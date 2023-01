Gf Vip chi esce stasera 2 gennaio: sondaggi televoto

Chi esce stasera 2 gennaio dalla casa del gf vip secondo i sondaggi: i pronostici secondo le percentuali televoto

Chi esce stasera al Gf Vip tra Sarah, Wilma, Nikita e Oriana ha dell’incredibile stando ai sondaggi. Torna stasera 2 gennaio una nuova puntata del GF Vip e tra i momenti più attesi, tra tante anticipazioni esplosive che vedono coinvolte le coppie che scoppiano, c’è ovviamente il televoto, che condannerà all’eliminazione uno dei vipponi che si trovano nella casa. Dopo il caso della scorsa settimana, con il pubblico che ha denunciato irregolarità nel televoto dopo la vittoria di Antonella come favorita, il televoto di stasera è un momento ancora più atteso, sia perché porterà a un’eliminazione sia perché è visto con molta attenzione dopo che la scorsa settimana molti fan su Twitter hanno cominciato a parlare di televoto truccato. Stasera sulla graticola delle nomination ci sono quattro donne: Nikita Pelizon, Wilma Goich, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Una di loro dovrà abbandonare la casa e secondo i sondaggi chi esce stasera dal GF Vip è Wilma, che ha la percentuale televoto tra tutte le 4 vippone nominate. Stando infatti ai sondaggi che circolano in rete, la cantante avrebbe raccolto appena l’8% di preferenze ed è l’indiziata numero uno per uscire stasera, mentre l’altra vippona che rischia è Sarah, che ha raggiunto il 19% di preferenze. Al momento si delinea una corsa tra loro due per salvarsi, anche perché Oriana e Nikita con i loro 30% e 43% sembrano al sicuro da una possibile eliminazione. Scopriremo, quindi, stasera se i pronostici avranno azzeccato e sarà Wilma a uscire dal GF Vip, oppure se i pronostici dei sondaggi potranno essere capovolti.

GF Vip: la settimana dei nominati

Settimana abbastanza turbolente per Oriana, che è stata al centro di diverse polemiche. Indirettamente la venezuelana è stata la causa della separazione dei Donnalisi, perché Antonella ha sbottato per gelosia nel vedere Edoardo e Oriana, ma al di là di questo fatto, che alla fine ha toccato poco l’ex protagonista di Uomini e Donne versione Spagna, Oriana è stata al centro di diverse discussioni, una con Daniele, con cui però la sudamericana si è riconciliata, e un’altra con Dana Saber, accusata da Oriana di avere spostato delle sue cose senza permesso. Nikita anche ha vissuto una settimana non troppo entusiasmante, la modella è ancora giù per com’è andata a finire la storia con Luca e sta cercando di riprendersi. Nella lite tra Oriana e Dana è finita anche Sarah, accusata dalla venezuelana di non averla difesa con Dana e soprattutto di aver scherzato in un momento in cui lei era particolarmente nervosa. Più tranquilla, paradossalmente, la settimana di Wilma, quella che potrebbe essere stata l’ultima nella casa per la cantante. Tensione come sempre alta nella casa del GF Vip, che sicuramente raggiungerà punti ancora più alti stasera, quando si scoprirà chi esce dalla casa condannato dal televoto.