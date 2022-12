Gf Vip Riccardo Fogli eliminato per squalifica: il motivo VIDEO

GF Vip Riccardo Fogli è stato squalificato al Grande Fratello: il motivo dell’eliminazione del cantante

È durata meno di 24 ore l’avventura di Riccardo Fogli all’interno della casa del GF Vip. Entrato durante la puntata di lunedì 12 dicembre insieme a Milena Miconi, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre il cantante è stato squalificato a seguito di un’espressione blasfema proferita durante una chiacchierata con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Sin da questa mattina il video della bestemmia di Riccardo Fogli aveva cominciato a fare il giro del web, con il pubblico che ha richiesto a gran voce provvedimenti visto che le immagini erano abbastanza esplicite e la bestemmia si sentiva in modo decisamente nitido. Come di consueto, il Grande Fratello si è preso del tempo per esaminare la situazione e, una volta appurata l’infrazione, come da regolamento per Riccardo Fogli è scattata la squalifica.

Così, tramite i propri canali social il GF Vip ha annunciato la squalifica di Riccardo Fogli, la seconda di questa edizione dopo quella di Ginevra Lamborghini per le sue frasi contro Marco Bellavia. Una vicenda abbastanza clamorosa, considerando che il cantante aveva fatto il suo ingresso la sera prima nella casa e tra l’altro era stato anche avvisato di stare attento alle bestemmie. Una vicenda che ricorda molto quella di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, ma lui è riuscito a durare ancora meno tempo, con la squalifica arrivata proprio nel momento in cui il cantante ha messo piede sull’isola, pronunciando l’espressione blasfema incriminata.

GF Vip Riccardo Fogli bestemmia come Bettarini

Dura, quindi, poche ore l’avventura di Riccardo Fogli nella casa. Meno di quanto è durata l’avventura di un altro concorrente squalificato poco dopo il suo ingresso, Stefano Bettarini, che nel 2020 è stato squalificato dal GF Vip dopo circa 48 ore dal suo ingresso in casa sempre a causa di una bestemmia. Anche in quel caso il web era presto insorto e la produzione ha preso immediati provvedimenti contro il vippone. Questi sono due casi eclatanti di squalifiche perché arrivate in tempi record, ma nella storia del GF Vip ci sono diversi precedenti di eliminazione per bestemmia, come quella di Denis Dosio.

Anche in questa edizione il tema era stato sollevato a più riprese, in particolare con Amaurys Perez e Luca Salatino, accusati di aver bestemmiato dal web, ma graziati dal Grande Fratello, che dopo le solite indagini non ha rinvenuto l’avvenuta espressione blasfema. Destino diverso per Riccardo Fogli, la cui bestemmia è stata ben riconoscibile dal video, che lo ha inchiodato definitivamente e lo ha condannato a un’eliminazione prematura.