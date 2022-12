Fabrizio Moro in concerto: date e biglietti tour 2023

Le date del tour 2023 di Fabrizio Moro con la scaletta delle canzoni proposte e i dettagli dei prezzi dei biglietti per gli show

Dopo i due concerti invernali di Milano e Roma, al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, Fabrizio Moro farà il suo ritorno a a marzo con una serie di concerti che andranno a costituire un tour molto particolare. Su Instagram, il cantante romano ha annunciato che sarà protagonista di una serie di concerti completamente inediti e nuovi nella sua lunga carriera. Il Racconti Unplugged, tour 2023 di Fabrizio Moro, partirà proprio dalla sua città, Roma, con l’unica data di marzo e una seconda ad aprile che poi farà da apripista a una serie di tappe che arriverà alla propria fine il 14 maggio ad Ancona. I biglietti sono disponibili tramite i circuiti ufficiali come TicketOne a partire da giovedì 22 dicembre e i prezzi, chiaramente, variano a seconda della data e del posto scelto. Tutti i concerti si svolgeranno in accoglienti auditorium, che si presteranno in maniera egregia alla formula scelta da Fabrizio Moro, i concerti unplugged che presenteranno la discografia di Fabrizio Moro in una veste inedita.

20 MARZO 2023 – ROMA: Auditorium Parco della Musica

2 APRILE 2023 – ROMA: Auditorium Parco della Musica

4 APRILE 2023 – NAPOLI: Teatro Augusteo

7 APRILE 2023 – MILANO: Teatro degli Arcimboldi

13 APRILE 2023 – FIRENZE: Tuscany Hall

15 APRILE 2023 – BOLOGNA: Europauditorium

20 APRILE 2023 – PADOVA: Gran Teatro Geox

28 APRILE 2023 – CATANIA: Teatro Metropolitan

29 APRILE 2023 – PALERMO: Teatro Golden

4 MAGGIO 2023 – TORINO: Teatro Colosseo

6 MAGGIO 2023 – BARI: Teatro Team

7 MAGGIO 2023 – LECCE: Teatro Politeama Greco

13 MAGGIO 2023 – PESCARA: Teatro Massimo

14 MAGGIO 2023 – ANCONA: Teatro delle Muse

Fabrizio Moro: la scaletta dei concerti

Essendo un tour totalmente nuovo, è ancora presto per scoprire nel dettaglio la scaletta dei concerti del 2023 di Fabrizio Moro. Sicuramente, il cantante romano porterà in scena brani provenienti da ogni momento della sua sterminata discografia, che conta ben 13 album, di cui 9 in studio. Il cantante di Pensa ha scelto per questo tour la formula unplugged, presentando in acustico i brani e scegliendo proprio per questo gli auditorium come location. Con molta probabilità, dunque, Moro darà ampio spazio ai brani più intimi della sua produzione, da Portami Via a 21 anni fino a canzoni amatissime come È solo amore ed Eppure mi hai cambiato la vita. Tanti successi troveranno spazio, quindi, nella scaletta dei concerti del tour 2023 di Fabrizio Moro. Per farci un’idea dei brani che potremmo ascoltare andiamo a leggere la scaletta dei concerti di Milano e Roma, che potrebbe ricalcare, con eventuali aggiunte, anche quelle dei concerti del tour 2023 di Fabrizio Moro:

Il peggio è passato

La mia voce

Figli di nessuno

Le cose che hai da dire

È solo amore

Domani

Tutto quello che volevi

Eppure mi hai cambiato la vita

Giocattoli

Alessandra sarà sempre più bella

Ho bisogno di credere

Sei tu

Non mi avete fatto niente

L’eternità

Per me

Me ‘nnamoravo de te

Quasi

Libero

Sono come sono

Il senso di ogni cosa

21 anni

Sangue nelle vene

Voglio stare con te

Sono solo parole

Nun c’ho niente

Portami via

Pensa

Parole, rumori e giorni

Senza di te

Pace