Tale e Quale Show 2022 chi ha vinto il Torneo: vincitore e classifica

Ieri sera a Tale e Quale Show 2022 Il Torneo dei Campioni è stato vinto a sorpresa da un concorrente che in classifica non era tra i più quotati: Cristiano Malgioglio show con il twang

I Gemelli di Guidonia e Antonino Spadaccino erano i più quotati per la vittoria di Tale e Quale Show 2022 Il Torneo dei Campioni. Tutti si aspettavano che i Gemelli di Guidonia conquistassero il palco con il loro talento e le loro imitazioni che hanno fatto la storia del programma e invece l’altrettanto talentuoso nuovo concorrente ha saputo replicare con il suo Marco Masini incantando la platea e i giudici. Un testa a testa che in realtà ha visto inserirsi per l’emozione che ha generato nella giuria e nel pubblico Francesca Alotta che si è commossa con un pianto strappalacrime. I Gemelli di Guidonia hanno portato sul palco i Bee Gees con Too Much Heaven ottenendo la solita standing ovation che ha caratterizzato il loro percorso a Tale e Quale Show nella scorsa stagione. I giudici si sono detti estasiati dall’esibizione del trio con Giorgio Panariello che ha chiesto di non dover assegnare punteggi per la bravura dei concorrenti di questa gara. Successivamente è stato poi il turno di Antonino Spadaccino, vincitore dell’edizione 2022 di Tale e Quale. Per il Torneo dei Campioni, il cantante ha scelto come cavallo di battaglia di imitare Marco Masini nella canzone Ci vorrebbe il mare. Anche in questo caso grandissima standing ovation per Antonino che ha impressionato per la capacità di emulare perfettamente la voce dell’artista fiorentino. Tutti i giudici sono rimasti entusiasti della sua bravura confermata ovviamente dalla vittoria di questa edizione. A fare la differenza per i giudici è stata la novità visto che i Gemelli di Guidonia avevano già conquistato da vincitori diversi traguardi nel programma condotto da Carlo Conti. Il vincitore del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2022 ieri sera 18 novembre è Antonino Spadaccino. In segno di pace i vincitori dello scorso anno Gemelli di Guidonia e quello di quest’anno hanno cantato insieme As Long As You Long Me dei Backstreet Boys.

Tale e Quale Show 2022 il Torneo dei Campioni cosa è successo ieri sera

Ad aprire ieri sera il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2022 in un’unica puntata è stata l’imitazione di Stefania Orlando nei panni di Caterina Caselli sulle note di Nessuno mi può giudicare. L’ex moglie di Andrea Roncato ha però pagato lo scotto di una laringite che da quattro giorni le teneva in scacco la voce. Ad una attenta giurata come Loretta Goggi non poteva sfuggire che la voce dell’Orlando non era perfetta nei toni alti così ha dovuto rivelare i suoi problemi di salute che ha compromesso l’esibizione e quindi la vittoria. Il momento più emozionante è stato invece con Francesca Alotta che ha imitato Mia Martini cantando Gli uomini non cambiano. Loretta Goggi ha sommessamente ricordato quando la cantante andava ospite da lei nella sua trasmissione avendo notato così, conoscendola bene, che l’espressione dell’Alotta nella prima parte dell’esibizione era troppo marcata. Cristiano Malgioglio, ieri sera al Torneo di Tale e Quale Show, a sorpresa ha invece fatto commuovere Francesca Alotta con i suoi commenti perché secondo il paroliere di Mina, la cantante proprio come Mia Martini ha dato un senso alle parole che cantava. E’ stato il turno poi di Andrea Dianetti che ha deciso di portare il suo cavallo di battaglia ovvero Damiano dei Maneskin. Una decisione sulle note di Zitti e Buoni diventata iconica grazie al giudizio di Cristiano Malgioglio che ieri sera al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2022 ha regalato al grande pubblico la conoscenza del twang una tecnica di canto. Polemiche non sono mancate tra Malgioglio e Rosalinda Cannavò: Venere de L’Onore e il Rispetto ha scelto di riproporre l’imitazione di Francesca Michielin questa volta cantando il brano L’Amore esiste. L’attrice si è risentita perché Malgioglio ha detto che non è entrata bene nel personaggio e le ha fatto i complimenti per la bellezza, la Cannavò ha risposto che spera di mostrare altro oltre il suo aspetto fisico. Ieri sera ha stupito con una grande imitazione al Torneo dei Campioni uno dei migliori di questa stagione di Tale e Quale Show: Gilles Rocca. L’ex vincitore di Ballando con le Stelle ha portato sul palco Franco Califano nel cult Tutto il resto è noia entusiasmando il pubblico che lo ha osannato e soprattutto Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio che lo ha invitato a cena.

Un piccolo siparietto prima del prosieguo della gara per aggiudicarsi la vittoria del Torneo del migliore del 2022 del programma condotto da Carlo Conti si è avuto con Alba Parietti. La conduttrice è tornata a sorpresa nei panni di Loredana Bertè ma in playback per sorprendere Cristiano Malgioglio con Non sono una signora. A seguire è sceso sul palco Pierpaolo Pretelli con la sua famosa imitazione che l’ha resa celebra quella di Achille Lauro con la canzone Domenica. Complimenti da parte della giuria e in particolare dal suo più grande fan Cristiano Malgioglio affascinato dalla sua performance a torso nudo. Ieri sera non potevano mancare le critiche ad Elena Ballerini nonostante sia una delle voci più belle di Tale e Quale. La concorrente ha imitato Antonella Ruggiero nella canzone Vacanze Romane dei Matia Bazar eppure nonostante Loretta Goggi le abbia detto che sia stata intonatissima, non le è piaciuta l’imitazione perché non era somigliante alla Ruggiero. Anche Malgioglio non è stato tenero con la Ballerini sottolineando come sia brava ma che gli autori le assegnano canzoni troppo complicate per lei. Dopo l’esibizione dei Gemelli di Guidonia e Antonino Spadaccino, è tornata ad esibirsi Deborah Johnson che ha scelto di imitare Tina Turner la canzone The Best. Performance grintosa piaciuta a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Loretta Goggi e ai giudici speciali Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Deborah ci ha tenuto a sottolineare come sia inimitabile Tina Turner. Ad esibirsi nella puntata di ieri sera 18 novembre di Tale e Quale Show il Torneo dei Campioni c’è stato anche Dennis Fantina che ha scelto come cavallo di battaglia Michele Zarrillo con il brano Cinque giorni. Voce simile al cantautore che ha portato Malgioglio a fare un appello per vedere più spesso l’autore di tante canzoni d’amore entrate nella storia della musica italiana. Successivamente è stato il turno di Valentina Persia che ha scelto di portare un omaggio a Gabriella Ferri con Dove sta Zazà ottenendo la standing ovation del pubblico e il plauso della giuria con Malgioglio che non si aspettava che la concorrente fosse così talentuosa.

Tale e Quale Show 2022 il Torneo dei Campioni: classifica

Prima di ascoltare i voti dei giudici e conoscere la classifica finale, al termine di tutte le esibizioni di ieri sera a Tale e Quale Show 2022 speciale Torneo dei Campioni, Carlo Conti ha ringraziato tutta la squadra che ritroverà il 7 gennaio con Tali e Quali la versione nip dello show che conduce il venerdì sera. Inoltre Carlo Conti ha ricordato anche l’appuntamento speciale con Natale e Quale in programma durante le feste natalizie con canzoni a tema. Prima di conoscere le scelte dei giudici, i concorrenti hanno dato le proprie preferenze. Stefania Orlando ha dato 5 punti a Pierpaolo Pretelli per la sua energia e gli addominali, Francesca Alotta ha scelto Elena Ballerini, Andrea Dianetti invece Valentina Persia perché ha incarnato il vero spirito di Tale e Quale. Rosalinda Cannavò ha dato i suoi 5 punti a Gilles Rocca per il suo Califano, mentre lo stesso Gilles ha scelto Antonino Spadaccino perché lo emoziona. Pretelli ha ricambiato i 5 voti di Stefania Orlando, allo stesso modo Elena Ballerini ha restituito i 5 punti ricevuti a Dennis Fantina. Deborah Johnson ha apprezzato molto l’imitazione di Dennis Fantina che ha subito risposto dando a lei i suoi 5 punti. Valentina Persia ha voluto premiare Andrea Dianetti per il suo percorso, mentre i cinque punti dei vincitori dello scorso di Tale e Quale Show, i Gemelli di Guidonia, vanno a Rosalinda Cannavò. Antonino, vincitore dell’edizione di quest’anno, ha voluto dare i suoi 5 punti a Gilles Rocca. Il pubblico entusiasta ha urlato “bravi bravi” prima delle votazioni della giuria. Cirilli e Paolantoni danno il punteggio massimo a Valentina Persia, Giorgio Panariello ha premiato Antonino con il massimo dei voti così come Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. I social hanno dato un punto a Andrea Dianetti, tre punti a Rosalinda Cannavò e cinque punti a Pierpaolo Pretelli. I punti bonus dei maestri sono andati a Valentina Persia, Loretta Goggi ha invece premiato Dianetti, Malgioglio ha confermato la preferenza per Antonino Spadaccino, mentre Giorgio Panariello ha voluto dare i suoi bonus al percorso di Gilles Rocca. Questa la classifica finale di Tale e Quale Show 2022 Torneo di Campioni di ieri sera 18 novembre: