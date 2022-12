Johnny Stecchino dove è stato girato: location

Dove è stato girato Johnny Stecchino: tutte le location del film diretto e interpretato da Roberto Benigni

Johnny Stecchino è uno dei film più famosi di Roberto Benigni, uscito in sala nel 1991. Nel cast vediamo l’attore e regista affiancato dall’immancabile Nicoletta Braschi, compagna di vita e di set, Ivano Marescotti e Paolo Bonacelli. La trama ha dell’assurdo e vede come protagonista Dante, giovane ingenuo che vive a Firenze e si ritrova di colpo catapultato in Sicilia. Tutto ha inizio a causa di un incidente. Una giovane donna, Maria, lo investe, ma per fortuna non gli fa alcun danno. Lei però resta senza parole nel vederlo, svenendo ai suoi piedi. Lui si innamora e lei si ostina a chiamarlo Johnny. Gli disegna un neo sulla faccia, gli fa porre uno stecchino in bocca e, dopo una cena, lo ammalia e convince a partire per Palermo con lei. Scopriamo che è la moglie di un boss mafioso che ha il suo stesso viso. Il piano è quello di far morire Dante al suo posto, ucciso dalla stessa mafia, che lo ha ormai condannato e costretto a vivere in uno scantinato. L’animo buono e ingenuo di Dante, però, cambierà tutto.

Johnny Stecchino i veri luoghi del film

Per quanto sorprendente, le location di Johnny Stecchino si dividono tra Sicilia ed Emilia-Romagna. A dire il vero quest’ultima rappresenta proprio il fulcro delle riprese, coinvolgendo anche Cesena, città di nascita di Nicoletta Braschi. Nello specifico le città coinvolte sono Ravenna, Santarcangelo di Romagna, Rimini e la già citata Cesena. Proponiamo però degli esempi pratici, così da scendere nei dettagli. Maria alloggia presso l’Hotel Excelsior, che in realtà è il Grand Hotel di Rimini. Viene detto come Dante viva a Firenze, ma in realtà casa sua è in via della Valle a Cesena. In questa città c’è il negozio di frutta e verdura, quello della scena delle banane rubate. Parliamo però della prima e non di quella che darà poi il via al celebre malinteso. Siamo in questo caso in via Viareggio, laddove è stata poi girata anche l’ultima scena del film. La maggior parte delle riprese, in zona, è stata effettuata nel quartiere nuovo di San Mauro in Valle.

La produzione si è poi spostata in Sicilia, rispettando almeno in parte la trama. Nel film si parla unicamente di Palermo ma il capoluogo non è l’unica città a essere stata coinvolta nelle riprese. Cast e crew di Johnny Stecchino hanno messo piede a Mazzeo, frazione di Taormina, dove Roberto Benigni ha girato la seconda scena delle banane. La vita per lui in Sicilia è molto pericolosa, dato il viso che si ritrova. Lo vediamo quindi in fuga dai mafiosi. Si rintana in una casera dei carabinieri, che in realtà il Municipio di Giardini-Naxos, in provincia di Messina. La villa del boss, del vero Johnny Stecchino, è Villa Spedalotta e si trova a Santa Flavia. Il fantastico teatro è invece a Catania ed è il Teatro Massimo Vincenzo Bellini. L’altra villa importante, quella della festa, è Villa Malfitano Whitaker, a Palermo. Ci si sposta invece in provincia di Messina, precisamente a Letojanni, per girare la famosa scena del barbiere.