degli esami – Oggi, e diverse fiction come Un passo dal cielo. Serena Rossi è il volto di fiction di successo come Mina Settembre e Squadra mobile e di film come Diabolik. Piccola curiosità: entrambe le doppiatrici di Frozen 2 hanno cominciato la loro carriera in Un posto al sole

Accanto alle due famose attrici fa il suo ritorno tra le voci di Frozen 2 anche l’inconfondibile Enrico Brignano che è il doppiatore dell’amatissimo pupazzo di neve Olaf. Nel doppiare Kristoff, c’è invece Paolo De Santis. Le due principesse Anna ed Elsa appaiono anche in versione bambine con doppiatrici diverse rispetto alle versioni più giovani del primo film: la voce di Elsa bambina è quella di Anita Sala, quella di Anna bambina è invece quella di Sara Ciocca. Per il resto, ci sono moltissimi personaggi secondari in Frozen 2 Il segreto di Arendelle, di seguito la lista di chi ha doppiato gli altri personaggi del film:

Massimo Bitossi è Mattias

Joy Saltarelli è Iduna

Stefano Benassi è Agnarr

Rossella Izzo è Yelena

Davide Perino è Ryder

Lucrezia Marricchi è Honeymaren

Alberto Angrisano è Re Runeard

Massimo Lopez è Gran Papà

Alessandra Cassioli è Bulda

Alessandro Budroni è Kai

Frozen 2: la trama

Dopo gli eventi che abbiamo visto nel primo film, in Frozen 2 Il segreto di Arendelle si va a fondo sulle origini di Elsa e dei suoi poteri. Facciamo un tuffo nel passato di Arendelle e insieme a Elsa e Anna si parte per un viaggio molto pericoloso in cui le due protagoniste faranno scoperte sensazionali e si troveranno a dover difendere il regno di Arendelle da gravose minacce che rischiano di spazzare via per sempre tutto ciò che Elsa e Anna amano. Frozen 2 ha avuto un’ottima risonanza, soprattutto a livello di pubblico, riuscendo a infrangere il record del primo capitolo e prendendo il suo posto come film d’animazione col maggiore incasso di sempre. Non è stato pari, però il successo della critica, perché nonostante le ottime recensioni, Frozen 2 Il segreto di Arendelle non è riuscito a rientrare nella cinquina degli Oscar come migliore film d’animazione, ottenendo solo la candidatura per la migliore canzone con Into the Unknown, ma il premio quell’anno è poi andato ad I’m Gonna Love Me Again, colonna sonora del biopic su Elton John Rocketman.