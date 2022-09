Chi è Daniele Dal Moro: concorrente del Grande Fratello VIP

Conosciamo meglio Daniele Dal Moro, figlio del deputato PD Gian Pietro Dal Moro, scelto come uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP.

Una carriera decisamente diversa da quella politica di suo padre. Daniele Dal Moro ha infatti provato la strada dello spettacolo, sfruttando al massimo il proprio aspetto fisico. È un imprenditore veronese che il pubblico ha già visto all’interno della casa del Grande Fratello. Ha infatti partecipato all’edizione 16 del reality show e ora vi farà ritorno circondato da VIP, dopo aver conquistato una certa notorietà. In questo è stato aiutato dal trono di Uomini e Donne. Nato il 4 luglio 1990 a Verona, è impegnato tanto come imprenditore quanto come modello. Se è vero che non ha seguito la strada tracciata dal padre, ha invece scelto quella della madre, imprenditrice. Ha un fisico molto curato e lo si deve soprattutto alla sua grande passione per gli sport. Interessato anche al mondo dei videogame e, sul fronte privato, è legatissimo alla sorella minore di 19 anni.

Molto apprezzato su Instagram, dove vanta più di 150mila follower. Condivide con il suo pubblico principalmente foto di sé, dal tempo libero agli allenamenti. Impegnato nell’azienda di famiglia, che si occupa di marketing e comunicazione. Al tempo stesso, però, ha fondato un’attività propria al fianco di un amico. Ha di fatto trovato la propria strada, che costeggia in maniera parallela il mondo dello spettacolo, che rappresenta comunque una fetta importante del suo tempo lavorativo. Il pubblico ha più volte dimostrato d’apprezzarlo e al GF condotto da Barbara D’Urso è arrivato al terzo posto. Chi sa cosa potrà accadere nella versione VIP 2022 di Alfonso Signorini.

Sul fronte vita privata, infine, non abbiamo molte informazioni. Attualmente è single e non si sa se stia almeno frequentando qualcuno in via ufficiosa. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia si è avvicinato a Martina Nasoni. I due non sono però divenuti una coppia. Lei era molto coinvolta ma lui ha preferito restare sulle sue. Neanche Uomini e Donne gli ha portato fortuna. È rimasto infatti sul trono per poco tempo, senza concludere il percorso a causa della pandemia.