Concerto Roma Capodanno 2023: scaletta e cantanti

Il Capodanno a Roma si festeggia all’insegna della grande musica: la scaletta e i cantanti del concerto dell’ultimo dell’anno nella Capitale

Roma si prepara a salutare il 2022 e ad accogliere il 2023 con la grande musica. In occasione del Capodanno, la Capitale ha organizzato l’evento Rome Restarts 2023, il più grande evento dell’ultimo dell’anno in Italia che conta tantissime iniziative gratuite, tra cui il concertone organizzato in una delle location simbolo della musica italiana: il Circo Massimo. Circa 50.000 persone sono attese nella splendida arena romana per vivere, dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia, finalmente una notte di Capodanno all’insegna della musica e del divertimento. Ad animare la serata ci saranno alcuni dei più grandi artisti della scena musicale del momento, nello specifico saranno 4 gli artisti che si alterneranno sul palco del Circo Massimo, in un ordine di apparizione che non è ancora stato svelato.

Spazio a due grandi padroni di casa come Elodie e Franco 126. Entrambi sono originari di Roma e per loro sarà particolarmente emozionante, immaginiamo, suonare nel concerto di Capodanno della loro città. L’ex fidanzata di Marracash è pronta a portare sul palco alcuni dei più grandi singoli della sua carriera, da Bagno a mezzanotte fino a Tribale. Il concerto di Capodanno a Roma sarà un gran modo per Elodie di accogliere quello che per lei si prospetta un grande anno, perché nel 2023 la cantante prenderà parte al Festival di Sanremo e tornerà anche con un nuovo album. Al suo fianco spazio a un altro grande protagonista della musica romana, Franco 126, uno dei grandi cantori della città eterna in questo momento storico. Al concerto di Capodanno 2023 a Roma spazio ai suoi più grandi successi, da Mare Malinconia a Maledetto tempo, passando per i brani che lo hanno reso celebre in coppia con Carl Brave come Noccioline e Sempre in due.

Gli altri due artisti che affiancheranno Franco 125 ed Elodie in questa splendida serata del Concerto di Capodanno 2023 a Roma saranno Madame e Sangiovanni, che per l’occasione potrebbero anche duettare con la loro Perso nel buio. La cantante vicentina recentemente è finita al centro di un dibattito riguardo il possesso di green pass falso, con la sua partecipazione a Sanremo che inizialmente era stata messa in dubbio, ma che in realtà, come ha confermato anche Amadeus, non dovrebbe essere in discussione. La cantante si prepara, dunque, a vivere un grande 2023, dove tornerà anche con nuova musica probabilmente dopo il Festival di Sanremo. Spazio, infine, a Sangiovanni, che si appresta a terminare un 2022 trionfale, in cui ha realizzato il suo primo album, Cadere Volare, di cui potremo sentire alcune canzoni simbolo nella cornice del Circo Massimo nella notte di Capodanno come Cielo dammi la luna.

Concerto Roma Capodanno 2023: orari e scaletta

Come detto, la scaletta del concerto di Capodanno 2023 a Roma rimane un mistero. Non si conosce l’ordine di esibizione degli artisti, né tanto meno le canzoni che porteranno sul palco. Molto probabilmente ogni cantante avrà un 30-40 minuti sul palco e porterà 5-6 canzoni del suo repertorio, tra i più grandi successi del momento e del passato. È facile immaginare che brani come Voce di Madame o Malibu di Sangiovanni possano trovare spazio nella scaletta del concerto di Capodanno 2023 a Roma, ma per il resto la scaletta sarà una sorpresa.

Per ciò che riguarda gli orari, invece, l’inizio della serata è previsto per le 21:30, con le esibizioni che probabilmente inizieranno qualche minuto più tardi. Al termine del concerto ci sarà anche un apposito dj set che trasformerà il Circo Massimo in una gigantesca discoteca fino all’1:30, orario per cui è prevista la fine della serata di Capodanno 2023 a Roma. Appuntamento, dunque, nella splendida cornice del Circo Massimo per un concerto di Capodanno nella Capitale davvero indimenticabile.