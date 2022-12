Concerto Torino Capodanno 2023: scaletta e cantanti

Il Capodanno a Torino si festeggia in piazza: la scaletta e i cantanti del concerto di Capodanno 2023

Come tutte le più grandi città d’Italia, anche Torino si prepara ad accogliere il 2023 in grande stile. Dopo gli anni segnati dalle limitazioni per la pandemia, il 2022 vede il grande ritorno dei festeggiamenti in piazza per il Capodanno e per l’occasione moltissime città si sono attrezzate mettendo su degli eventi incredibile. Tra Roma e Milano, anche Torino avrà un suo prestigioso concerto di Capodanno 2023, che prende vita in uno dei punti nevralgici del capoluogo piemontese: la famosa Piazza Castello. Qui si svolge l’evento To Loves You, che prevede per la sera del 31 dicembre 2022 un concerto con tantissimi artisti appartenenti soprattutto alla vivida scena torinese: un modo per festeggiare in casa, per così dire, il Capodanno 2023.

Immancabili, dunque, per il Capodanno a Torino i Subsonica, band proveniente proprio dalla città piemontese, di cui ne sono uno dei massimi simboli. Il gruppo di Samuel porterà sul palco allestito a Piazza Castello alcuni dei brani più famosi dell’immensa discografia dei Subsonica, da Tutti i miei sbagli ad Aurora Sogna, canzoni che hanno fatto la storia della band e della musica a Torino. Insieme a loro spazio a un altro torinese doc, il rapper Willie Peyote, uno degli artisti più eclettici e irriverenti della scena musicale. Un’altra torinese pronta a prendersi la scena in questa notte di Capodanno 2023 a Piazza Castello è Roberta Lazzerini, in arte Beba, rapper classe ’94 molto amata e seguita. Sulla scia dei Subsonica, al concerto di Torino per il Capodanno 2023 ci saranno anche gli Eugenio in via di gioia, anche loro formatisi nel capoluogo piemontese. Infine, chiudono questa line-up tutta torinese la cantante classe ’93 Ginevra, che proprio alla sua città in quest’anno che sta per terminare ha dedicato una canzone, e il collettivo di voci tutto al femminile Canta fino a dieci.

Concerto Torino Capodanno 2023: orari e scaletta

Non è stata presentata ufficialmente la scaletta del concerto di Capodanno 2023 a Torino, così come non è noto l’ordine di apparizione degli artisti, anche se è molto probabile che ai Subsonica sia riservato il gran finale. La serata avrà inizio intorno alle 21:30, quindi è probabile che i primi cantanti stiamo sul palco una mezz’ora, per lasciare poi spazio a tutti gli altri seguire. Comunque, ogni artista porterà all’incirca 5-6 canzoni sul palco allestito a Piazza Castello a Torino, ma indovinare quali non è semplice. Ginevra probabilmente ne approfitterà per cantare la sua Torino, Willie Peyote potrebbe presentare la hit sanremese Mai dire mai, mentre è difficile indovinare la scaletta dei Subsonica, che dovranno scegliere tra i tantissimi brani della loro discografia per animare il Capodanno in piazza a Torino.

Il concerto, quindi, inizia alle 21:30 e terminerò intorno all’1, quando ormai saremo entrati nel 2023. Gli spettatori previsti sono circa 10.000, con l’area allestita a Piazza Castello per il concerto di Capodanno 2023 a Torino che accoglie massimo 14.200 persone. L’accesso alla piazza, che inizia dalle ore 19:00, è quindi libero, ma comunque soggetto al numero massimo di capienza, oltre cui le persone non potranno più entrare. A sei anni di distanza dall’ultima volta, dunque, Torino si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza e sarà una grande festa con gli artisti che rappresentano la città in tutta Italia.