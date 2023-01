Federica Panicucci e Marco Bacini matrimonio: perché non si sono sposati

Come mai Federica Panicucci e Marco Bacini non si sono ancora sposati: la verità sulla coppia

Il matrimonio di Federica Panicucci e Marco Bacini era stato annunciato per il 2022 ma attualmente la coppia non è ancora sposata. Un mistero che ha appassionato i tanti fan della conduttrice televisiva che si domandano cosa è potuto succedere per rinviare uno dei giorni più belli della loro vita. Era un anno fa proprio a ridosso della serata Capodanno in Musica dove il nuovo compagno di Federica Panicucci apparve dietro le quinte che ci fu l’annuncio che ci sarebbe stato il matrimonio tra i due e che i fiori d’arancio per la coppia sarebbero stati entro quest’anno. Sui social tantissimi utenti hanno fatto allusioni ad una conduttrice di Mattino 5 un po’ evasiva quando le si chiedeva del rinvio delle nozze e del perché non era ancora tornata all’altare per la seconda volta come aveva desiderio di fare. Va detto che è dal 2019 che la conduttrice, in varie interviste, parla e fa riferimento ai tanto agognati fiori di arancio. In alcune dichiarazioni, rilasciate ai microfoni del noto settimanale Chi, alla domanda diretta sul matrimonio, ha risposto con un laconico “Chiedete a Marco”. Una frase che si apre a molteplici interpretazioni. La più probabile è che i due, nonostante la donna sia da anni sotto i riflettori, vogliano, sotto questo punto di vista, un minimo di privacy e di riservatezza. Parole che, in un certo senso, hanno però anche fatto capire e intuire come il fatidico sì non fosse poi così tanto vicino e dietro l’angolo. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la bionda diretta interessata.

Federica Panicucci ha spiegato al settimanale Intimità che il matrimonio con Marco Bacini non è stato celebrato per colpa della pandemia anche se ormai le restrizioni non sono più così stringenti come quando il volto di Mattino 5 aveva deciso di convolare a nozze con il suo compagno. La Panicucci aveva infatti in mente una cerimonia sontuosa, sicuramente piena di invitati vip e non avendo una grande carriera alle spalle e conoscendo quindi tantissime persone che le hanno voluto bene o che hanno parte del jet set e devono essere comunque invitate come da buona educazione. Insomma il matrimonio della conduttrice e Marco Bacini vuole essere indimenticabile e quindi per questo non si è ancora organizzato. Il 2023 sarà l’anno giusto? Non resta che attendere, tenendo conto di quel briciolo di privacy e riservatezza a cui anche certi vip sembrano aspirare.

Federica Panicucci chi è il compagno Marco Bacini

La storia d’amore di Marco Bacini e Federica Panicucci dura ormai da tempo. La conduttrice di Capodanno in Musica e l’imprenditore si sono conosciuti nel 2016 grazie ad un incontro di lavoro. Un amore nato poco a poco come dichiarato dallo stesso volto Mediaset con Bacini che ha conosciuto i figli della donna nell’estate 2017, un passo fondamentale della loro relazione. Marco Bacini è un imprenditore che si è formato in quel di Milano e che ha fatto carriera nel campo dello spettacolo e della moda. Infatti, la dolce metà della Panicucci, è il proprietario della MB Management, azienda che si muove nel campo della comunicazione e dell’abbigliamento, e del brand di moda Rude is cool. Inoltre, oltre ad aver persino collaborato con Chiara Ferragni, ha creato con la sua compagna il marchio di t-shirt Let’s Bubble.

Federica Panicucci è senza alcun dubbio uno dei volti televisivi più noti e più conosciuti. Chi è cresciuto negli anni Novanta ricorderà molto bene la sua condizione del Festivalbar, le sue presenze, in qualità di ospite e opinionista, a Buona Domenica e le sue conduzioni di alcuni show accanto a una vera e propria icona come Pippo Baudo. Dopo una parentesi in Rai, la conduttrice è tornata a far parte del mondo Mediaset, conducendo Mattino Cinque. A far parlare però, come quasi sempre accade per i personaggi famosi e le showgirl, è la sua vita sentimentale. Dal 1995 al 2015 è stata legata, con tanto di matrimonio, celebrato nel 2006, al disc jockey e produttore discografico Mario Fargetta. La coppia ha avuto anche due figli, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007, Sofia e Mattia.