Pelé moglie e figli: sette da donne diverse

Pelé ha avuto diverse mogli e una vita privata movimentata tra figli riconosciuti e altri per la stampa brasiliana illegittimi

Pelé è morto il 29 dicembre 2022 all’età di 82 anni dopo aver combattuto per un anno contro un tumore al colon. In tutto questo tempo si è sottoposto a diversi trattamenti chemioterapici e nonostante fosse grato per la salute di cui godeva, a dicembre ha avuto una ricaduta. Il tre volte campione del mondo è stato ricoverato all’ospedale Albert Einstein della città di San Paolo dopo aver presentato un’infiammazione generalizzata al corpo ed è stato sottoposto a diversi accertamenti. Oltre a questo ha avuto altri disturbi di salute, nell’ultimo decennio Pelé ha avuto problemi alla colonna vertebrale, all’anca e al ginocchio, che gli hanno ridotto la mobilità e lo hanno costretto a subire un intervento chirurgico. Durante tutto il periodo trascorso in ospedale è stato accompagnato dai suoi figli , frutto dei suoi diversi matrimoni con le tre donne della sua vita: Rosemeri Cholbi, Assíria Seixas Lemos e Marcia Aoki.

Pelé e mogli: tre donne nella sua vita

Di Pelé si sa quasi tutto , sia a livello sportivo che sentimentale. Il calciatore non era solo famoso per i suoi gol e per aver lasciato il segno nei mondiali di calcio, ma anche per aver abbagliato il cuore delle donne. Ufficialmente nella sua vita si innamorò di tre donne. La prima di queste fu Rosemeri Cholbi, che sposò nel 1966 , quando Pelé aveva 26 anni. La loro relazione è iniziata quando lui era a metà della sua carriera con il Santos ed era già una leggenda del calcio con due Mondiali vinti con la nazionale brasiliana. Il primo matrimonio di Pelé è durato 16 anni e dalla relazione sono nati tre figli. La coppia si è poi separata a causa degli impegni calcistici di Pelé che lo hanno tenuto lontano da casa per molto tempo. Successivamente, dopo aver avuto diverse relazioni con cantanti brasiliane e due regine di concorsi di bellezza negli anni ’80, Pelé ha ritrovato l’amore con la psicologa e cantante gospel Assíria Seixas Lemos. Lui aveva 53 anni e lei 36. Ma la differenza di età non era un problema: hanno formalizzato la loro relazione il 30 aprile 1994 e hanno avuto due gemelli durante i loro 14 anni di matrimonio. Fino al divorzio, il secondo per Pelé. Dopo anni di relazione, nel 2016, quando Pelé aveva 76 anni, si è risposato a San Paolo con un’altra giovane donna: Marcia Aoki , imprenditrice di successo di 20 anni più giovane di lui. Si sono conosciuti ad una festa negli anni ’80, ma è stato solo nel 2010 che hanno iniziato a stabilire un contatto. Aoki è un importatore di forniture mediche in Brasile con origini giapponesi.

Pelé quanti figli ha

La fama e il denaro guadagnato negli anni hanno reso Pelé un avventuriero nella vita, soprattutto sentimentale. Sebbene abbia sette figli riconosciuti, la realtà è che ha avuto una moltitudine di storie d’amore con varie donne, approfittando del suo status di figura mondiale che il calcio gli aveva dato. Il calciatore brasiliano ha ammesso addirittura di essere stato infedele alle tre mogli con le sue tresche, molte delle quali finite in gravidanza, cosa che ha scoperto anni dopo, quindi non è possibile conoscere il numero esatto dei figli dell’ex calciatore. “In tutta onestà, ho avuto alcune relazioni, alcune delle quali sono finite con dei bambini, ma le ho scoperte solo dopo”, ha detto Pelé nel suo documentario su Netflix. Pelé ha “solo” sette figli riconosciuti: i primi tre sono nati dall’amore con Rosemeri Chelbi, la sua prima moglie: Kelly Cristina è nata il 13 febbraio 1967, poi è arrivato Edson il 27 agosto 1970 e infine Jennifer è nata nel giugno 1978. Edson ha cercato di seguire le orme di suo padre senza molto successo, fino a quando non fu accusato di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Successivamente, il 28 settembre 1996 sono nati i gemelli Joshua e Celeste, figli del suo secondo matrimonio con Assíria Seixas, e con i quali il calciatore mantiene un ottimo rapporto.

Infine, Pelé ha avuto due figlie fuori dal matrimonio. La prima è stata Sandra Machado , che ha affrontato una causa in tribunale dal 1991 al 1993 dimostrare che il calciatore era suo padre, cosa che è finita con i test del DNA, nonostante Pelé non l’abbia mai riconosciuta. Era nata il 24 agosto 1964, frutto di una relazione che l’atleta ebbe con Anizia Machado, una collaboratrice domestica. Purtroppo, è deceduta nel 2006 per metastasi polmonari, disfunzione multiorgano e cancro al seno. Pelé non ha partecipato al funerale. L’altra figlia che ha avuto fuori dal matrimonio era Flavia Christina Kurtz, una fisioterapista che ha riconosciuto come sua fin dall’inizio a causa della sua storia d’amore con la giornalista Lenita Kurtz.