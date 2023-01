Ritorna lo show degli imitatori amatoriali con Tali e Quali 2023: quante puntate sono quelle del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti

Sabato 7 gennaio è il giorno dell’attesissimo ritorno di Tali e Quali, pronto a tornare su Rai 1 con la sua terza edizione. Lo show, spin-off dell’amatissimo Tale e Quale show, presenta alla conduzione ancora Carlo Conti, ideatore e volto della versione principale dello show, e vede sfidarsi, in ogni puntata, ben 11 imitatori amatoriali che porteranno le loro performance sul palco e verranno valutati dalla giuria, per provare ad arrivare alla serata finale e tentare di vincere l’edizione del programma. Il primo appuntamento con Tali e Quali 2023 è previsto, quindi, per sabato 7 gennaio e in totale le puntate di Tali e Quali 2023 sono 5, con l’appuntamento finale previsto per il 4 febbraio 2023. Una puntata a settimana, sempre di sabato, fino all’ultimo sabato prima del Festival di Sanremo, che prende il via a partire da lunedì 7 febbraio 2021 e monopolizzerà la settimana televisiva e non solo. Questo, dunque, il calendario delle puntate di Tali e Quali 2023:

Prima puntata: sabato 7 gennaio 2023

Seconda puntata: sabato 14 gennaio 2023

Terza puntata: sabato 21 gennaio 2023

Quarta puntata: sabato 28 gennaio 2023

Quinta puntata: sabato 4 febbraio 2023

Tutte le puntate sono visibili su Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21:25 circa, col finale delle puntate previsto intorno a mezzanotte, qualche minuto prima da programma. Oltre che in diretta televisiva, tutte le puntate di Tali e Quali 2023 sono visibili anche in streaming, mediante l’applicazione di Rai Play disponibile su dispositivi mobili, console e smart tv e utilizzabile gratuitamente, solo effettuando la registrazione.

Tali e Quali 2023: tutte le informazioni

Cinque appuntamenti, dunque, per la terza edizione di Tali e Quali che è pronto a tenere vivi i sabato sera degli italiani. Come detto, alla conduzione c’è Carlo Conti e i protagonisti sono imitatori amatoriali, che ogni puntata si sfidano e poi i due vincitori di ogni serata si sfideranno nella serata finale, insieme anche ai primi due classificati della scorsa edizione. Per il resto, ci sono tantissime conferme rispetto al programma madre. Tale e Quale Show, da cui viene confermata in blocco la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, accompagnati in ogni puntata da giurati a sorpresa, e anche il team dei vocal coach, che vede protagonisti Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli. Nella prima puntata, i due giudici speciali sono Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli, mentre quelli delle prossime puntate verranno annunciati di settimana in settimana.

Tornano anche in Tali e Quali 2023 due dei concorrenti ormai simbolo del programma, protagonisti anche dell’ultima edizione di Tale e Quale Show: Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. I due sono ormai dei veterani di Tale e Quale e sono pronti a portare in scena i loro sketch irresistibili e la loro energia travolgente, accompagnando anche i tanti amatoriali che si cimenteranno, alcuni per la prima volta, in un palcoscenico così grande e cercheranno di farsi valere con le loro imitazioni. L’appuntamento, dunque, va a sabato 7 gennaio 2023, quando andrà in scena la prima delle cinque puntate di Tali e Quali 2023.