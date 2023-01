Stefano Fresi moglie chi è Cristiana Polegri

Chi è Cristiana Polegri, la moglie del famoso attore Stefano Fresi: una musicista di grande talento

Si chiama Cristina Polegri la moglie di uno degli attori più amati del cinema italiano: Stefano Fresi. Anche la donna, così come suo marito, lavora nel mondo dello spettacolo e i due condividono la passione per la musica. Cristiana ha 51 anni ed è nata a Roma, come il marito, il 21 giugno 1971. Fin da ragazza si è appassionata alla musica, iniziando dapprima a studiare pianoforte a 10 anni, continuando poi a cimentarsi nello studio di diversi strumenti fino a che non si è concentrata sul sassofono, lo strumento che ha rappresentato il suo futuro artistico e lavorativo. Cristiana Polegri si è, quindi, diplomata in conservatorio ed è diventata una famosa sassofonista, protagonista di pubblicità e sigle di programmi molto celebri come Ciao Darwin. Grazie al suo lavoro da musicista, la moglie di Fresi ha anche collaborato con moltissimi grandi nomi della musica italiana, esibendosi in tournée in tutta Italia. Al fianco all’attività da musicista, Cristiana Polegri si cimenta anche come insegnante e tra le altre attività che porta avanti ci sono anche quella di doppiatrice, vocal coach, attrice e ballerina. La dolce metà dell’attore di Smetto Quando Voglio ha anche esordito in televisione, recitando nella famosa fiction È arrivata la felicità. Una carriera decisamente ampia e ricca, che spesso si è incrociata con quella del marito, con cui vive da tanti anni un’intensa storia d’amore.

Durante un’intervista a Verissimo, la donna ha raccontato di aver conosciuto Stefano Fresi nel 1997, grazie ad alcune esperienze comuni alla Rai, ma la loro relazione ha avuto inizio più tardi, nel 2004, quando i due hanno cominciato a uscire nello stesso gruppo di amici e tra loro è scattata la scintilla che ha dato vita a un amore che ancora oggi resta saldissimo. Cristiana ha raccontato che Stefano l’ha corteggiata moltissimo e lei è rimasta molto colpita dall’attore. I due sono complici sia nella sfera privata che in quella pubblica, hanno infatti anche collaborato spesso, come nel caso dello spettacolo di musica jazz di Cristiana Polegri, a cui ha partecipato anche Stefano Fresi con dei monologhi registrati.

Stefano Fresi figli

Stefano Fresi è sicuramente un attore molto noto, protagonista di tantissimi film di successo e amato da un grandissimo numero di spettatori. Nonostante l’enorme notorietà. però, l’attore ama mantenere il riserbo sulla sua famiglia, in particolare sul figlio Lorenzo che ha avuto insieme alla moglie Cristiana Polegri. Ogni tanto l’attore si concede alcuni scatti sui social insieme alla moglie e al figlio, e qualche volta ha parlato di lui, raccontando che somiglia molto alla madre. Per il resto, però, non ci sono giustamente molte notizie sul figlio di Stefano Fresi, tenuto al riparo dai riflettori in attesa che cresce a prenda la sua strada. Chissà che anche nella carriera del figlio di Stefano Fresi e sua moglie Cristiana Polegri non ci sia il mondo dello spettacolo, com’è stato per i suoi genitori. L’arte, d’altronde, è una cosa di famiglia in casa Fresi, visto che anche l’attore è molto avvezzo pure al mondo della musica, tanto che questa era il suo mestiere prima della recitazione e saltuariamente ce ne dà ancora un assaggio, come nel terzo capitolo di Smetto Quando Voglio quando sfoggia le sue doti da cantante lirico nella scena della fuga dalla prigione.