GF Vip Antonella preferita su Twitter credono alla prova “voto truccato”

Nella puntata del GF Vip di lunedì 26 dicembre Antonella Fiordelisi è stata la preferita del pubblico, ma Twitter insorge e urla al televoto truccato

La puntata di lunedì 26 dicembre del Gf Vip è stata parecchio movimentata per Antonella Fiordelisi. La gieffina è stata infatti vittima di uno scherzo, con Signorini che le ha fatto credere di essere stata eliminata, tra l’altro con una percentuale molto alta, il 46% dei voti, salvo poi svelarle che l’esito del televoto era tutto al contrario, la Fiordelisi era la preferita del pubblico con quella percentuale importante. Una notizia che ha chiaramente fatto molto piacere ad Antonella e ai suoi fan, ma che ha scatenato quella parte del fandom che proprio non può vedere Antonella. Su Twitter, infatti, moltissimi spettatori si sono scatenati, urlando tra l’altro allo scandalo a causa di alcuni tweet letti. Mentre molti haters della Fiordelisi si rammaricavano per aver assaporato l’eliminazione dell’influencer e poi aver scoperto che è la preferita del pubblico, i suoi sostenitori hanno esultato, ma alcuni si sono lasciati andare a rivelazioni fuori luogo.

Alcuni utenti sul social network al centro di questa edizione del Grande Fratello Vip hanno parlato per far salire la percentuale di voti di Antonella di bot riattivati per garantire più votazioni possibili alla Fiordelisi. Una strategia chiaramente irregolare, che è stata denunciata da molti fan. L’hashtag #televototruccato è finito presto in tendenza su Twitter, diversi fan del Grande Fratello Vip si sono letteralmente rivoltati, denunciando questa pratica dei bot, che avrebbe garantito ad Antonella la vittoria nel televoto, e arrivando anche a denunciare il televoto stesso, perché voci di corridoio e sondaggi portavano a Oriana come favorita, secondo molti. Insomma, la permanenza della Fiordelisi nella Casa non è proprio andata giù a moltissime persone e la guerra contro la fidanzata di Donnamaria sembra davvero poter raggiungere picchi altissimi. Molti fan chiedono di indagare sulla questione dei bot, che sarebbero dei programmi artificiali volti alla realizzazione di uno scopo, in questo caso il voto ad Antonella.

Un modo che chiaramente trucca il televoto e che, qualora sarebbe appurato, costituirebbe una grave infrazione al regolamento del Gf Vip. Senza prove restano solo becere illazioni anche se, sempre su Twitter, in molti credono a presunte prove: la prima la foto del gobbo elettronico con la scritta “uscita Oriana” e le domande che Alfonso Signorini avrebbe dovuto porre ad Antonella per gli autori. Ovviamente è falso, è palese che sul gobbo in questione (ovvero uno schermo che ricorda al conduttore la scaletta e suggerisce cosa dire) si intendeva una volta uscita Oriana dallo studio fai queste domande. La seconda presunta prova del televoto truccato del Gf Vip a favore della Fiordelisi è la percentuale dei sondaggi che premiavano la Marzoli proprio con il 46%. Appunto parliamo di sondaggi e non della realtà.

Gf Vip il padre di Antonella e l’invito al televoto

Nella bufera è finito anche il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, che su Instagram ha pubblicato una storia volta a sponsorizzare la figlia per farla diventare la preferita del Gf Vip nella puntata di ieri sera 26 dicembre, ma anche qui con modi decisamente esagerati e denunciati da molti fan. L’uomo ha infatti invitato non solo a votare la figlia, ma anche a creare diverse mail per dare più voti del consentito. Una pratica, anche questa, profondamente scorretta, che ha suscitato la dura reazione del popolo di Twitter. La puntata di Santo Stefano del Grande Fratello Vip ha eletto Antonella preferita del pubblico, ma su Twitter l’influencer non sta spopolando, anzi, Sicuramente tutte queste polemiche arriveranno nella prossima puntata, anche perché oltre che alla Fiordelisi gli attacchi sono diretti al Grande Fratello stesso.

Signorini avrà sicuramente il modo di difendere la bontà del funzionamento del programma e soprattutto la sua credibilità. Sicuramente, il televoto del Gf Vip del 26 dicembre che ha incoronato Antonella preferita del pubblico col 46% delle preferenze è destinato a creare polemiche ancora per molto. Bisogna però fare una considerazione di fondo importantissima, chi scrive sul social network in questione rappresenta solo una minima parte del pubblico a Casa che vota i concorrenti e spesso è espressione di una stessa cerchia di fan, attiva ma di nicchia.