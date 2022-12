Daniele Dal Moro sorella chi è Michela attiva in politica

Daniele Dal Moro chi è la sorella del gieffino con cui ha un ottimo legame: l’abbiamo già vista in televisione

Michela Dal Moro è la sorella di Daniele, uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip. Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, abbiamo già visto Michela in televisione, quando è entrata proprio nella casa del Grande Fratello nel 2019 per fare una sorpresa al fratello. Classe 1999, Michela è più piccola di Daniele ed è nata e cresciuta a Verona. Ha studiato al Liceo Artistico della città e poi ha proseguito gli studi segnandosi alla facoltà di Arte e Architettura del Politecnico di Milano. Qui, Michela segue soprattutto il tema dell’urbanistica, una componente a cui la ragazza ha sempre dato attenzione, sin dai tempi del Liceo quando come membro del Comitato Ristretto in Consiglio d’Istituto ha cercato di muoversi nel territorio cittadino.

Gli studi hanno portato Michela anche a frequentare la scuola di politiche, accademia formata da Enrico Letta e rivolta a giovani a cui dedicare un percorso formativo di un anno a contatto con docenti provenienti da ambienti istituzionali, sia italiani che europei, ma anche accademici e imprenditoriali. Michela fa parte anche di One Shot Events, come si evince dal suo profilo Instagram, società di eventi che supporta moltissime realtà. Per ciò che riguarda la sua sfera personale, nel profilo Instagram di Michela ci sono alcune foto con un giovane cantautore veronese, Francesco Falezza, ma gli scatti risalgono a due anni fa quasi e non sappiamo, quindi, quale sia il rapporto tra loro e se, in generale, Michela abbia un fidanzato o sia single.

Daniele Dal Moro sorella contro il padre di Antonella Fiordelisi

Come detto, il rapporto tra Michela e Daniele è molto stretto e lei non manca di far sentire il suo appoggio al fratello. In particolare, negli ultimi tempi la ragazza si è resa protagonista di una discussione social col padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, perché questo invitava i suoi supporters a votare Charlie Gnocchi nel televoto contro Daniele per ricevere l’immunità. Una mossa non gradita a Michela, che ha ritenuto scorretto e irrispettoso il tentativo di minare il percorso di un altro concorrente per favorire quello della figlia nel GF Vip. Antonella aveva infatti nominato Daniele in quell’occasione e in generale i rapporti tra i due negli ultimi tempi si sono fatti molto burrascosi. Michela ha così colto l’occasione per difendere e sostenere il fratello ancora una volta. Più di una volta, infatti, nella casa Daniele ha raccontato quanto sua sorella sia stata importante per lui, gli ha dato sostegno nei momenti più bui della sua vita. Un grande affetto che si evince dai diversi scatti che popolano i loro profili social e dal sostegno che si danno a vicenda.