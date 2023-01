Roberto Bolle Danza con me 2023: ospiti e scaletta

Chi sono gli ospiti di Roberto Bolle: la scaletta di Danza con me, il programma di Capodanno con il celebre ballerino

Per la sesta edizione Roberto Bolle presenta Danza con me. Uno spettacolo ricco di ospiti che festeggia il primo giorno dell’anno e che va in onda anche stavolta a Capodanno, ovvero in prima serata domenica 1 gennaio 2023. Lo show con il ballerino è diventato un appuntamento tradizionale che apre il nuovo anno e anche questa volta gli ospiti sono tantissimi che accompagneranno i telespettatori nel magico mondo della danza. L’inizio è previsto per le ore 21.25. Chiunque volesse seguire questa puntata speciale potrà farlo su Rai 1, attaverso il normale televisore, o in streaming, via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Si ricorda che sull’app RaiPlay è anche possibile recuperare in replica, on demand, a proprio piacimento, sia questo che altri contenuti. Roberto Bolle non è il solo conduttore di Danza con me. Ad affiancarlo vi sono due nomi d’eccezione, ovvero Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Il celebre ballerino ha promesso grandi sorprese, commentando lo show durante la fase di registrazione. Danza con me 2023 non è infatti in diretta. Gli ospiti sono svariati e molto interessanti, dl mondo dello spettacolo a quello della musica. Elio si cimenterà in un medley incredibile ed emozionante per tutti i fan di Elio e le Storie Tese. Scambio di favori con Alberto Angela, che viene ospitato da Roberto Bolle dopo che questi ha preso parte alla puntata di Meraviglie del 28 dicembre.

Il pubblico rivedrà inoltre il ritorno di Virginia Raffaele, nuovamente su Rai 1. Un volto non proprio nuovo in questo format di Capodanno: ha infatti condotto la primissima edizione in onda nel 2018 ed è stata poi tra gli ospiti due anni fa. Nel cast che fa parte di Danza con me 2023 ci sono anche Claudia Gerini e Edoardo Leo che presenteranno al pubblico il loro ultimo film, I migliori giorni, al cinema dall’1 gennaio 2023. Gli attori avranno modo di cimentarsi nel ballo proprio al fianco di Bolle. Spazio poi all’attrice, comica e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni. Non poteva mancare, poi, una ricca componente musicale. Sono tre gli ospiti d’eccezione in tal senso: Dardust proporrà un arrangiamento del suo nuovo singolo, Dune (Space Suite), mentre Bolle ballerà sulla musica di Dancing Spirit. Avrà modo di cantare sul palco anche Dargen D’Amico, sempre con i suoi occhiali da sole, immancabili. Agli ospiti di Danza con me 2023 si aggiunge anche Blanco: il giovane artista sarà protagonista di un duetto con il ballerino-conduttore, cantando alcune delle sue grandi hit e probabilmente tentando anche qualche passo di ballo. Il cantautore è atteso dal 2023 ricco di impegni con l’arrivo del suo secondo album e i concerti negli stadi al San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.