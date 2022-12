Madame vaccinazione un caso: la reazione su Instagram

Fa molto discutere il caso vaccinazione per Madame prima di Sanremo 2023. Alcuni fan segnalano una reazione su Instagram ma la verità è un’altra

Si è parlato molto, negli scorsi giorni, del caso vaccinazione che ha coinvolto Madame, una delle 28 partecipanti alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. La cantante di Voce rientrerebbe tra le persone indagate per i certificati di falsa vaccinazione che riguardano la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, sospettata di aver rilasciati certificati falsi riguardanti la vaccinazione per il Covid-19, necessaria per ottenere il Green Pass. Madame è quindi finita al centro di un’inchiesta della procura di Vicenza per aver ricevuto il falso documento dalla dottoressa e ovviamente questa notizia ha immediatamente sollevato dubbi riguardo la sua partecipazione al Festival, palesando anche la possibilità del ripescaggio di alcuni esclusi. A riguardo è intervenuto lo stesso Amadeus che ai microfoni di Rtl 102.5 ha ribadito che secondo la legge si è innocenti fino a prova contraria per cui, senza una condanna di colpevolezza, Madame parteciperà a Sanremo 2023 non rischia assolutamente nulla.

Per il momento, dunque, la partecipazione della cantante de L’eccezione non è in dubbio. Tuttavia, sui social molti fan si sono interrogati sul rischio che la cantante potesse venire esclusa e, come sempre accade, il web si è diviso tra chi si è schierato a sostegno della cantante veneta e chi contro. Con la sua vicenda chiacchierata da ogni parte, Madame si è resa protagonista di un gesto che molti utenti hanno sottolineato, ma probabilmente interpretato in modo erroneo. La cantante ha infatti cancellato ogni contenuto dal suo profilo Instagram, lasciando un solo post: molti hanno visto in questo gesto un modo per tirarsi fuori dalle polemiche per il caso vaccinazione, ma in realtà questa è una pratica molto comune nel mondo della musica. Molto spesso, quando stanno per annunciare nuovi progetti, gli artisti ripuliscono il proprio profilo Instagram, così da piazzare man mano solo i contenuti riguardanti il nuovo progetto. Con Sanremo 2023 alle porte, con tutta probabilità Madame si sta preparando ad annunciare il suo nuovo progetto discografico, che dovrebbe seguire il Festival della Canzone Italiana. Potrebbe esserci in vista un nuovo cd per lei, anche perché la sua ultima fatica è l’album Madame, risalente al 2021, conseguente proprio alla sua prima esperienza all’Ariston. La cantante vicentina, dunque, anche quest’anno dovrebbe seguire questo schema: nessun legame, dunque, col caso vaccinazione, ma solo musica nuova che bolle in pentola per Madame.

Madame chi è la cantante di Sanremo 2023

Sta per tornare, dunque, Francesca Calearo, nome vero di Madame. L’artista ha venti anni, ma è già una delle stelle più brillanti del panorama musicale. Nata il 16 gennaio 2002 a Vicenza, sin da giovanissima esordisce nel mercato discografico, realizzando a soli 16 anni il singolo Sciccherie, che nel 2018 raccoglie un successo incredibile e consacra l’astro nascente di Madame. Sciccherie ottiene addirittura la certificazione di disco di platino e proietta Madame tra i giovani artisti più ascoltati in Italia e a quel singolo fanno seguito altri brani di grande successo e molte collaborazioni con artisti di primo piano tra cui Rkomi e Marracash. La consacrazione definitiva, per Madame, arriva nel febbraio 2021, quando la vicentina è tra le partecipanti al Festival di Sanremo, dove con la canzone Voce si piazza all’ottavo posto e vince anche il Premio Lunezia per la qualità della sua canzone.

Voce è la canzone che allarga definitivamente il pubblico di Madame e fa da traino all’uscita del primo album della cantante, intitolato proprio Madame, il quale ottiene ben tre certificazioni di platino e si avvale di collaborazioni di grandissimo livello come quelle con Ernia, Fabri Fibra e Carl Brave. Nei quasi due anni che intercorrono dall’album Madame a oggi, l’artista è stata protagonista di altri featuring importantissimi, come quelli con Ghali in Pare, con Marco Mengoni in Mi fiderò e con Sfera Ebbasta in Tu mi hai capito. Madame ha anche firmato la colonna sonora della serie tv di Prime Video Bang Bang Baby, realizzando il brano L’eccezione. Il 2023, ora, si prospetta ancora più interessante per Madame, tra Sanremo e la probabile uscita del nuovo album.