Concerto Elisa Rai 2 con Dardust scaletta e ospiti

Elisa è protagonista del concerto An Intimate Night insieme a Dardust: la scaletta e le canzoni della serata

Dopo una serie di concerti che hanno visto protagonisti per tutto il mese di dicembre Elisa e Dardust, i due approdano anche in televisione, col loro An Intimate Night in onda giovedì 5 gennaio in prima serata su Rai 2. Nello specifico, il concerto trasmesso è quello andato in scena al Teatro Arcimboldi di Milano, location del concerto di Elisa l’8, il 9 e il 10 dicembre. Proprio quest’ultima data, aggiunta solo in un secondo momento, è quella scelta per la messa in onda della tournée in televisione. Si tratta di un concerto sui generis, in cui Elisa, accompagnata da uno dei più celebri arrangiatori e musicisti della scena italiana, ovvero Dardust, ha presentato alcuni dei più grandi successi della sua carriera, presentati in chiave diversa, con un arrangiamento firmato da Dardust molto più intimo e intenso.

Durante il concerto Elisa sarà accompagnata da tantissimi ospiti, alcuni dei quali hanno firmato con la cantante di O forse sei tu canzoni immortali. È il caso di Ligabue, con cui Elisa ha realizzato Gli ostacoli del cuore, ma anche di Rkomi, con cui la cantante friulana ha cantato Blu e Quello che manca. Presenti anche altri grandi nomi della musica italiana, da Mahmood a Tommaso Paradiso, con cui Elisa ha fatto Da sola in the Night, fino a Brunori Sas e i Negramaro, che con la cantante di Luce tramonti a nord est hanno firmato un brano amatissimo come Ti vorrei sollevare. Tutte queste canzoni, quindi, troveranno spazio durante An intimate night, il concerto a teatro di Elisa e Dardust in cui, tra gli ospiti, c’è anche l’amatissimo attore Edoardo Leo. Al loro fianco altri grandi successi della carriera di Elisa. Di seguito quella che dovrebbe essere la scaletta del tour An intimate night di Elisa e Dardust, a cui a secondo delle date e degli ospiti si aggiungo alcuni brani e si apportano alcune variazioni:

Come te nessuno mai

Silent Song

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

Stille Nacht, Heilige Nacht

A modo tuo

Concerti Elisa 2023 An Intimate Night

Non finisce qui lo spettacolo di Elisa e Dardust. I due sono stati protagonisti di una serie di concerti a dicembre, ma la cantante friulana ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi di salute che le hanno fatto saltare delle date. Elisa ha avuto la vertigine parossistica posizionale che l’ha messa fuori gioco per le date di Torino e Firenze. Così il tour An intimate night, che in teoria doveva concludersi il 3 gennaio a Catania, andrà in scena fino a febbraio, col recupero delle date perse a dicembre. Il 16 e il 17 gennaio, quindi, Elisa e Dardust saranno di scena a Torino, all’Auditorium Gianni Agnelli del Lingotto, mentre il 24 gennaio e l’8 febbraio 2023 sarà il turno delle due date di Firenze al Teatro Verdi. Tutti i 4 concerti sono già sold out, segno del grandissimo successo del tour An intimate night di Elisa e Dardust.