Elisa malattia: cosa ha la cantante

Elisa annulla dei concerti e annuncia la malattia di cui soffre: cos’è la vertigine parossistica posizionale che ha la cantante

Prima il rinvio dei concerti, poi l’annuncio che ha preoccupato moltissimi fan. Elisa ha infatti rivelato di soffrire di vertigine parossistica posizionale, una malattia che l’ha costretta a spostare le date previste a Torino e Firenze per questa coda di 2022. Nulla di troppo preoccupante, perché le date verranno recuperate a gennaio. Nello specifico, i concerti che sono stati rimandati sono quelli del 16 e 17 dicembre a Torino e quelli del 21 e 22 dicembre a Firenze. Inizialmente la motivazione ufficiale era “un’indisposizione che ha colpito l’artista”. Poi Elisa stessa ha fatto chiarezza, raccontando di avere la vertigine parossistica posizionale e di dover, per questo motivo, spostare questi ultimi concerti del 2022.

I recuperi, quindi, sono previsti per 2023, con le date di Torino spostate al 16 e 17 gennaio e quelle di Firenze del suo An Intimate Night che verranno annunciate a breve. Per ciò che riguarda i biglietti, questi restano validi anche per le nuove date, ma chi volesse chiedere il rimborso potrà farlo tramite i canali ufficiali dove ha comprato i tagliandi. Al momento ancora non sono stati spostati i concerti di Roma del 28 e 29 dicembre e quello di Catania del 2023, ulteriori novità a riguardo saranno sicuramente annunciate tempestivamente dall’artista, che però ha raccontato di contare di ripartire proprio dalla Capitale nel suo tour.

Elisa cosa è la vertigine parossistica posizionale

Elisa quindi ha la vertigine parossistica posizionale, una malattia che, come ha raccontato la stessa cantante, le ha portato nausea e vertigini. La cantante di Una poesia anche per te ha riferito anche che questa malattia è virale e ha colto anche altre persone e lei ha avuto dei sintomi che non sono durati moltissimo a livello di tempo, ma sono stati decisamente intensi. Elisa non è stata nelle condizioni, quindi, di esibirsi a Torino e Firenze e recupererà a gennaio le date.

Come si evince facilmente dal nome, la malattia di Elisa è un disturbo che causa forti vertigini e si manifesta mediante brevi e intensi attacchi che dipendono spesso da determinate posizioni del corpo. Questa malattia è abbastanza comune, colpisce soprattutto persone in età avanzata, ma più verificarsi praticamente in ogni individuo. Con la vertigine parossistica posizionale in pratica si va incontro a potenti attacchi di vertigine in relazione a determinate posizioni che assumono il corpo e la testa. Per questo motivo, per trattare questa malattia è fondamentale restare a riposo ed evitare movimenti. La vertigine parossistica posizionale di per sè non porta alcuna conseguenza, salvo la vertigine e il senso di nausea del momento, ma può essere pericolosa perché può portare a cadute rovinose visto che il senso di vertigine è talmente forte da far perdere l’equilibrio a chi ne soffre. Questo disturbo è associato spesso ad altri mali come la nausea, come nel caso di Elisa, o l’acufene e gli svenimenti. Non c’è una cura specifica per questa malattia, che col tempo e col riposo passa da sola. Come ha raccontato lei stessa, l’artista sta già meglio e tra qualche giorno sarà sicuramente in grado di recuperare a pieno le forze.