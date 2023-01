Capodanno in musica 2023: cantanti e scaletta

Quali sono i cantanti di Capodanno in musica 2023: la scaletta del maxi concerto su Canale 5 con Federica Panicucci per festeggiare il nuovo anno

Come ogni anno su Canale 5 va in onda un mega concerto, ricco di artisti importanti, per festeggiare con il pubblico live e quello da casa il nuovo anno. Parliamo di Capodanno in musica 2023, che è ormai giunto alla sua sesta edizione. Un evento molto atteso, che di volta in volta cambia location. A presentarlo è Federica Panicucci, che non si ritroverà di certo sola su questo grande palco. La scaletta di Capodanno in musica 2023 è infatti molto ricca e vanta nomi d’eccezione. La sfida a distanza sarà, come sempre, tra Rai e Mediaset, con i rispettivi concerti e relativi conti alla rovescia a un passo dalla mezzanotte. Chiunque volesse seguire il veglione su Canale 5 potrà farlo in due modi differenti. Il primo è collegandosi alla classica TV in prima serata. Il secondo, invece, è via streaming. La diretta di Capodanno in musica 2023 con Federica Panicucci è infatti disponibile sul sito Mediaset Infinity. L’app è disponibile su tutte le piattaforme, smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. A seconda delle necessità, sappiate che si potrà sentire il tutto anche via radio e le stazioni partner sono davvero tante, tutte con commentatori diversi, ovviamente. Vi è Daniele Battaglia su Radio 105, Davide Lentini su Radio Monte Carlo, Linda Pani su Radio Piterpan, Enzo Ferrari su Radio Bruno, Marco Guacci su Radionorba, Fernando Proce su R101 e Manuel Saraca su Radio Subasio.

Ora che avete tutte le informazioni cruciali su come vedere o sentire il grande concerto di Canale 5, potete scoprire l’intera scaletta e, quindi, i cantanti di Capodanno in musica 2023. Federica Panicucci darà il via a un gran numero di esibizioni, che comprendono differenti generi e nomi tanto attuali quanto del passato, così da soddisfare un po’ tutte le generazioni. Partiamo dai più maturi. Parliamo di Patty Pravo, Roby Facchinetti, Ivana Spagna, Fausto Leali e Riccardo Fogli. L’ex Pooh ritrova l’amico Facchinetti e soprattutto torna in televisione dopo la pessima esperienza al Grande Fratello VIP, che lo ha espulso per una bestemmia meno di 24 ore dopo il suo ingresso. Per i più giovani, invece, spazio ad Annalisa, Rocco Hunt, The Kolors, Baby K, Luigi Strangis, i Mamacita, Fabio Rovazzi, Gionny Scandal, Blind, Riki ed Erwin. In questo mix, in realtà, c’è qualche nome decisamente più vicino ai Millennials che alla Gen Z e Gen Alpha, così come Anna Tatangelo e i Gemelli Diversi. Trattandosi di Canale 5, non potevano mancare un po’ di nomi provenienti da Amici di Maria De Filippi. Parliamo dei cantanti Angelina Mango e Cricca, così come della ballerina di Rita Pompili. In collegamento da altre piazze, invece, ci sono Gigi D’Alessio, i Boomdabash, Rkomi e La Rappresentante di Lista.