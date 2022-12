GF Vip eliminato ieri sera chi è uscito 12 dicembre: le nomination

GF Vip chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 12 dicembre e chi sono i vipponi in nomination: nuovi ingressi e una sorpresa incredibile

Il televoto nella puntata di ieri sera 12 dicembre ha visto sfidarsi per l’eliminazione Attilio Romita e Charlie Gnocchi con un clamoroso colpo di scena su chi è uscito dalla Casa. Giornalista e fratello di Gene hanno vissuto una serata complessa, con diversi scontri con i compagni di avventura. Prima di leggere l’esito del televoto per annunciare chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip, Signorini ha chiesto ad Attilio chi secondo lui tirerebbe un sospiro di sollievo se lui uscisse e il giornalista ha indicato Donnamaria, con cui il rapporto non è idilliaco e da cui percepisce un sentimento di disprezzo. Alla stessa domanda Charlie ha indicato Antonino perché preferisce dei personaggi che gli diano ragione, con un seguito molto nutrito. Dopo questa domanda, Signorini ha ricevuto la busta e ha chiesto qualche pronostico in giro, in particolare ad Antonino e Donnamaria, che hanno risposto di credere che a uscire fosse Charlie. Pronostico azzeccato, perché chi è stato eliminato ieri sera al Gf nella puntata del 12 dicembre della è proprio Charlie Gnocchi, che ha perso col 40% di voti, contro il 60% di Attilio. Attenzione perché c’è un clamoroso retroscena.

Giunto in studio, Charlie ha aperto il consueto bussolotto e qui è arrivata la grande sorpresa: il biglietto di ritorno ha fatto rientrare il fratello di Gene in Casa. Dunque chi è uscito dal Gf Vip ieri sera non è Charlie: nessuna eliminazione con lo speaker radiofonico che è riuscito a ottenere il clamoroso e agognato “salva vita” nonostante il pubblico lo abbia eliminato al televoto con percentuali nette.

GF Vip cosa è successo ieri sera 12 dicembre

La puntata di ieri sera 12 dicembre del GF Vip si è aperta col focus puntato su Charlie, protagonista negli ultimi giorni di diverse liti. Con una clip è stata raccontata la lite tra Gnocchi e Tavassi, con Charlie che ha detto di credere che Tavassi sia una persona simpatica, ma insicura, ma ha anche paura di lui perché non lo conosce. Charlie ha ammesso di non avere nulla contro Tavassi, ma di credere che nei suoi confronti il fratello di Guendalina è stato spesso saccente. Charlie ha ammesso di dispiacersi che i suoi modi di fare siano stati presi troppo sul serio proprio da uno come Tavassi che scherza spesso. La discussione nella puntata di ieri sera 12 dicembre al GF Vip poi è andata avanti passando alla lite tra Charlie e Daniele. Ha iniziato Gnocchi, che ha ammesso di credere che Daniele sia un bravissimo ragazzo, ma incapace di ammettere gli errori e soprattutto non interessato a sapere cose del suo interlocutore. Parola a Dal Moro, che riferisce di aver sempre cercato un contatto con Charlie, scambiandosi con lui idee e consigli. Prima della lite dell’altro giorno, Daniele ha detto di non aver mai avuto nulla contro il vippone, ma negli ultimi tempi ha visto un Charlie diverso, soprattutto nel confronto con Patrizia, con Daniele che ha accusato Charlie di dire una cosa a lui e una diversa Patty. La discussione è passata a Patrizia, anche lei scontratasi con Daniele negli ultimi giorni, e la vippona ha ammesso di non capire bene i comportamenti del coinquilino. Signorini ha poi chiamato in causa Antonino, che ha rimarcato la doppia faccia di Charlie e il suo poter mettere in difficoltà le persone in base a come cambiano le cose.

Archiviato il capitolo Charlie il mirino ieri sera 12 dicembre nella puntata del GF Vip si è spostata su Attilio, col suo comportamento con Sarah e la querelle con Mimma Fusco. Sarah si è detta sconvolta dalle parole di Attilio, che ha detto di non poter mai uscire con una persona come lei, non di elevata caratura intellettuale e culturale. Sarah ha risposto per le rime, dicendo che non si aspettava le parole di Attilio e di non sentirsi affatto una persona leggera. La vippona è rimasta molto ferita dalle parole del giornalista, che ha cercato di giustificarsi e di aver risposto solo alla domanda del GF Vip se lui cambiasse Mimma con lei come compagna nella vita. Attilio ha ammesso che secondo lui Sarah è una donna affettuosa e simpatica, ma di non vederla al suo fianco. Nella clip, però, Attilio ha definito Sarah “fru fru” ed è stato incalzato su quelle parole. Contro Attilio si è schierata anche Patrizia, che ha puntato il dito contro quelle parole di Romita, che ha continuato a sostenere che non si riferiva a Sarah come una donna di basso livello, ma di intendere solo che è una donna diversa da Mimma. Anche Antonella ha attaccato il giornalista, definendolo non maturo, così come Wilma che ha detto che Attilio ha sbagliato insultando Sarah. Particolarmente duro Donnamaria, che si è detto semplicemente schifato dalle parole di Attilio, il quale secondo lui dovrebbe vergognarsi lui stesso. Dopo la pioggia di rimproveri ricevuta, ieri sera nella puntata de 12 dicembre del GF Vip il giornalista ha ricevuto una lettera da Mimma Fusco. La donna ha espresso la sua enorme delusione per il comportamento che ha avuto con Sarah e ha ammesso di non riuscire più a riconoscerlo e di non potersi più, ora fidarsi di lui. Mimma ha perdonato molti gesti di Attilio nella casa, ma non il rapporto con Sarah e si è detta delusa per il comportamento che ha avuto perché ha anche umiliato lei a casa. Un uomo innamorato non avrebbe mai potuto permettere tutto questo, ha chiosato Mimma. Attilio ha ammesso di aver sbagliato e di rendersi conto di essere irriconoscibile, ha trovato giuste le parole di Mimma e le ha chiesto di perdonarlo. Dopo la lettera di Mimma, Attilio ha ricevuto il confronto degli inquilini, commossi evidentemente dalla situazione nonostante lo scontro di prima.

Tempo, finalmente, dell’ingresso del primo dei due nuovi concorrenti del Gf Vip. Ieri sera è entrato, dunque, Riccardo Fogli, storico ex membro dei Pooh. Prima dell’ingresso ufficiale, Signorini ha fatto credere ai vipponi che il cantante sia arrivato solo per eseguire un medley delle sue canzoni per loro. Fogli si è quindi esibito con alcune storiche canzoni dei Pooh, lasciando per il momento i futuri coinquilini per ritrovarli dopo. Alfonso Signorini poi ieri sera ha chiamato Antonino visto che è arrivato il momento del ritorno in casa di Ginevra dopo il rinvio dovuto al Covid. Alfonso ha messo Spinalbese davanti a una scelta, chiedendogli se volesse davvero uscire dalla casa per andare da Ginevra. Antonino è sembra emozionato, ma titubante, non volendo abbandonare il gioco ma dicendosi molto tentato dal ritrovare Ginevra. Alla fine Signorini ha svelato l’inganno, facendo entrare Ginevra in casa come ospite. Il primo incontro per la Lamborghini è stato con Oriana, poi è sopraggiunta Giaele. Allora Antonino è stato incaricato di scegliere tra le tre quella con cui ha il rapporto più speciale e Spinalbese ha scelto Giaele. Oriana ha accusato Antonino di essere stato falso perché secondo lei l’ex di Belen avrebbe voluto scegliere Ginevra.

La puntata del GF Vip di ieri sera 12 dicembre è andata avanti, poi, con l’arrivo in casa di Francesca Cipriani e suo marito Alessandro. I due si sono rinnovati i voti nuziali, poi hanno accolto Katia Ricciarelli, compagna di GF lo scorso anno della sposa e assente alle nozze, come Signorini. La donna ha quindi cantato l’Ave Maria per gli sposi. Finito questo intermezzo, la puntata è andata avanti con Daniele, pronto a ricevere la sorpresa dell’arrivo della sorella Michela. Prima l’ex tronista si è commosso parlando della sorella, poi l’ha finalmente incontrata. Dopo il dolce incontro tra i fratelli Dal Moro la puntata di ieri sera è proseguita col focus tra Nikita e Onestini. Luca ha ammesso di stare bene con Nikita e di voler approfondire la conoscenza, ma di non vedere la ragazza come una sua futura fidanzata. Nikita ha ribadito di voler conoscere Onestini, che il coinquilino gli piace e di voler provare, a costo di prendere un palo. Nella discussione è stato inserito Daniele, che nella clip ha detto che a Luca non interessa realmente Nikita. Onestini ha accusato Daniele di essere falso e tra i due è scoppiato un bel battibecco. Poi viene mostrata una clip a Nikita in cui Luca ha usato con Oriana una spazzola proprio di Nikita per massaggiarle il fondoschiena, con la Pelizon che non ha voluto commentare, mentre Luca e Oriana si sono difesi sostenendo che non c’era nulla di male in quella situazione.

Dopo l’apparizione di Riccardo Fogli di prima, Alfonso Signorini ha fatto entrare ieri sera l’altra nuova concorrente del GF Vip, lei in via ufficiale: si tratta di Milena Miconi. Simpatica gag con Donnamaria che non ha riconosciuto la nuova entrata, poi la puntata di ieri sera 12 dicembre è proseguita con l’altro ingresso, quello ufficiale di Riccardo Fogli dopo l’improvvisata di prima. Quando gli ingressi sembravano finiti per i vipponi, ha fatto il suo ritorno in casa, grazie al bussolotto, Charlie, che mentre gli altri erano freezati ha rivolto dei pensieri agli inquilini della casa, per poi ricevere il loro abbraccio.

GF Vip chi è stato nominato il 12 dicembre

Alfonso Signorini ha annunciato ieri sera che il più nominato al prossimo televoto sarà immune e dovrà prendere un’importante decisione. Gli immuni di questa puntata sono Luca Onestini, Antonino, Nikita e Patrizia. Palla poi alle opinioniste, con Sonia che ha dato l’immunità ad Antonella apprezzando molto il suo comportamento con Attilio e la sua coerenza. Orietta ha invece scelto Oriana perché vuole vederla come si comporta con il ritorno in casa di Ginevra. Finito il giro delle nomination, nella serata di ieri sono iniziate le attesissime nomination palesi. Ha iniziato Giaele, che ha nominato Sarah per averla vista con occhi diversi dopo le parole di Sonia dell’ultima puntata. Luca Salatino ha votato Attilio per le parole che ha detto ad Antonella nella scorsa settimana e a Sarah ieri sera. George ha scelto Tavassi perché con lui non ha molto rapporto, nonostante abbiano chiarito dopo lo scherzo. Tavassi ha invece scelto Sarah, perché in lei vede poca persona e molto personaggio. Nemmeno a dirlo, Sarah ha nominato Attilio, ancora ferita per le parole di prima. Avanti con Daniele, che ha nominato ancora Alberto, con cui il rapporto proprio non decolla. Ha ricambiato immediatamente De Pisis, che ha scelto Dal Moro per la sua nomination. Tra i due è scattata una piccola discussione, con Alberto che ha sostenuto di aver provato ad avvicinarsi a Daniele, ma lui ha sostenuto il contrario. Donnamaria ha nominato Attilio, visibilmente contrario ai suoi pensieri. Ha ricambiato Romita, che però ha trovato giuste le parole che Donnamaria gli ha rivolto stasera. Micol ha scelto Sarah perché nell’ultima puntata lei ha detto che la Incorvaia è la persona con cui parla di meno. Chiude Wilma, che ha nominato Attilio.

Le nomination sono proseguite ieri sera 12 dicembre al GF Vip con le segrete: il primo a votare è stato Antonino, che ha optato per Donnamaria in virtù di tutti gli scontri che hanno avuto. Oriana ha scelto Attilio per le parole che ha detto a Sarah. Patrizia ha nominato Giaele per replicare al voto dell’altra volta e perché con lei ha poco rapporto. Onestini ha indicato Daniele dopo lo scontro di prima. Antonella ha nominato Micol perché secondo lei sembra una brava ragazza, ma non lo è ed è sempre pronta a sputare veleno. Infine Nikita ha optato per Attilio per le parole di stasera. Finiti i voti, i vipponi che sono andati in nomination ieri sera nella puntata di lunedì 12 dicembre sono: Attilio, Sarah, Daniele ed Edoardo Donnamaria. Il primo ha ottenuto addirittura 6 voti, la seconda 3 e gli ultimi due. Il televoto della prossima puntata, sabato 17 dicembre, decreterà chi sarà immune.