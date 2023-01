Anticipazioni GF Vip 2 gennaio: entra ex di Antonella, Antonino addio

Anticipazioni Gf Vip 2 gennaio: Incorvassi e Donnalisi si lasciano, Antonino ai saluti, entra l’ex di Antonella

Il Gf Vip torna con la primissima puntata del 2023 e si prepara a una serata scoppiettante, per ripartire subito alla grande in questo nuovo anno, come indicano le anticipazioni di tutto ciò che avverrà nella puntata di questa sera del 2 gennaio del Gf Vip.. Al centro della scena stasera ci saranno ovviamente le coppie che scoppiano, i Donnalisi e gli Incorvassi, che sono reduci da giorni decisamente turbolenti. Il nuovo anno non è cominciato al meglio per le due coppie del GF Vip, visto che sia i Donnalisi che gli Incorvassi si sono lasciati. Stasera nella puntata del 2 gennaio del Grande Fratello Vip senza dubbio si parlerà di loro, ripercorrendo i motivi che hanno portato le coppie a lasciarsi e magari Signorini favorirà un confronto tra le due coppie. Tanto altro però nella puntata di stasera del Gf Vip. Secondo le anticipazioni di stasera 2 gennaio intanto dobbiamo salutare uno dei concorrenti più amati di questa edizione del reality show. Come affermato da un comunicato ufficiale del GF Vip, Antonino ha infatti lasciato la casa del Grande Fratello per motivi di salute. L’ex di Belen soffre di una cisti che dovrà rimuovere chirurgicamente, per cui ora è uscito dalla casa e si opererà, poi il suo rientro in casa dipenderà dalle sue condizioni dopo l’operazione.

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 2 gennaio proseguono con l’ingresso in casa dell’ex di Antonella Fiordelisi. Si parla molto di questa evenienza, ma la situazione al momento è incerta. Secondo molte indiscrezioni, Gianluca Benincasa sarebbe in trattative per entrare nella casa del GF Vip. L’uomo ha raccontato a Fanpage di non essere al corrente di un suo possibile ingresso e di non aver ricevuto alcuna proposta, ma sarebbe propenso all’idea di entrare in casa. Abbiamo già visto Gianluca nei primi mesi di reality, allora Antonella si era allontanata da lui, ma chissà che ora la rottura con Edoardo Donnamaria non possa cambiare le carte in tavola. Mentre si parla di un possibile ingresso in casa di Gianluca Benincasa, il web chiede a gran voce che a entrare sia un altro ex di Antonella Fiordelisi, ovvero Francesco Chiofalo, noto anche come Lenticchio. Al momento questo scenario non trova nessuna conferma, ma su Twitter i fan stanno chiedendo con forza l’ingresso di Chiofalo e sicuramente l’arrivo nella casa del grande Fratello Vip di un ex di Antonella Fiordelisi può movimentare molto la situazione ora che la situazione sentimentale con Edoardo è molto complicata.

Anticipazioni Gf Vip: Donnalisi e Incorvassi perché si sono lasciati

Spazio stasera 2 gennaio al GF Vip secondo le anticipazioni ai Donnalisi. Edoardo e Antonella hanno vissuto un Capodanno decisamente turbolento, litigando furiosamente fino a lasciarsi. I motivi della lite dei Donnalisi sono sempre i soliti, legati all’estrema gelosia che ha sempre segnato il loro rapporto. Antonella ed Edoardo, infatti, a diverse riprese si sono presi e lasciati e hanno spesso litigato. Sappiamo bene come Donnamaria poco abbia tollerato determinati atteggiamenti tra la sua ormai ex fidanzata e Antonino e la Fiordelisi di recente ha iniziato a infastidirsi per l’avvicinamento, considerato da lei eccessivo, tra Edoardo e Oriana. Così, proprio prima della sera di capodanno, Antonella ha sbottato contro Donnamaria per alcuni suoi atteggiamenti da lei considerati troppo intimi con la venezuelana e allora Edoardo non ci ha visto più, prendendosela con Antonella, accusandola di essere una bambina e dicendo di non voler avere più nulla a che fare con lei. Così i Donnalisi si sono lasciati e nella giornata di ieri hanno rimesso in piedi i cocci della loro furiosa lite. Le anticipazioni del GF Vip vedono un Edoardo molto deciso a non volere più riaprire il capitolo Antonella. Donnamaria ha detto che a 30 anni non vuole stare con una ragazzina e si è letteralmente stufato dei suoi comportamenti, perché l’ex fidanzata fa le cose apposta per farlo ingelosire, si avvicina ad altri uomini solo per farlo stare male. Edoardo ha detto di essersi stancato di queste dinamiche e di non volere più tornare indietro sui suoi passi. Decisamente abbattuta Antonella, che confidandosi con Sarah ha raccontato che vede Edoardo cambiato e lei si è innamorata di un ragazzo amorevole è che la difendeva, non di questa nuova versione di Edoardo. La Fiordelisi è apparsa molto piccata, ha raccontato di aver augurato a Donnamaria di trovare una ragazza che non lo faccia impazzire quanto lei, ma anche che lo ami meno di quanto abbia fatto lei. Ad oggi la riconciliazione sembra davvero complessa, Edoardo e Antonella si sono lasciati anche in altre occasioni, ma stavolta la rottura sembra davvero difficile da risanare. Stando alle anticipazioni del GF Vip stasera 2 gennaio sicuramente si parlerà dei Donnalisi e del loro futuro.

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 2 gennaio proseguono con un’altra coppia che è scoppiata: Micol e Tavassi. Capodanno fatidico anche per gli Incorvassi, protagonisti di una furiosa lite che ha di fatto messo fine alla loro relazione. A scatenare l’ira di Micol sono state alcune battute di Tavassi, che ha scherzato sull’aspetto fisico della ragazza, dicendo che Micol sembra meno affascinante perché non si veste come altre ragazze. Un commento che la Incorvaia non ha digerito, al che Tavassi ha cercato di spiegarle che stava scherzando e le ha rinfacciato alcune battute che lei gli aveva fatto in precedenza. Tra i due è quindi scattata la lite, con Tavassi che ha definito Micol una “Antonella 2.0”. In lacrime Micol, che ha sottolineato come Tavassi con queste sue battute che lui crede scherzose la faccia sentire insicura e non apprezzata. Tra i due dopo questa furiosa lite c’è stato un chiarimento che ha portato Tavassi a riconsiderare quanto detto anche grazie alle parole di Milena Miconi e Edoardo Donnamaria che hanno chiarito ogni dubbio del fratello di Guendalina. Confronti che hanno spinto Tavassi a ritornare sui suoi passi e riabbracciare Micol. Gli Incorvassi, almeno per ora, sono tornati. Stasera 2 gennaio senza dubbio nella puntata del GF Vip si parlerà della loro situazione e i due saranno messi a confronto.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi televoto stasera

Spazio naturalmente nelle anticipazioni del Gf Vip al televoto, tema particolarmente scottante dopo il caos della scorsa settimana. Si è parlato molto del cosiddetto televoto truccato, con l’hashtag che ha letteralmente spopolato su Twitter. Molti fan infatti non hanno digerito la decisione di eleggere Antonella preferita del pubblico e hanno denunciato il televoto truccato. Si è parlato moltissimo di queste nomination, quindi, per cui il televoto di stasera 2 gennaio è molto atteso.

In nomination stasera la GF Vip ci sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Wilma Goich e Sarah Altobello. Una delle donne, dunque, del Grande Fratello dovrà lasciare la casa e stando ai sondaggi non dovrebbe essere di certo Nikita, visto che la modella triestina ha raccolto dai sondaggi sul web circa il 43% dei voti, affermandosi con distacco come la preferita del pubblico. Segue Oriana, che col suo 30% di percentuale televoto sembra essere al riparo dall’eliminazione. Molto più incerte, invece, le situazioni di Sarah e Wilma, che sono indietro nelle preferenze del pubblico. Secondo i sondaggi del GF Vip di stasera lunedì 2 gennaio, Sarah si è fermata al 19% delle preferenze, mentre chi esce stasera al GF Vip dovrebbe essere Wilma, che ha raccolto solo l’8% di percentuale televoto. Questo il quadro, dunque, per il televoto di questa sera e le anticipazioni del GF Vip di stasera 2 gennaio indicano che secondo i sondaggi è Wilma la favorita a venire eliminata.